Trump thừa nhận từng muốn ám sát Tổng thống Syria

Tổng thống Trump thừa nhận ông từng muốn loại bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là James Mattis phản đối kế hoạch này.

"Tôi đáng lẽ đã loại bỏ ông ấy (Assad). Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mattis lại không muốn làm như vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 cho biết trong cuộc phỏng vấn với chương trình Fox & Friends, đề cập tới cựu bộ trưởng quốc phòng Mattis. "Mattis phản đối gần như mọi thứ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phá biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hồi tháng 8. Ảnh: Reuters.

Trump nhấn mạnh ông không hối tiếc về quyết định không ám sát Tổng thống Syria Assad, nhưng chỉ trích mạnh mẽ Mattis, cho rằng cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ là "một lãnh đạo tồi tệ".

Bình luận mới nhất của Trump trùng khớp với thông tin mà phóng viên Bob Woodward từng viết trong cuốn sách với tựa đề ""Nỗi sợ hãi: Trump trong Nhà Trắng" hồi năm 2018, theo đó, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc ám sát Tổng thống Syria sau một cuộc tấn công hóa học nhằm vào dân thường hồi tháng 4/2017.

Sau khi cuốn sách xuất bản, Trump đã phủ nhận thông tin này và khẳng định rằng ám sát Assad "chưa bao giờ được lên kế hoạch và sẽ không bao giờ được lên kế hoạch".

Trong cuộc phỏng vấn, Trump đồng thời chỉ trích Mattis vì không thể đánh bại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. Iraq tuyên bố giành chiến thắng trước IS năm 2017. Lầu Năm Góc tháng 3/2019 thông báo lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đã đánh bại IS tại Syria, vài tháng sau khi Mattis từ chức.

"Tôi đã loại bỏ được IS sau khi ông ấy ra đi. Tôi đã làm rất tốt với IS, loại bỏ 100% IS".

Vũ Hoàng (Theo Hill, Politico)