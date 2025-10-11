'Trùm phim Hong Kong' phủ nhận phá sản

"Ông trùm phim ảnh Hong Kong" Hướng Hoa Cường phản bác tin đầu tư bất động sản thất bại, thua bạc.

Theo Chinatimes, tin "vợ chồng Hướng Hoa Cường, Trần Lam phá sản" gây xôn xao làng giải trí Hoa ngữ gần một tháng qua. Một số tài khoản YouTuber cho biết vợ chồng có tên trong sách đòi nợ của một ngân hàng tại Hong Kong. Gia đình mất khối tài sản 50 tỷ HKD (6,4 tỷ USD) do đầu tư thất bại, ông Hướng Hoa Cường và con trai Hướng Tá đánh bạc thua lỗ.

Hướng Hoa Cường, Trần Lam tại sự kiện ngày 10/10. Ảnh: HK01

Thông tin liên quan tình hình tài chính của gia đình nhiều lần trở thành chủ đề gây chú ý nhất mạng xã hội Weibo. Theo HK01, do lo ngại tin đồn ảnh hưởng kinh doanh của công ty, hôm 10/10, Hướng Hoa Cường, Trần Lam tổ chức họp báo, cho biết các nội dung như "phá sản, bị ngân hàng đòi nợ, thua bạc" là vô căn cứ. Hiện các công ty của gia đình hoạt động tốt, với khoảng 1.000 nhân viên.

Trần Lam và Hướng Hoa Cường là những nhà sản xuất phim thế lực của làng giải trí Hoa ngữ. Ông Hướng xuất thân gia đình xã hội đen, cha ông - Hướng Tiền (1907-1975) - là người thành lập Tân Nghĩa An - băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong. Thập niên 1980-1990, thành viên của Tân Nghĩa An gần 100 nghìn người. Sau khi Hướng Tiền qua đời, con trai ông là Hướng Hoa Ba tiếp quản băng đảng. Sau này, Hướng Hoa Ba đến với Phật giáo, chán ghét cảnh chém giết giữa bang phái nên dần rút lui.

Hướng Hoa Cường Thần Bài 1991 Hướng Hoa Cường (xuất hiện từ giây thứ hai) đóng "Thần bài" 1991 cùng Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa. Video: QQ

Vợ chồng Hướng Hoa Cường từng đầu tư, sản xuất hàng chục phim ăn khách, như Thần bài 1989, Thánh bài, Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1993, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Những năm gần đây, bà Trần Lam hoạt động sôi nổi lĩnh vực livestream, ngoài bán hàng, bà còn thực hiện các chương trình liên quan người nổi tiếng, hậu trường làm phim. Con trai của đôi vợ chồng - Hướng Tá - theo nghiệp phim ảnh song chưa có vai diễn gây tiếng vang.

Như Anh (theo HK01)