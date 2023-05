'Trùm' xe điện Trung Quốc có kế hoạch sản xuất ở Việt Nam

BYD - hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc - xác nhận với Bloomberg có kế hoạch sản xuất ở Việt Nam để bán tại chỗ và xuất khẩu Đông Nam Á.

Bloomberg cho hay người phát ngôn của BYD xác nhận thông tin này nhưng kế hoạch chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, tại cuộc gặp với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 5/5, Chủ tịch Tập đoàn BYD Wang Chuanfu cũng bày tỏ nguyện vọng xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Việt Nam. Ông Wang Chuanfu kiến nghị được tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các thủ tục đầu tư, nhằm nhanh chóng đưa dự án sản xuất, lắp ráp ôtô điện vào hoạt động. BYD cũng dự định hình thành chuỗi doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ cho dự án ôtô điện.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với Chủ tịch BYD Wang Chuanfu hôm 5/5. Ảnh: VGP

"Việc mở rộng hoạt động từ sản xuất điện tử sang sản xuất ôtô điện sẽ là dấu mốc, đặt nền móng cho những ý tưởng hợp tác, đầu tư mới của Tập đoàn BYD tại Việt Nam", Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nói. Hiện BYD đã chọn đầu tư vào tỉnh Phú Thọ một nhà máy chuyên sản xuất máy tính bảng.

Phó thủ tướng cũng mong muốn BYD tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, hướng tới những thị trường có tiêu chuẩn cao, cũng như thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam.

BYD là nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc. Đầu năm nay, 3 nguồn tin của Reuters cho hay công ty này có kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Việt Nam để sản xuất phụ tùng xe hơi. Có trụ sở ở Thâm Quyến, đến nay công ty này đang xây dựng nhà máy xe điện ở nước ngoài đầu tiên tại Thái Lan. Cùng với Việt Nam, họ xem xét Philippines và Indonesia cho kế hoạch xây thêm nhà máy ở Đông Nam Á.

Năm qua, BYD đã vượt Tesla trở thành hãng bán được nhiều ôtô điện nhất thế giới với 1,85 triệu chiếc so với 1,31 triệu chiếc, theo nền tảng dữ liệu trực tuyến Statista (trụ sở tại Hamburg - Đức).

Doanh số xe thuần điện (EV) của BYD quý I đạt 264.647 chiếc, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 48% tổng doanh số. Trong khi đó, doanh số xe lai điện (PHEV) đạt 283.270 chiếc, tăng 90% so với 2022, chiếm 52% tổng doanh số. Ngoài ra, BYD đã bán được 38.723 xe điện ở nước ngoài trong quý trước, tăng 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 4, họ bán 210.295 xe, gấp đôi so với một năm trước nhưng chỉ cao hơn một chút so với tháng trước. Ngoài việc bán hàng chủ yếu tại Trung Quốc, BYD đã mở rộng ra nước ngoài ở châu Á, cũng như châu Âu và Mỹ Latinh. Xuất khẩu chiếm khoảng 6% doanh số bán xe điện của hãng.

Cổ phiếu BYD đã tăng hơn 2% vào sáng 8/5 tại Hong Kong, sau khi chính phủ Trung Quốc một lần nữa nêu cam kết hỗ trợ lĩnh vực xe điện. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu công ty này đã tăng 25%.

Doanh số bán ôtô điện toàn cầu năm ngoái tăng khoảng 60%, lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu chiếc, mặc dù doanh số bán ôtô nói chung không cao. Cứ bảy chiếc ôtô chở khách được mua trong năm 2022, có một chiếc là xe điện, theo một báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Trong khi đó, năm 2017, cứ 70 chiếc bán ra mới có một chiếc là xe điện.

Phiên An (theo Bloomberg, VGP)