Trump: 'WHO là con rối của Trung Quốc'

Trump nói Mỹ sẽ sớm công bố kế hoạch tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới sau khi cáo buộc cơ quan này là "con rối của Trung Quốc".

"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là một con rối của Trung Quốc", Tổng thống Mỹ Trump nói trong chương trình Fox & Friends hôm 8/5. "Chúng tôi trả nhiều tiền cho WHO hơn bất cứ ai khác. Và tôi đã khiển trách các chính trị gia của chúng tôi. Thành thật mà nói, các chính trị gia của chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều", ông nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng vì điều này mà Washington sẽ sớm xem xét và đưa ra quyết định liên quan kế hoạch tài trợ cho WHO.

Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng ngày 30/4. Ảnh: Reuters.

Trump hồi tháng 4 tuyên bố cắt ngân sách cho WHO với lý do tổ chức này đã thông đồng với Bắc Kinh, che giấu tính nghiêm trọng của Covid-19 ở Trung Quốc, khiến nhiều quốc gia lãng phí thời gian quý báu để chuẩn bị ứng phó và trì hoãn quyết định hạn chế đi lại. Ông nhấn mạnh Mỹ đã chi 450 triệu USD cho WHO trong khi Trung Quốc tài trợ 38 triệu USD.

Lên tiếng sau khi Trump dọa cắt ngân sách, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói ông "lấy làm tiếc", đồng thời khẳng định "Mỹ đã là người bạn lâu năm và hào phóng của WHO", hy vọng Washington sẽ duy trì điều này.

Giáo sư Nahid Bhadelia, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Boston ở Mỹ, nhận định việc rút ngân sách cấp cho WHO "không khác gì thảm họa". Phe Dân chủ cũng chỉ trích quyết định từ Tổng thống Trump, cảnh báo rằng nó có thể làm phức tạp hóa những nỗ lực toàn cầu nhằm kìm hãm dịch bệnh.

Mỹ đóng góp khoảng 22% ngân sách WHO với các khoản tiền được chuyển qua nhiều cơ quan khác nhau. Những năm gần đây, WHO nhận được tiền từ Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ. Hầu hết số tiền được sử dụng để thực hiện các chiến dịch loại trừ bệnh bại liệt và hỗ trợ y tế, dinh dưỡng cho châu Phi.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19 sau khi dịch khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, khiến hơn 4 triệu người nhiễm, hơn 276.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,3 triệu ca nhiễm và gần 79.000 ca tử vong.

Mai Lâm (Theo NYTimes)