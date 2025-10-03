'Trùm nhạc rap' Diddy dạy học trong tù

Rapper Mỹ Diddy mở lớp dạy kinh doanh, khởi nghiệp cho bạn tù trong thời gian bị tạm giam, chờ xét xử các vụ bê bối tình dục.

Theo People ngày 2/10, Sean "Diddy" Combs đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, New York. Rapper bị bắt từ tháng 9/2024 sau khi vướng loạt cáo buộc buôn bán tình dục, kiếm tiền phi pháp và vận chuyển người tham gia hoạt động mại dâm. Hồi tháng 7, bồi thẩm đoàn của tòa án liên bang Manhattan tuyên bố anh chỉ vướng tội mại dâm, trắng án hai tội còn lại.

Phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 3/10 (giờ địa phương) do thẩm phán Arun Subramanian chủ trì. Trước đó, phía luật sư bào chữa gửi một số tài liệu xin giảm nhẹ tội, bao gồm thông tin Diddy đang dạy học trong tù.

Khóa học của Diddy tên Free Game With Diddy (Trò chơi tự do cùng Diddy) kéo dài sáu tuần với thời lượng hai tiếng mỗi buổi, chưa rõ ngày bắt đầu. Nội dung gồm các bài học kết hợp tư duy tích cực và chiến lược kiếm tiền, lời khuyên của "trùm nhạc rap" về cách vượt qua đối thủ cạnh tranh, quản lý cái tôi, đứng dậy sau thất bại và đặt mục tiêu.

"Chương trình học cung cấp góc nhìn độc quyền về con đường vươn lên của Sean 'Diddy' Combs, từ người có xuất phát điểm khiêm tốn đến biểu tượng nổi tiếng toàn cầu và ông trùm kinh doanh có sức ảnh hưởng", trích giáo trình được nộp cho tòa.

Theo các luật sư, Diddy dành khoảng 30 giờ hàng tuần cho khóa học, mở lớp sau khi nhiều bạn tù liên tục hỏi sự nghiệp của anh bắt đầu thế nào. Rapper đặt tên cho một số chuyên đề là Just Do It (Cứ làm đi), Execute (Hành động), Time Waits for No Man (Thời gian không đợi ai), Can't Stop Won't Stop (Chẳng thể dừng, sẽ không dừng), Failure (Thất bại).

Diddy cũng bàn nhiều chủ đề như nghệ thuật lãnh đạo, phát triển kế hoạch kinh doanh và lối tư duy "những bước tiến nhỏ mỗi ngày sẽ dẫn đến thành công". Lớp còn có một phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha hỗ trợ học viên. Để nhận chứng chỉ sau khóa học, mỗi người phải hoàn thành các bài tập về nhà. Họ còn viết một luận văn về bài học rút ra từ con đường làm giàu của Diddy, lồng ghép kiến thức đã tiếp thu và phương pháp đạt mục tiêu lâu dài.

Ngoài ra, nhóm luật sư bào chữa cho rapper còn nộp thêm một số lá thư từ chia sẻ cảm nhận của những người theo khóa học. Một tù nhân tên Arturo Santiago cho biết Diddy giúp anh rèn luyện tính kỷ luật. "Combs sống cuộc đời nhiều người mơ ước, đạt được điều đó nhờ những công cụ và kiến thức mà anh ấy đã truyền đạt cho tôi", trích thư của Santiago.

Trò chuyện với Telegraph, luật sư Mitchell Epner tại New York nhận xét chuyện tù nhân dạy tù nhân khá phổ biến nhưng hiếm có trường hợp họ tự xây dựng một chương trình học riêng. "Đây không phải chuyện thường xảy ra nhưng cũng không bất ngờ. Với danh tiếng của Sean Combs, sẽ có nhiều phạm nhân muốn lắng nghe bất cứ thứ gì anh ta giảng dạy", ông Epner nói thêm.

Theo People, dù Diddy được tuyên trắng án hai cáo buộc nặng nhất - buôn bán tình dục và kiếm tiền phi pháp, anh có thể đối mặt bản án hơn 10 năm cho tội mại dâm. Các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán Arun Subramanian kết án rapper 11 năm tù với lý do bị cáo "không hối cải".

Trong khi đó, phía luật sư bào chữa đề nghị mức án không quá 14 tháng tù. Gần đây, ông Subramanian bác kiến nghị hủy các bản án về tội mại dâm.

Diddy, 56 tuổi, tên thật là Sean Combs. Anh thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa hip hop trở thành thương hiệu phổ biến toàn cầu. Năm 2022, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng một tỷ USD nhưng giảm dần theo các năm, theo Forbes. Năm 2024, anh chỉ còn 400 triệu USD. Diddy chưa kết hôn nhưng có bảy người con với bốn bạn gái.

Bê bối của trùm nhạc rap bắt đầu khi bạn gái cũ - ca sĩ Cassie Ventura, 38 tuổi - đệ đơn kiện vào tháng 11/2023, cho biết bị Diddy ép tham gia tiệc trụy lạc gọi là "freak-offs", bạo hành thể xác và tinh thần suốt 11 năm yêu nhau. Một ngày sau khi Ventura nộp đơn, Diddy đã trả cô 20 triệu USD để dàn xếp vụ kiện. Tuy nhiên, các cáo buộc của cô đã thúc đẩy một cuộc điều tra hình sự của chính phủ liên bang đối với rapper.

