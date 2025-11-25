Trùm đa cấp từng được ông Trump ân xá lại phải ngồi tù vì lừa đảo

Eliyahu Weinstein từng được Tổng thống Trump ân xá cho giảm án vào năm 2021, nhưng vừa bị tuyên phạt 37 năm tù vì tiếp tục lừa đảo.

Eliyahu Weinstein, 51 tuổi, sống tại Lakewood, New Jersey, được Tổng thống Donald Trump ân xá giảm án vào năm 2021 khi mới thụ án 7 năm 8 tháng tù trong tổng mức án 24 năm liên quan hai vụ lừa đảo gây thiệt hại khoảng 230 triệu USD cho các nhà đầu tư.

Quyết định ân xá khi đó là kết quả vận động hành lang từ cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, cùng sự tư vấn từ luật sư Alan Dershowitz. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi được trả tự do, Weinstein lại "ngựa quen đường cũ".

Theo các công tố viên, vào cùng năm được thả, ông ta bắt đầu điều hành một loạt phi vụ gian lận mới nhắm vào 150 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng cộng 35 triệu USD.

Weinstein và đồng phạm lừa các nạn nhân bằng cách hứa hẹn những thương vụ hấp dẫn liên quan trang thiết bị y tế giữa đại dịch Covid-19, sữa bột trẻ em và lừa đảo quyên góp thiết bị sơ cứu hỗ trợ Ukraine.

Eliyahu Weinstein trình diện tại tòa án liên bang ở New Jersey năm 2009 khi đang bị xét xử cho hai vụ lừa đảo. Ảnh: Star-Ledger

Hồ sơ công tố cho thấy nhóm này dùng công ty đầu tư Optimus làm vỏ bọc, còn Weinstein đóng vai đối tác thầm lặng. Một số tài liệu mà Weinstein đưa ra để tạo lòng tin với nhà đầu tư, như chứng từ về lô sữa bột được vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Newark, đã được cơ quan điều tra xác minh là giả mạo.

Các điều tra viên xác định đây là mô hình đầu tư kiểu đa cấp, sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư cũ. Weinstein trước đây cũng tham gia vào một mô hình đa cấp về bất động sản, lừa đảo các nhà đầu tư giàu có từ một cộng đồng Do Thái trong khu vực.

Trong một đoạn ghi âm bí mật do đồng phạm gửi cơ quan điều tra, Weinstein thừa nhận "đã lừa đảo, xoay xở và nói dối để che đậy các thương vụ", trong đó có việc dùng tiền từ phi vụ khẩu trang N95 để đầu tư vào thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 22/11, thẩm phán liên bang Michael Shipp ở Trenton tuyên phạt Weinstein 37 năm tù và yêu cầu ông ta bồi thường hơn 44 triệu USD cho các nạn nhân. Đây là lần thứ ba người đàn ông này bị kết án tại tòa án liên bang ở New Jersey.

"Ông Weinstein đã nhận được món quà hiếm có tại Mỹ: lệnh ân xá giảm án từ Tổng thống. Chỉ vài tháng sau khi ra tù và còn đang bị giám sát, ông ấy đã vứt bỏ món quà đặc biệt này khi ngay lập tức lừa nhà đầu tư để chiếm đoạt đồng tiền mà họ vất vả kiếm được", thẩm phán Shipp kết luận, đồng thời cho rằng Weinstein xứng đáng "chịu sự trừng trị nghiêm khắc nhất".

Thanh Danh (Theo NY Post, AP, Times)