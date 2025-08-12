Trùm cát lậu ở Lâm Đồng bị phạt hơn 4 năm tù

Lâm ĐồngTrần Văn Thuận, Giám đốc Công ty khoáng sản Long Thái Việt, bị tuyên 4 năm 6 tháng tù với cáo buộc khai thác trái phép gần 40.000 m3 cát và trốn thuế nhiều tỷ đồng.

Ngày 12/8, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử 5 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Trốn thuế xảy ra trên địa bàn Hàm Tân và La Gi (tỉnh Bình Thuận cũ), sau gần một năm khởi tố.

HĐXX tuyên bị cáo Thuận (56 tuổi, trú xã Sơn Mỹ) án 4 năm 6 tháng tù với hai tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Trốn thuế.

Cùng tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Nguyễn Phước Huệ (chủ đất, xã Sơn Mỹ) bị tuyên 18 tháng tù. Hoàng Văn Thảo (người lừa chạy án) nhận 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, các bị cáo thành khẩn khai báo, nộp lại tiền trốn thuế, từng đóng góp hoạt động thiện nguyện tại địa phương nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Văn Thuận (áo xanh dương bên phải) đứng cạnh Hoàng Văn Thảo tại phiên toà. Ảnh: Thuận An

Theo cáo trạng, ngoài Công ty Long Thái Việt, bị cáo Thuận còn điều hành Công ty Phương Nam (do vợ đứng tên). Từ cuối năm 2021 đến tháng 7/2023, qua hai công ty, Thuận tổ chức khai thác trái phép tổng cộng gần 40.000 m3 cát tại ba khu vực ở Hàm Tân và La Gi, tổng giá trị gần 6 tỷ đồng.

Khi phát hiện việc khai thác vượt ranh giới cho phép, Thuận chỉ đạo nhân viên đưa khoáng sản đã khai thác trở lại moong cũ để che giấu vi phạm. Hành vi này bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện sau đó.

Trước toà, Thuận thừa nhận còn mua hơn 7.700 m2 đất tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân từ bị cáo Huệ để đào bới, khai thác cát, dù khu vực này không được cấp phép khai thác khoáng sản. Ông Huệ bị cáo buộc thu lợi bất chính 170 triệu đồng từ việc này.

Nhà chức trách cho rằng trong quá trình điều hành hai công ty, Thuận còn chỉ đạo không ghi chép sổ sách kế toán, không lập phiếu xuất – nhập kho, giao dịch mua bán khoáng sản bằng tài khoản cá nhân. Tổng số tiền trốn thuế qua hai công ty lên tới hơn 3,1 tỷ đồng (thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp).

Thời điểm hai công ty của vợ chồng Thuận đang bị điều tra, bị cáo Hoàng Văn Thảo (trú TP HCM) khoe quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể "chạy án" giúp Thuận chỉ bị xử lý hành chính. Tin lời, vợ chồng bị cáo Thuận đã năm lần giao cho Thảo tổng cộng hơn 2,25 tỷ đồng (gồm tiền mặt, USD và rượu ngoại). Tuy nhiên, Thảo không thực hiện được như cam kết.

Theo bản án, bị cáo Nga, vợ của Thuận, giám đốc Công ty Phương Nam dù biết rõ nhưng vẫn ký báo cáo quyết toán để hợp thức hóa hồ sơ công ty. Kế toán Nguyễn Thị Thúy Diễm là đồng phạm khi tiếp tay che giấu hoạt động trên.

Hôm nay, bà Nga bị toà phạt 1,5 tỷ đồng và Diễm 500 triệu đồng cùng về tội Trốn thuế.

