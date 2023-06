Trùm giang hồ Phan Thiết bị bắt

Bình ThuậnNguyễn Văn Thảo, trùm giang hồ Thảo "lụi", bị bắt tại Sài Gòn sau hai ngày trốn thoát cuộc đột kích của cảnh sát ở Phan Thiết.

Cảnh sát bao vậy căn biệt thự của Thảo "lụi" chiều 3/6, song đại ca giang hồ đã bỏ trốn trước đó. Ảnh: Việt Quốc

Công an Bình Thuận phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) bắt được Thảo, 60 tuổi, tại TP HCM vào chiều 5/6; di lý về địa phương ngay trong đêm.

Thảo "lụi" cầm đầu băng nhóm bảo kê mua bán bất động sản ở Bình Thuận. Ông ta bị cáo buộc liên quan nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, bao chiếm đất đai trái phép và liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ ma túy do Công an Bình Thuận vừa triệt phá.

Chiều 3/6, hàng chục cảnh sát bất ngờ phong tỏa, khám xét ngôi biệt thự của Thảo ở bên kênh Bến Lội, phường Xuân An, TP Phan Thiết, trong chuyên án do Cục Cảnh sát Hình sự và Công an Bình Thuận phối hợp điều tra. Tuy nhiên, trùm giang hồ đã kịp bỏ trốn.

Hai ngày qua, trinh sát Công an Bình Thuận cùng Cục Cảnh sát Hình sự truy lùng, lần theo dấu vết, phát hiện Thảo đang trốn tại một khách sạn ở TP HCM.

Việt Quốc