Trùm ma túy sa lưới sau 22 năm trốn truy nã

Nghệ AnThò Chá Xìa, 54 tuổi, sau 22 năm trốn truy nã vì cầm đầu đường dây buôn hơn 60 kg ma túy, đã bị bắt khi đang sống tại Lào.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã di lý Xìa, trú xã Tri Lễ từ Lào về địa phương để phục hồi điều tra tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ điều tra, Xìa cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Năm 2004, khi đang vận chuyển lô hàng hơn 60 kg ma túy từ Lào về huyện Quế Phong cũ, Xìa bị cảnh sát đột kích nhưng lợi dụng địa hình hiểm trở tẩu thoát.

Nghi can Xìa (góc phải), bị cảnh sát dẫn giải về trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp

Xìa trốn sang Lào, thay tên đổi họ, cắt đứt liên lạc với người thân. Trong 22 năm lẩn trốn, thỉnh thoảng Xìa thay đổi nơi ở để tránh sự truy lùng của lực lượng chức năng.

Gần đây, trong quá trình rà soát nghi phạm trốn truy nã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một người đàn ông nghi vấn đang sống tại Hủa Phăn. Sau khi xác minh, trinh sát xác định người này chính là Xìa nên phối hợp với nhà chức trách sở tại bắt giữ.

Đức Hùng