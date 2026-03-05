'Trùm' tín dụng đen dí súng ép giám đốc ngân hàng ký giấy nợ

TP HCMPhạm Hữu Tài cho giám đốc một chi nhánh ngân hàng vay 2,6 tỷ đồng với lãi suất tới 180%/năm, sau đó dùng súng uy hiếp buộc ký giấy nhận nợ 4,6 tỷ khi khó đòi tiền.

Chiều 5/3, Phạm Hữu Tài (46 tuổi) bị TAND TP HCM tuyên phạt 15 năm tù về tội Cướp tài sản; 2 năm 6 tháng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổng hợp hình phạt là 17 năm 6 tháng.

Tòa buộc bị cáo Tài phải nộp lại hơn 14 tỷ đồng thu lợi bất chính, sung ngân sách nhà nước.

Đàn em của người này là Cân Nhật Danh (35 tuổi) bị phạt 14 năm 4 tháng về hai tội danh trên. Bị cáo Trần Duy Khanh lĩnh 2 năm 6 tháng và Trương Văn Chí Ba lĩnh 2 năm 4 tháng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phạm Hữu Tài (áo xanh) và các đồng phạm. Ảnh: Hải Duyên

Hồ sơ vụ án thể hiện, Tài từng 4 lần bị TAND TP HCM tuyên phạt về các tội Cướp giật; Trộm cắp tài sản; Cướp giật tài sản; Gây rối trật tự công cộng. Năm 2012, bị cáo chấp hành xong án phạt tù. Tài sau đó cầm đầu băng nhóm "tín dụng đen", cho nhiều người vay với lãi suất lên đến 30% mỗi tháng. Khi con nợ chậm trả, nhóm này kéo đến nhà gây áp lực, đe dọa.

Cáo trạng xác định, khoảng năm 2022, ông Lê (giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại TP HCM) quen biết Tài và nhiều lần vay tiền của người này với lãi suất cao. Từ ngày 29/1/2022 đến 28/9/2022, ông Lê bốn lần vay tổng cộng 2,6 tỷ đồng, lãi suất từ 9% đến 15%/tháng (tương đương 108%-180%/năm).

Tháng 4/2023, Tài đặt cọc mua một căn nhà tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức cũ), sau đó nhờ ông Lê làm hồ sơ thế chấp chính căn nhà này để vay 16 tỷ đồng, thỏa thuận phí dịch vụ 500 triệu đồng. Tài chuyển cho ông Lê hơn 344 triệu đồng, phần còn lại cấn trừ vào khoản nợ trước đó.

Sau khi nhận tiền, ông Lê viết cam kết nếu trong 30 ngày không thực hiện được việc vay vốn sẽ hoàn trả 500 triệu đồng và bồi thường 1 tỷ đồng mà Tài đã dùng để đặt cọc mua nhà. Ông Lê sau đó nhờ một người không rõ lai lịch làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng khác cho Tài.

Tuy nhiên, Tài phát hiện thông báo cho vay do ông Lê đưa ra là giả, hồ sơ vay vốn không thể hoàn tất nên yêu cầu ông này trả tổng cộng 2 tỷ đồng gồm tiền đặt cọc và tiền bồi thường.

Ngày 17/5/2023, Tài gọi ông Lê đến một căn hộ tại quận 4 (cũ), chĩa súng vào đầu, đánh đập, và ép ký giấy nhận nợ 2,6 tỷ đồng, đồng thời buộc tính lãi trên khoản tiền này. Sau đó, Tài nhiều lần ép ông Lê viết thêm giấy nợ 2 tỷ đồng.

Tổng cộng, Tài buộc ông Lê ký giấy nhận nợ 4,6 tỷ đồng và phải trả lãi. Không có khả năng tiếp tục thanh toán, ông Lê đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Cơ quan công tố xác định, Tài đã thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng từ các khoản vay này.

Khẩu súng tang vật cảnh sát thu của Tài lúc bị bắt. Ảnh: Tường Vân

Phó giám đốc ngân hàng môi giới khách vay cho Tài

Theo cáo trạng, khoảng năm 2019, ông Hoàng, phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng khác tại TP HCM, quen Tài và biết người này cho vay lãi nặng. Trong quá trình làm việc, ông Hoàng biết ông Đức (khách hàng thường xuyên của chi nhánh) có nhu cầu vay tiền nhưng không đủ điều kiện vay ngân hàng nên giới thiệu vay của Tài.

Tháng 7/2022, ông Hoàng giới thiệu để ông Đức vay của Tài 4 tỷ đồng nhằm làm dịch vụ chuyển mục đích sử dụng hai thửa đất tại huyện Củ Chi (cũ). Tài đồng ý với điều kiện có người bảo đảm, người vay có tài sản thế chấp; lãi suất 15% mỗi tháng (tương đương 600 triệu đồng), cứ 10 ngày trả 200 triệu đồng tiền lãi. Tài hứa trả phí môi giới cho ông Hoàng 3% mỗi tháng nếu bên vay thanh toán đúng hạn.

Sau đó, ông Hoàng và ông Đức thống nhất cùng vay 4 tỷ đồng. Để bảo đảm khoản vay, ông Đức ký hợp đồng đặt cọc (giả cách) bán 5 thửa đất cho Tài giá 6,5 tỷ đồng. Khi hoàn tất thủ tục, Tài yêu cầu người thân chuyển 3,95 tỷ đồng cho ông Đức và 50 triệu đồng cho ông Hoàng tiền môi giới.

Từ tháng 8/2022 đến đầu năm 2023, ông Đức đã trả cho Tài 2,6 tỷ đồng tiền lãi. Do không còn khả năng thanh toán, ông Hoàng bị Tài yêu cầu trả thay và đã chuyển hơn 2,5 tỷ đồng.

Bị Tài liên tục đòi nợ, ông Hoàng và ông Đức trình báo công an. Ít ngày sau, Công an TP HCM khởi tố bị can đối với Tài.

Cơ quan điều tra xác định giai đoạn 2022-2023, mức lãi hợp pháp tối đa đối với khoản vay 4 tỷ đồng khoảng gần 930 triệu đồng. Tuy nhiên, Tài đã thu tổng cộng 5,2 tỷ đồng tiền lãi, vượt quy định khoảng 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong cùng vụ án, Tài còn bị cáo buộc cho một người khác vay với lãi suất cao, thu lợi hơn 5,4 tỷ đồng.

Tại tòa, Tài cho rằng hành vi của mình chỉ phạm tội cho vay lãi nặng, cho rằng hành vi của mình không cấu thành tội Cướp tài sản. Còn các đồng phạm không thừa nhận đã đe dọa các bị hại như cáo buộc. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng lời khai tại cơ quan điều tra cùng tài liệu hồ sơ đủ căn cứ xác định các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội như cáo trạng.

Trả lời HĐXX về việc là giám đốc ngân hàng nhưng vẫn vay tín dụng đen, ông Lê cho biết do cần tiền giải quyết công việc nhưng các tài sản đang thế chấp hoặc không đủ điều kiện vay thêm nên phải vay của Tài.

Hải Duyên

* Tên các bị hại đã thay đổi