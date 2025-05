'Trùm' cho vay nặng lãi người Trung Quốc và 34 đồng phạm lĩnh án

Đà NẵngWang YunTao, quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc là chủ mưu cho 34 đồng phạm tổ chức đường dây cho vay nặng lãi qua app tổng cộng hơn 6.760 tỷ đồng.

Chiều 28/5, Wang Yun Tao, 37 tuổi, bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án 33 tháng tù, buộc trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong án phạt về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Cùng tội danh, Lương Minh Thư, 30 tuổi, ngụ TP HCM, bị phạt 3 năm tù. 33 bị cáo còn lại lĩnh án từ 6 đến 21 tháng tù, tùy mức độ tham gia.

Bị cáo Wang Yun Tao và các đồng phạm tại phiên xét xử kéo dài từ 23-28/5. Ảnh: Trạng Chi

Vay nhanh - lãi 'khủng' gấp hàng trăm lần quy định

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn tố cáo về hoạt động cho vay nặng lãi từ app Ơi Vay và Vdong với mức lãi lên đến 30% trong 21 ngày. Công an vào cuộc điều tra, khám xét khẩn cấp nơi làm việc, chỗ ở của các nghi phạm, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Đường dây do Wang Yun Tao cầm đầu đã lộ diện.

Quá trình điều tra cho thấy Wang YunTao đến Việt Nam từ năm 2018, điều hành việc cho vay qua ba ứng dụng Ơi Vay, Vdong và Yoloan. Để che giấu hành vi, ông ta thuê người Việt đứng tên thành lập công ty bình phong, tạo ra nhiều mắt xích trong hệ thống cho vay và thu hồi nợ.

Lãi suất cho vay dao động từ 121,67% đến 1.095% mỗi năm - vượt tới 6.154 lần mức lãi suất cao nhất do Nhà nước quy định. Với các khoản quá hạn, người vay phải chịu lãi từ 183,77% đến 8.554,69% mỗi năm - tương đương 6,1 đến 285,2 lần mức lãi suất quá hạn tối đa theo quy định.

Dù lãi suất "cắt cổ", nhiều người vẫn vay do thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh để giải quyết việc cá nhân cấp bách.

Doanh thu gần 8.000 tỷ, thu lợi bất chính hơn 222 tỷ đồng

Wang YunTao trực tiếp điều hành hệ thống thông qua trợ lý kiêm phiên dịch Lương Minh Thư – người phụ trách nhân sự, thu hồi nợ, đồng thời quản lý app Yoloan và dịch vụ cầm đồ của Công ty TNHH M24.

Theo điều tra, Thư bắt đầu làm việc với Wang từ giai đoạn đầu và thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Dựa trên dữ liệu từ các công ty thanh toán, tổng số tiền cho vay lên tới hơn 6.760 tỷ đồng, thu về gần 7.982 tỷ đồng. Riêng từ hai app Vdong và Ơi Vay, trong ba tháng cuối năm 2023, có 210.777 lượt vay, tổng tiền giải ngân hơn 1.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 222 tỷ đồng.

Trong số này, hơn 210 tỷ đồng có lãi suất vượt quá 20% so với mức trần theo quy định; hơn 12,4 tỷ đồng vượt quá 30% mức lãi suất quá hạn tối đa.

Ngọc Trường