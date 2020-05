Trump sắp ký sắc lệnh về mạng xã hội

Trump sẽ ký sắc lệnh về công ty mạng xã hội ngày 28/5, sau khi ông đe dọa đóng các nền tảng.

Các quan chức Nhà Trắng thông báo kế hoạch của Trump khi nói chuyện với những phóng viên tháp tùng ông từ thủ đô Washington đến Florida trên chuyên cơ Air Force One ngày 27/5.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ ở Maryland để đến Florida ngày 27/5. Ảnh: Reuters.

Trump hôm 27/5 cáo buộc Twitter và các trang mạng xã hội khác "bịt miệng" những tiếng nói bảo thủ. Ông đe dọa sẽ chỉnh đốn mạnh mẽ hoặc đóng những trang này. Twitter từ chối bình luận về kế hoạch của Trump.

Hiện chưa rõ Trump có thẩm quyền để biến lời đe dọa thành hiện thực hay không. Theo USA Today, Trump không thể đơn phương chỉnh đốn hoặc đóng cửa các công ty mạng xã hội. Việc này đòi hỏi phải có hành động của quốc hội hoặc Ủy ban Truyền thông Liên bang. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ cho biết Tu chính án thứ nhất (bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do họp hội và kiến nghị) giới hạn mọi hành động Trump có thể thực hiện để chỉnh đốn các mạng xã hội.

Trump đưa ra lời đe dọa sau khi Twitter hôm 26/5 dán nhãn hai dòng tweet của Trump là "không có căn cứ", khi ông viết rằng bỏ phiếu bầu tổng thống qua thư sẽ dẫn đến gian lận dù không đưa ra bằng chứng. Twitter thêm vào những dòng tweet này biểu tượng dấu chấm than màu xanh nhạt ở dưới cùng với dòng chữ "Xem thông tin đúng về việc bỏ phiếu qua thư tại đây". Khi ấn vào đường link, người dùng sẽ được chuyển tới một trang do Twitter quản lý, mô tả một số phát ngôn của Trump là sai.

Trump chỉ trích công ty đã "dập tắt hoàn toàn quyền tự do ngôn luận" và ông sẽ không để điều này xảy ra. Ông còn cáo buộc Twitter đang can thiệp bầu cử tổng thống.

Trump trước đó nhiều lần cáo buộc các nền tảng mạng xã hội cố tình ngăn chặn những quan điểm bảo thủ. Tháng 7/2019, Trump chỉ trích Facebook, Google và Twitter "quá thiên vị" và "bịt miệng" những người ủng hộ ông. Nhà Trắng đang cân nhắc thành lập một hội đồng để xem xét các khiếu nại về khuynh hướng chống quan điểm bảo thủ trên mạng xã hội.

Các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ, cùng với Bộ Tư pháp Mỹ, đang cân nhắc sửa đổi luật miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các trang mạng xã hội về nội dung người dùng đăng tải. Thay đổi như vậy có thể khiến các công ty công nghệ đối mặt nhiều vụ kiện hơn.

Phương Vũ (Theo Reuters)