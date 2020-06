Trump không cách ly theo quy định khi đến New Jersey

Thống đốc New Jersey hôm 24/6 tuyên bố áp lệnh cách ly 14 ngày với bất kỳ ai đến từ 8 bang có tỷ lệ nhiễm mới nCoV cao, trong đó có Arizona. Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump vừa đến Arizona và dự kiến tới câu lạc bộ golf của ông tại thị trấn Bedminster, hạt Somerset, New Jersey, vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho hay ông sẽ không cách ly.

"Tổng thống Mỹ không phải là dân thường", phát ngôn viên Judd Deere nói trong một thông báo. "Bất kỳ ai đến gần ông ấy, bao gồm nhân viên, khách mời và phóng viên báo chí đều được xét nghiệm Covid-19 và xác nhận âm tính".

Deere thêm rằng quy trình tiêu chuẩn đã được áp dụng ở Arizona để đảm bảo Tổng thống không tiếp xúc với ai có triệu chứng hay chưa được xét nghiệm.

New Jersey cùng với New York và Connecticut là 3 bang vừa ra lệnh cách ly đối với những người đến từ 8 điểm nóng Covid-19 của Mỹ hiện nay là Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas và Utah. Đây là những bang có tỷ lệ dương tính với nCoV cao hơn 10% trên 100.000 dân trong 7 ngày qua.

"Chúng tôi phải đảm bảo tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục giảm", thống đốc New York Andrew Cuomo nói trong cuộc họp báo qua video ở thành phố New York cùng các thống đốc Phil Murphy của New Jersey và Ned Lamont của Connecticut, đều thuộc đảng Dân chủ. "Chúng tôi cũng phải đảm bảo virus không đến từ máy bay một lần nữa".