Trùm sữa giả HIUP khai: Hàm lượng chưa đạt song không có chất độc hại

Hà NộiÔng chủ Z Holding Hoàng Quang Thịnh khai các con và người nhà đều dùng sữa HIUP do công ty sản xuất; sản phẩm chỉ thiếu, sai thành phần nhưng không độc hại.

Ngày 5/1, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh và hai Phó tổng giám đốc La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh bị TAND Hà Nội xét xử về 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Cùng vụ án, 15 người bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

>> Danh sách 18 bị cáo

Thịnh cùng đồng phạm đang bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 2.400 tỷ đồng thông qua việc sản xuất 4,5 triệu lon sữa giả.

Ông chủ Z Holding Hoàng Quang Thịnh (áo trắng) tại tòa. Ảnh: Phạm Dự

Là người đầu tiên trả lời xét hỏi, Thịnh khai "hệ sinh thái" Z Holding có 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn, bán hàng online. Ngoài ra còn có 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng, 179 hộ kinh doanh cá thể trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng.

Trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó lãnh đạo công ty thấy cần tự làm nhà máy để kiểm soát chất lượng sản phẩm nên đã lập Công ty Nature Made, tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.

Thịnh cho biết khi mở công ty này, do chỉ làm lãnh đạo chung chung không có chuyên môn sản xuất nên đã trao gửi trách nhiệm vào những cá nhân có năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. "Bị cáo rất yên tâm, tin tưởng chất lượng sản phẩm, nhà máy hoạt động chuẩn chỉnh", Thịnh nói.

Theo lời khai, tháng 10/2024, khi được nhân viên tại Nature Made báo cáo "có vài sản phẩm không đạt", Thịnh đã "rất ngạc nhiên, sửng sốt, bất ngờ, không ai lường được".

Qua cuộc họp online, Thịnh được Nature Made báo cáo nguyên nhân, đây là sản phẩm HIUP trước đó thuê gia công ở nhà máy khác, hiện đưa về tự sản xuất chưa quen nên "đã làm gì đó khiến nó khác đi, nhưng chỉ để giữ hương vị".

Để giải quyết, Thịnh khai đã cùng các lãnh đạo công ty ra chỉ đạo ngay: Không cần giữ vị mà phải làm chuẩn theo giấy phép công bố; phải tiến hành đăng ký lại ngay hàm lượng, thành phần sản phẩm cho đúng, dừng sản xuất sản phẩm lỗi.

"Sữa tốt mới để các con uống mấy năm liền"

"Cơ quan công tố đang xác định bị cáo biết nhưng vẫn sản xuất tiếp để bán hơn 100.000 lon nữa ra thị trường đấy, bị cáo có giải thích gì không?", chủ tọa Vũ Quang Huy hỏi.

Tổng giám đốc Thịnh phân trần, khi này đang trong thủ tục đăng ký lại sản phẩm thì nhận được một đơn lớn. Lãnh đạo công ty do đó thống nhất đây sẽ là "đơn hàng đặc cách", làm đơn cuối cùng rồi dừng hẳn đến khi có giấy phép.

"Thế tức là thấy có lợi nên bất chấp chứ?", chủ tọa tiếp tục truy.

Ông chủ Z Holding khi này chia sẻ về những tâm huyết với ngành sữa, nói từng sẵn sàng đầu tư hệ thống máy 4 tỷ đồng, chấp nhận giảm 20% sản lượng, lợi nhuận để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Riêng với các dòng sữa của HIUP, Thịnh nói đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, xây dựng công thức sữa tốt nhất với mong muốn đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất cho người tiêu dùng. "Bị cáo chưa bao giờ có ý nghĩ giảm thành phần hàm lượng để tăng lợi nhuận", Thịnh nói.

Để tăng thêm tính thuyết phục, ông chủ Z Holding dẫn chứng tại gia đình mình, hai con 4 và 6 tuổi cùng cha mẹ, người thân, bạn bè đều đang dùng sữa này.

"Bị cáo có sai nhưng không xuất phát từ việc cố tình bất chấp tìm kiếm lợi nhuận. Sản phẩm không tốt đã không bao giờ cho người nhà uống. Sữa có nhiều thành phần hàm lượng không đạt nhưng không có chất độc hại", Thịnh phân trần.

Chủ tọa cho hay quy định pháp luật đã nêu rất rõ về hàng giả, không nhất thiết phải độc hại mới là hàng giả.

VKSND Tối cao cáo buộc các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding đã bán ra thị trường tổng số 4,2 triệu lon, hộp, gói của 22 loại sản phẩm giả, thu 2.018 tỷ đồng. Đơn giá tính theo giá bán trung bình của từng sản phẩm. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 319 tỷ đồng.

Tiền thu được, Thịnh hưởng lợi 63,2 tỷ đồng, hai phó giám đốc Văn Minh hưởng 46 tỷ, còn Khắc Minh nhận 40 tỷ. Số còn lại chia cho những người khác và trích vào các loại quỹ của Công ty Z Holding.

Ngoài hành vi này, bộ ba lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước. Nhóm này còn Rửa tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc là quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần, mua bán bất động sản.

Thịnh thừa nhận việc biết về chủ trương dùng hai sổ sách, che giấu lợi nhuận, nhưng cũng như với cáo buộc sản xuất sữa giả, tổng giám đốc này nói sai phạm xuất phát từ việc thành công đến quá nhanh, khi cả công ty và những lãnh đạo trẻ tuổi như mình còn chưa đủ tri thức.

"Ban đầu cũng biết là sai, nhưng công ty phát triển quá nhanh nên quyết tâm từ 2023 sẽ làm lại cho chuẩn chỉnh nhưng năng lực và tri thức không theo kịp. Bị cáo đã làm sai nhưng không biết, muốn sửa nhưng không đủ năng lực", Thịnh phân trần.

Chủ tọa khi này hỏi câu chốt: "Tóm lại là thấy lợi nhuận quá nên cứ làm đúng không". Bị cáo cúi đầu không đáp.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Thanh Lam - Phạm Dự