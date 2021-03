Trùm hàng giả khai 'muốn Giám đốc công an đi nơi khác'

An GiangGiám đốc công an tỉnh cho biết, Trần Trí Mãnh - chủ công ty chuyên sản xuất hàng giả, đã thừa nhận vì sợ bị bắt nên đồng ý chi 20 tỷ đồng để ông bị điều chuyển.

"Thực chất, nhóm người lấy tiền của Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc) không chạy chọt, cũng không có mối quan hệ với cá nhân nào trong tổ chức, cơ quan Nhà nước để nhờ tác động luân chuyển tôi. Đơn thuần đây là hành vi lừa đảo", đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói, ngày 10/3.

Trần Trí Mãnh tại cơ quan công an. Ảnh: An Phú.

Theo cơ quan điều tra, nhiều năm qua Mãnh là trùm sản xuất phụ tùng xe máy, dầu nhớt giả mang các thương hiệu nổi tiếng. Ông ta có mối quan hệ rộng, móc nối đầu nậu tại hàng chục tỉnh thành trong cả nước để tiêu thụ sản phẩm mình làm ra. Tài liệu ban chuyên án thu thập cho thấy, mỗi ngày dòng tiền giao dịch về công ty của Mãnh là 4-5 tỷ đồng. Hôm 2/3, Mãnh bị bắt, thừa nhận hành vi.

Công an An Giang cho biết, Mãnh còn thừa nhận, từ giữa năm 2020 đại tá Đinh Văn Nơi "tuyên chiến" với tội phạm, bắt hàng loạt trùm buôn lậu, nên lo sợ mình sẽ rơi vào tầm ngắm. Mãnh nảy sinh ý định chi tiền "chạy điều chuyển" đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác.

Khoảng hai tháng trước, Mãnh gọi điện nhờ Đào Ngọc Cảnh, 74 tuổi, và Ngô Văn Trọng (48 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng) lo việc này. Hai người sau đó liên hệ với Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP HCM) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng tham gia.

Giữa tháng 1, nhóm Cảnh đến An Giang gặp Mãnh yêu cầu giá 20 tỷ đồng. Mãnh chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng. Họ cam kết trong 3 ngày đại tá Nơi sẽ bị chuyển đi.

Công an khám xét kho hàng giả của Mãnh tại TP Châu Đốc ngày 2/3. Ảnh: An Phú.

Thấy tình hình không thay đổi, Mãnh đòi lại tiền nhưng nhóm Cảnh chỉ trả 7,4 tỷ đồng, số còn lại chia nhau chiếm đoạt. Trong đó, Tâm được chia 100 triệu đồng, Trọng 400 triệu đồng và Quý 2,1 tỷ đồng.

Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra Cảnh, Trọng, Quý và Tâm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mãnh là bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, song là nạn nhân của vụ án này.

Cửu Long