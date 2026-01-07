'Trùm' sữa giả HIUP bị đề nghị 25-28 năm tù

Hà NộiÔng chủ Z Holding Hoàng Quang Thịnh bị VKS đề nghị phạt 25-28 năm tù về 3 tội danh liên quan vụ sản xuất 4,5 triệu lon sữa giả.

Sáng 7/1, sau hai ngày xét xử, đại diện VKSND Hà Nội trình bày bản luận tội với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 4,5 triệu lon sữa giả, thu lợi 2.400 tỷ đồng, liên quan Công ty Z Holding và các công ty trong hệ sinh thái này.

Bộ ba sáng lập Z Holding là Thịnh và La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh, bị cáo buộc về 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền. Tổng hợp, VKS đề nghị tòa tuyên phạt Thịnh 25-28 năm tù, Khắc Minh 21-24 năm tù, Văn Minh 23-26 năm tù.

Cùng vụ án, VKS đề nghị phạt 15 người khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với mức án thấp nhất 12-18 tháng tù treo đến cao nhất 7-8 năm tù.

Về dân sự, VKS đề nghị Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh, phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ hành vi phạm tội sau khi đã trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất.

Tại phần xét hỏi trước đó, Thịnh khai "hệ sinh thái" Z Holding có 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn, bán hàng online. Ngoài ra còn có 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng, 179 hộ kinh doanh cá thể trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng.

Trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó lãnh đạo công ty thấy cần tự làm nhà máy để kiểm soát chất lượng sản phẩm nên đã lập Công ty Nature Made, tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.

Thịnh cho biết khi mở công ty này, do chỉ làm lãnh đạo chung chung không có chuyên môn sản xuất nên đã trao gửi trách nhiệm vào những cá nhân có năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. Anh ta yên tâm, tin tưởng chất lượng sản phẩm, nhà máy hoạt động chuẩn chỉnh.

Song nhằm giảm giá 15-20% so với sản phẩm cùng loại đang thuê công ty khác gia công, sản xuất, nhóm lãnh đạo yêu cầu cấp dưới xây dựng công thức, tính giá nguyên liệu và chi phí theo yêu cầu giảm giá. Sau đó dựa vào giá vốn do nhân viên cung cấp để quyết định duyệt giá bán sản phẩm ra thị trường.

Bị cáo Phạm Duy Tân, Giám đốc sản xuất kiêm Trường Phòng nghiên cứu phát triển công thức (R&D) của Nature Made, được chọn làm người "sáng tác" công thức sữa mới để sản xuất tự chủ tại nhà máy mới. Khi được hỏi dựa vào đâu để xây dựng công thức sữa mới, "có tham khảo hãng khác hay nghiên cứu khoa học nào không?", Tân đã đáp "tự nghĩ ra, tự phối trộn cho hài hòa". Bị cáo Tân nói không tham khảo nguồn nào, cũng không sản xuất thử hay mang đi kiểm nghiệm.

VKSND Tối cao cáo buộc các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding đã bán ra thị trường tổng số 4,2 triệu lon, hộp, gói của 22 loại sản phẩm giả, thu 2.018 tỷ đồng. Đơn giá tính theo giá bán trung bình của từng sản phẩm. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 319 tỷ đồng.

Tiền thu được, Thịnh hưởng lợi 63,2 tỷ đồng, hai phó giám đốc Văn Minh hưởng 46 tỷ, còn Khắc Minh nhận 40 tỷ. Số còn lại chia cho những người khác và trích vào các loại quỹ của Công ty Z Holding.

Ngoài hành vi này, bộ ba lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước. Nhóm này còn Rửa tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc là quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần, mua bán bất động sản.

