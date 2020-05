Trump mất lòng cử tri cao tuổi vì Covid-19

Allen Lehner, 74 tuổi, là người ủng hộ trung thành của đảng Cộng hòa, cho đến khi Trump trở thành ứng viên của đảng năm 2016.

Lehner nói rằng ông không thể bầu cho người mà ông cho là nói dối, coi thường người khác và phát ngôn khiếm nhã về phụ nữ. Nhưng ông cũng không muốn bầu cho Hillary Clinton. Vì vậy, ông quyết định không bỏ phiếu.

Allen Lehner tại Delray Beach, Florida. Ảnh: Washington Post.

Đã 4 năm trôi qua, nhưng Trump vẫn không thu hút được Lehner trong kỳ bầu cử tổng thống năm nay. Lehner giờ coi mình là cử tri độc lập không nghiêng về đảng nào. Ông cho rằng Trump thiếu khả năng lãnh đạo và không đủ chín chắn khi khủng hoảng kinh tế và y tế quốc gia đang diễn ra.

Một số người trong cộng đồng của ông ở Delray Beach, Florida đã nhiễm nCoV, ít nhất một người chết. Ông lo lắng về sức khỏe của mình vì ông bị bệnh tự miễn (hệ thống miễn dịch rối loạn và tấn công chính tế bào của cơ thể). Ông cũng lo lắng về các con khi con gái bắt đầu đi làm trở lại sau quãng thời gian phong tỏa, còn con trai bị cắt lương.

Ông dự định bỏ phiếu cho Joe Biden vào tháng 11. "Dù nhiều người hay nói ông ấy đôi lúc không minh mẫn, tôi nghĩ ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho đất nước", Lehner cho hay.

Trong khi đảng Dân chủ lo lắng Biden không thu hút được cử tri trẻ tuổi, những người cao tuổi không hài lòng với Trump có thể mới là nhóm người có ảnh hưởng hơn trong cuộc bầu cử, đặc biệt là ở những bang "chiến trường" (bang không có xu hướng nghiêng về đảng nào) như Florida, Pennsylvania, Arizona, Michigan và Wisconsin.

Florida là bang đông dân thứ ba nước Mỹ với 29 đại cử tri. Hơn 20% cử tri đi bầu tại bang này năm 2016 trên 65 tuổi. Trong đó, lượng cử tri trên 65 tuổi bầu cho Trump cao hơn bà Hillary Clinton 17%. Theo Washington Post, Florida là bang Trump gần như chắc chắn phải giành được để đảm bảo chiến thắng chung cuộc, trong khi Biden có những con đường khác để đến Nhà Trắng.

Tuy nhiên, trong vài tháng qua, Biden được lòng cử tri cao tuổi hơn Trump. Một cuộc thăm dò ý kiến do Đại học Quinnipiac công bố tuần trước cho thấy Biden dẫn trước Trump 10% trong nhóm cử tri trên 65 tuổi. Một cuộc thăm dò của Quinnipiac vào cuối tháng 4 cho thấy 52% người cao tuổi ở Florida ủng hộ Biden, so với 42% của Trump. Một cuộc thăm dò của Fox News vào thời điểm đó cũng cho thấy Biden dẫn trước Trump với tỷ lệ suýt soát.

"Chúng ta có khả năng đảo chiều trong cuộc bầu cử năm nay", chủ tịch đảng Dân chủ ở Florida Terrie Rizzo nói vào đầu tháng này trong cuộc họp trực tuyến với các cử tri lớn tuổi, trong đó bà hướng dẫn họ bỏ phiếu qua thư. "Trump đã làm chúng ta thất vọng và giờ đến lượt chúng ta dẫn dắt đất nước".

Nhiều người cao tuổi hoài nghi về Tổng thống khi cuộc sống của họ bị thay đổi mạnh mẽ bởi Covid-19, đặc biệt tại các viện dưỡng lão và các cộng đồng hưu trí (cộng đồng dân cư hoặc khu nhà ở dành cho người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc bản thân) trên cả nước. Tại Florida, hơn 80% trong số hơn 2.000 người tử vong vì nCoV trên 65 tuổi. Ngay cả khi bang này bắt đầu mở cửa trở lại, hầu hết người cao tuổi vẫn tránh ra ngoài. Họ không còn tụ tập ăn uống, chơi bài, chơi golf hay thảo luận về chính trị.

Những người trung thành với Trump cũng lo lắng. Dave Israel, đảng viên Cộng hòa 80 tuổi sống trong cộng đồng hưu trí Century Village ở West Palm Beach, thất vọng vì bang không triển khai xét nghiệm cho 7.000 thành viên trong cộng đồng và thiếu biện pháp truy vết tiếp xúc. Ông và các cư dân khác phải thuê một công ty xét nghiệm tư nhân để xét nghiệm cho 1.100 người và phát hiện 4 ca nhiễm nCoV.

"Chúng tôi rõ ràng là nhóm người chịu rủi ro cao", Israel nói. "Nhưng chúng tôi thiếu xét nghiệm và truy vết tiếp xúc. Chúng tôi cần những thứ đó".

Ông nói rằng Trump quan tâm đến khủng hoảng kinh tế hơn là y tế - điều dễ hiểu vì Tổng thống Mỹ xuất thân từ giới doanh nhân. Theo Israel, dù Trump thường có hành động bột phát, Tổng thống đã đạt được nhiều thành tựu.

"Nếu so Trump so với Biden, tôi vẫn sẽ ủng hộ Tổng thống, nhưng mấu chốt là phải cho tất cả mọi người xét nghiệm", ông nói. "Tôi không thấy còn cách nào khác để kiềm chế dịch".

Bản thân hai ứng viên tổng thống cũng là người cao buổi, Biden 77 tuổi còn Trump 73 tuổi. Phong cách của họ khác nhau rõ rệt. Biden nâng cao cảnh giác trong những tháng gần đây, cách biệt cộng đồng tại nhà ở Delaware. Trong khi đó, Trump dường như không coi trọng các khuyến cáo về cách biệt cộng đồng và sử dụng khẩu trang, ông vẫn bày tỏ mong muốn tổ chức những cuộc mít tinh đã làm nên thương hiệu cho chiến dịch tranh cử.

Chưa thể kết luận Covid-19 sẽ có tác động đến bầu cử như thế nào. Những người vốn ủng hộ Tổng thống bảo vệ ông, trong khi những người vốn không thích Trump công kích ông. Tại cộng đồng hưu trí On Top of the World ở Clearwater, Florida, Marvin và Sue Lazernik thường xuyên theo dõi các cuộc họp báo của Tổng thống.

Marvin Lazernik nói rằng mặc dù Trump phạm sai lầm, chính quyền của ông phải đối phó với một cuộc khủng hoảng liên tục biến chuyển với những thông tin và dữ liệu mới xuất hiện mỗi ngày. "Họ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm các biện pháp để rút kinh nghiệm và quá trình này sẽ khéo dài. Tôi cho rằng cả hai đảng đều không biết chắc cách xử lý khủng hoảng".

Lazernik đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016 và dự định tiếp tục ủng hộ Tổng thống vào năm nay. Ông không thích việc California, nơi ông từng sống nhiều năm và điều hành một công ty du lịch, hỗ trợ 500 USD cho những người nhập cư không giấy tờ không đủ điều kiện nhận gói kích thích kinh tế. Ông cũng không thích những lời kêu gọi từ các nhà lập pháp là gửi cho hầu hết người Mỹ 2.000 USD mỗi tháng trong khủng hoảng, cho rằng làm vậy sẽ kìm hãm động lực làm việc của họ.

Chênh lệch phiếu bầu ở Florida nhỏ đến nỗi nếu một nhóm nhỏ cử tri quay sang đối thủ cũng có thể khiến Trump thất bại ở bang này. Các quan chức đảng Dân chủ ở Florida cho biết họ chưa thấy xu hướng cử tri cao tuổi vốn ủng hộ Trump chuyển sang Biden. Nhưng họ cho rằng nếu Biden có thể lôi kéo được 5-10% người cao tuổi đã bỏ phiếu cho Trump năm 2016, cựu phó tổng thống có thể giành chiến thắng.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã công khai bác bỏ lập luận rằng Tổng thống đang gặp khó khăn khi thu hút sự ủng hộ từ cử tri lớn tuổi, nhưng ông bắt đầu thừa nhận rằng khủng hoảng kinh tế và y tế đang có tác động lớn hơn đối với nhóm người này. Ông và phụ tá thường châm chọc Biden là "Joe buồn ngủ", cố gắng mô tả Biden như một người thiếu minh mẫn. Đồng minh của Biden tin rằng cách công kích như vậy sẽ không giúp Tổng thống thu hút được cử tri lớn tuổi.

Tuy nhiên, khó có thể đánh giá khả năng Trump đánh mất cử tri vào tay Biden. Trong hơn hai chục cuộc phỏng vấn với những người Cộng hòa lớn tuổi và những cử tri độc lập nghiêng về bảo thủ ở Florida, hầu hết có vài lời phàn nàn nhưng họ ngần ngại chỉ trích công khai Tổng thống.

Tom, 74 tuổi, cử tri độc lập nghiêng về đảng Cộng hòa ở đông bắc Florida, đã đi nghỉ ở nước ngoài vào tháng một. Khi ông hạ cánh tại sân bay ở Los Angeles vào đầu tháng hai, không ai đo thân nhiệt hoặc hỏi ông đã đi những đâu, dù đó là thủ tục tiêu chuẩn ở các quốc gia khác.

"Trump đã lãng phí hoàn toàn tháng một và tháng hai khi chống dịch", ông nói. "Đối với Trump, virus chỉ là nỗi phiền phức với bản thân ông ấy và tham vọng chính trị. Trump không thực sự quan tâm đến những người bị ảnh hưởng với virus", Tom nói.

Ông đã bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa khoảng 70% mùa bầu cử, tuy nhiên, ông đã bầu cho Obama hai lần. Năm 2016, ông không bỏ phiếu cho Hillary Clinton vì nghĩ rằng bà không phù hợp cho vị trí tổng thống, nhưng ông cũng không bỏ phiếu cho Trump. Thay vào đó, ông viết tên một người bạn vào. Năm nay, ông dự định bỏ phiếu cho Biden.

Ở Nam Florida, Julio, 68 tuổi, cũng tự coi mình là một cử tri độc lập nghiêng về bảo thủ. Sau khi bỏ phiếu hai lần cho Obama, ông đã không bỏ phiếu vào năm 2016. Nhưng ông không buồn khi Trump giành chiến thắng, vì ông nghĩ Trump xứng đáng có cơ hội.

"Tôi đã nghĩ rằng quãng thời gian ông ấy cầm quyền sẽ khá thú vị, và tôi không lầm", Julio nói. "Ông ấy thể hiện bản thân bằng cách thích gì nói đấy, dù đúng hay không. Điều đó gây ảnh hưởng đến niềm tin. Giờ tôi không buồn nghe ông ấy nói nữa vì tôi không tin được. Tôi đợi cho đến khi có những lời xin lỗi và những tuyên bố làm rõ để hiểu ý ông ấy thực sự là gì".

Ông chắc chắn sẽ không bỏ phiếu cho Trump, nhưng cũng không chắc có bỏ phiếu cho Biden hay không. Ông lo ngại về cuộc điều tra của chính quyền Obama về Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của Trump (Trump cho rằng chính quyền Obama cố tình điều tra Flynn để ngăn cản ông đắc cử) và cáo buộc tấn công tình dục mà Biden đã bác bỏ. Ông còn lo lắng rằng Biden cũng dễ mắc lỗi như Trump.

"Ông ấy luôn nói vấp, không thể đưa ra một tuyên bố trôi chảy, ông ấy rất hay nhầm lẫn. Luôn có vấn đề gì đó xảy ra", Julio nói. "Tôi biết chúng tôi không bỏ phiếu cho một vị thánh, nhưng có rất nhiều mối lo ngại".

Phương Vũ (Theo Washington Post)