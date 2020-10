Trump 'phát cáu' khi xem tivi trong bệnh viện

Trong thời gian điều trị tại Trung tâm Quân y Walter Reed, Trump dành nhiều thời gian xem tivi hơn và ông nhiều lần bực tức về các chương trình.

Tổng thống Donald Trump vẫn tích cực làm việc khi điều trị Covid-19 tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter ReedCovid-19, bao gồm dự họp trực tuyến với Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O'Brien, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark A. Milley, phóng viên phụ trách thông tin Nhà Trắng Maggie Haberman và Peter Baker của New York Times hôm 4/10 cho biết, dẫn các nguồn thạo tin.

Ông chủ Nhà Trắng cũng dành nhiều thời gian xem tivi hơn thường lệ và tỏ ra rất bức xúc với các thông tin được công bố liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình. "Tổng thống đã rất tức giận khi xem tin tức về sự cố liên quan tới bác sĩ Sean Conley và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows hôm 3/10 cũng như những suy đoán về việc ông chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Mike Pence", các phóng viên cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Bethesda, Maryland, hôm 4/10. Ảnh: Nhà Trắng.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Meadows trở thành tâm điểm cuối tuần qua, sau khi ông được xác định là nguồn tin nói với phóng viên rằng "các dấu hiệu sinh tồn của Trump trong 24 giờ qua rất đáng lo ngại và 48 giờ tới sẽ rất quan trọng trong việc chăm sóc Tổng thống". New York Times và CNN đưa tin Trump rất tức giận với Meadows vì bình luận này mâu thuẫn với thông tin của bác sĩ Conley rằng Tổng thống "đang rất ổn" và "tinh thần đặc biệt tốt".

"Tổng thống Mỹ còn tức giận vì không ai lên truyền hình để bảo vệ ông như ông vẫn thường làm, trong lúc ông đang không thể truyền tải ý kiến bản thân trên các phương tiện truyền thông", nguồn tin trích lời các phụ tá thân cận của Trump.

Luật sư riêng của Tổng thống Trump Rudolph W. Giuliani và Corey Lewandowski, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016, dự kiến xuất hiện trên một số chương trình truyền hình sắp tới, nguồn tin khẳng định.

Nhà Trắng hôm 3/10 công bố những bức ảnh cho thấy Trump vẫn tích cực làm việc trong thời gian điều trị Covid-19 tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Tuy nhiên, những bức ảnh này đang bị nghi ngờ được "dàn dựng".

Bác sĩ Conley khẳng định tình hình hiện nay của Tổng thống Mỹ đã cải thiện và có thể xuất viện sớm nhất hôm 5/10. Trump hôm 4/10 cũng xuất hiện trong chuyên xa, vẫy tay qua cửa kính chào đám đông người ủng hộ đang tập trung bên ngoài bệnh viện nơi ông điều trị Covid-19.

Ngọc Ánh (Theo New York Times)