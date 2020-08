Trump cảnh báo kết quả bầu cử có thể chậm 'vài tháng'

Trump cảnh báo kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm nay có thể mất tới vài tuần hoặc vài tháng để kiểm đếm.

"Các bạn sẽ không thể có kết quả bầu cử vào 3/11", Tổng thống Mỹ Trump phát biểu trước Hội đồng Chính sách Quốc gia Mỹ ở bang Virginia, hôm 21/8. "Bạn sẽ không biết thời điểm kết thúc cuộc bầu cử này, theo tôi, phải mất nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí không bao giờ", ông nói.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra trong bối cảnh các lá phiếu bầu qua thư có nguy cơ quá tải tại bưu điện và các cơ quan bầu cử địa phương. Điều này có thể khiến các phiếu bầu qua thư sẽ không được chuyển kịp để kiểm đếm vào ngày bầu cử năm nay.

Tổng thống Mỹ Trump phát biểu trước Hội đồng Chính sách Quốc gia Mỹ ở bang Virginia, hôm 21/8. Ảnh: Reuters.

Ước tính hơn 50 triệu phiếu bầu qua thư bị chậm do hậu quả của đại dịch Covid-19, làm dấy lên lo ngại có thể làm chậm kết quả bầu cử năm nay. Ông Trump cáo buộc đảng Dân chủ thúc đẩy việc bỏ phiếu phổ thông qua thư nhằm thao túng kết quả, gọi đây là "khó khăn lớn cho đất nước" và "vấn đề rất nghiêm trọng đối với nền dân chủ".

Một quan chức hàng đầu của Mỹ về an ninh bầu cử hồi giữa tuần cho biết lo lắng lớn nhất của ông là sự can thiệp từ bên ngoài vào việc kiểm phiếu, không chỉ vào ngày 3/11 và 4/11 mà trong suốt tháng 11. "Tôi lo lắng về ngày bầu cử", Bill Evanina, Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ, nói.

Evanina không loại trừ khả năng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng để phân phối, kiểm đếm và can thiệp các phiếu bầu. "Chúng tôi cần chuẩn bị tình huống cuộc bầu cử sẽ không được quyết định vào ngày 3/11", ông nói.

Theo cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất do RealClearPolitics thực hiện, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Trump 7,7 điểm phần trăm, thấp hơn so với mức chênh lệch 10,2 hồi cuối tháng 6. Ứng viên đảng Dân chủ cũng dẫn trước từ 5 điểm trở lên ở các bang chiến trường như Michigan, Wisconsin, Pennsylvania và Florida.

Biden đang bám sát Trump ở các bang Tổng thống phải thắng, gồm những bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa như Texas, Georgia và những bang Trump thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử năm 2016 như Ohio, Iowa.

Mai Lâm (Theo AFP)