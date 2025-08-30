Trùm giang hồ Vi 'Ngộ' bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Thanh HóaSau cáo buộc đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đại ca giang hồ Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ, bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.

Ngoài Vi "Ngộ", nhà chức trách còn khởi tố vợ của nghi phạm là Phạm Thị Hương Giang, 45 tuổi, cùng về tội Trốn thuế, theo điều 200, Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, ngày 30/8.

Nơi làm việc của Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành bị khám xét.

Vi "Ngộ" (áo đen) bị cảnh sát áp giải. Ảnh: Lam Sơn

Vi "Ngộ" là một trong những giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, nhiều tiền án tiền sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ...

Người này cũng là đàn em thân cận của Tuấn "Thần Đèn"- đại ca giang hồ tại Thanh Hóa, vừa bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyênvàVi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 21/7, công an đã bắt Vi "Ngộ" về tội Đưa hối lộ. Cơ quan điều tra xác định Vi "Ngộ" đã chuyển 350 triệu đồng cho một cựu quân nhân để người này đưa tiền cho một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp nhằm "chạy án" cho phạm nhân Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "Chua") - người đang chấp hành bản án chung thân vì giết bạn tù.

Sau khi nhận tiền, cựu quân nhân đã giữ lại 70 triệu đồng chi tiêu cá nhân, số còn lại chuyển cho một cán bộ có chức quyền. Danh tính những người liên quan chưa được công bố.

Vợ Vi 'Ngộ' - Phạm Thị Hương Giang cùng bị khởi tố trong vụ trốn thuế với chồng. Ảnh: Lam Sơn

10 ngày sau khi bị bắt, Vi 'Ngộ' bị cáo buộc thêm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Vi, nhà chức trách cũng khởi tố, tạm giam ba nghi can Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính về cùng tội danh.

Theo cơ quan điều tra, việc xử lý những người này nằm trong quá trình điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Vi "Ngộ" từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động tại Mạnh Tùng Petro. Nhà chức trách cáo buộc, doanh nghiệp này trong quá trình sản xuất, kinh doanh đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Công ty còn bị cho là lập khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, tạo ra các giao dịch "ma" để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để trốn thuế.

