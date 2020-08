Trump tiết lộ lý do ít tin tưởng tình báo Mỹ

Trump nói "miễn cưỡng" tin tưởng cộng đồng tình báo Mỹ vì những người mà ông gọi là "cớm bẩn" như cựu giám đốc FBI James Comey.

"John Bolton, một trong nhiều kẻ ngớ ngẩn nhất tôi từng gặp trong chính phủ, thường xuyên nói rằng tôi kính trọng và thậm chí tin tưởng Vladimir Putin của Nga hơn những người trong cơ quan tình báo của chúng ta", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter hôm 11/8, đề cập đến cựu cố vấn an ninh quốc gia từng làm việc trong chính quyền của ông.

"Tất nhiên điều đó không đúng, nhưng nếu những người đầu tiên bạn gặp trong cái gọi là 'tình báo Mỹ' là đám 'cớm bẩn', những kẻ giờ đã được chứng minh là đám mạt hạng ở cấp độ cao nhất như James Comey, kẻ dối trá đã bị vạch trần James Clapper hay hạ đẳng nhất trong số họ như John Brennan Điên rồ, từng đứng đầu CIA, có lẽ bạn có thể hiểu được sự miễn cưỡng của tôi trong việc tin tưởng họ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại họp báo ở Nhà Trắng, ngày 9/3. Ảnh: Reuters.

Comey, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) cùng các cựu giám đốc Tình báo Quốc gia Clapper và cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Brennan đều được bổ nhiệm dưới thời Obama. Brennan là một trong số các quan chức tình báo Mỹ nỗ lực theo đuổi cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Đáp trả Trump trên Twitter, ông Brennan viết: "Không có gì ngạc nhiên khi Trump chia sẻ với Putin sự khinh bỉ sâu sắc với những người Mỹ phụng sự đất nước mình và chống lại những nỗ lực của Nga nhằm phá hoại an ninh quốc gia Mỹ. Trump tiếp tục không làm được cả hai việc đó".

Trump đquyết định sa thải Comey tháng 5/2017 và ít ngày sau đó, Robert Mueller được chỉ định là công tố viên đặc biệt điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Cộng đồng tình báo Mỹ kết luận Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, khi Tổng thống Trump đắc cử. Một số đối thủ nước ngoài khác cũng bị tình báo nước này cho là can thiệp bầu cử, song ít được chú ý hơn.

Mai Lâm (Theo NYPost)