Trùm ma túy bị bắt sau 5 năm giả chết

Trùm ma túy Ecuador, từng liên quan cái chết của hơn 400 người, bị bắt tại Tây Ban Nha gần 5 năm sau khi giả chết giữa đại dịch Covid-19.

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 17/11 bắt Wilmer Chavarria tại thành phố Malaga, trùm ma túy mang biệt danh "Pipo" và đang bị truy nã gắt gao hàng đầu tại Ecuador, theo thông báo từ Tổng thống Ecuador Daniel Noboa. Hình ảnh do cảnh sát Tây Ban Nha công bố cho thấy nghi phạm mặc áo thể thao đen xanh, bị áp giải lên xe tuần tra.

Chavarria bị cáo buộc cầm đầu Los Lobos, băng tội phạm ma túy gồm khoảng 8.000 thành viên và đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Nhóm này bị cáo buộc dính líu nhiều vụ ám sát chính trị ở Ecuador và hợp tác với băng đảng ma túy Mexico.

Theo Tổng thống Noboa, Pipo đã giả chết trong đại dịch năm 2021, dùng danh tính mới để sang Tây Ban Nha tiếp tục điều hành đường dây ma túy, chỉ đạo giết người và vận hành đường dây tống tiền nhắm vào các mỏ vàng trong nước.

Wilmer Chavarria bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt tại Malaga ngày 16/11. Ảnh: Primicias

Giới chức Ecuador nói Chavarria kiểm soát các tuyến buôn ma túy và khai thác vàng trái phép, từng chỉ đạo hoạt động của băng đảng từ trong tù giai đoạn 2011-2019. Bộ trưởng Nội vụ John Reimberg cho biết ông ta đứng sau ít nhất 400 vụ án mạng

Ecuador từng là một trong những quốc gia yên bình nhất Nam Mỹ đầu thập niên 2010, song tình trạng bạo lực leo thang khi nước này trở thành điểm trung chuyển ma túy từ Colombia và Peru. Các băng nhóm đã tấn công quan chức, nhà báo và ứng viên tổng thống trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát cảng biển và các thành phố ven biển.

Vụ bắt giữ Pipo diễn ra đúng lúc người dân Ecuador bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu 4 nội dung, trong đó có đề xuất cho phép quốc gia khác đặt căn cứ quân sự tại Ecuador. Tổng thống Noboa khẳng định sửa đổi này giúp tăng cường hợp tác chống ma túy với Mỹ và gây thêm sức ép lên các tổ chức tội phạm.

Thanh Danh (Theo Reuters, ABC, CBS)