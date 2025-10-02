Trùm băng đảng livestream tra tấn phụ nữ

ArgentinaTrùm ma túy 20 tuổi bị cảnh sát truy dấu sau khi bỏ trốn đến Peru vì phát trực tiếp cảnh tra tấn và sát hại ba cô gái trên Instagram.

Chính quyền Argentina thông báo trùm ma túy người Peru tên Tony Janzen Valverde Victoriano, 20 tuổi, đã bị bắt vào ngày 30/9 khi đang chạy trốn vì bị cáo buộc ra lệnh bắt cóc và tra tấn ba cô gái đến chết, phát trực tiếp trên Instagram.

Tony, còn được gọi là "Little J", bị bắt khi đang trốn trong một chiếc xe tải ở Peru sau khi đào tẩu khỏi Argentina. Hắn bị cáo buộc là chủ mưu giết Lara Gutiérrez, 15 tuổi, và hai chị họ của Lara là Brenda del Castillo và Morena Verdi, đều 20 tuổi.

Cảnh sát cũng đã bắt Matías Ozorio, người đàn ông Argentina 28 tuổi, được cho là cánh tay phải của Tony. Cả hai đều chạy trốn khỏi Argentina và có lệnh truy nã đỏ do Interpol ban hành.

Ảnh Tony Janzen Valverde Victoriano (giữa) bị bắt ở Peru được Bộ trưởng An ninh quốc gia Argentina chia sẻ trên mạng xã hội X.

Điều tra viên cho biết các cô gái bị bắt cóc để trả thù vì đã đánh cắp khoảng 2,7 kg cocaine từ băng đảng của Tony.

Ba nạn nhân bị dụ đến một bữa tiệc với lời hứa sẽ được trả khoảng 300 USD. Tại đó, họ bị lừa lên một chiếc xe van và đưa đến một ngôi nhà ở Florencio Varela, cách Buenos Aires khoảng 24 km về phía nam.

Cảnh tra tấn và sát hại được băng nhóm này phát trực tiếp tới một nhóm kín có 45 người xem như một lời cảnh báo. Trong buổi livestream, có thể nghe thấy một người đàn ông nói rằng "đây là điều sẽ xảy ra với những kẻ đánh cắp ma túy của tao".

Ba thi thể được tìm thấy vào 24/9, năm ngày sau khi họ mất tích, bị chôn sâu dưới lòng đất trong khu vườn của ngôi nhà với chăn, đá và xi măng chất đống bên trên.

Cảnh sát đã xác định được ngôi nhà bằng cách sử dụng dữ liệu theo dõi từ điện thoại di động của một trong những nạn nhân. Họ phát hiện hai kẻ đang dùng thuốc tẩy để lau vết máu trên tường, sàn nhà và bắt giữ họ cùng hai nghi phạm khác là chủ ngôi nhà.

Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, hàng nghìn người xuống đường biểu tình chống nạn giết phụ nữ ở Buenos Aires. Hiện nhà chức trách đã bắt 9 người liên quan.

Gia đình nạn nhân tham gia biểu tình kêu gọi công lý ở Buenos Aires, Argentina, ngày 27/9. Ảnh: Reuters

Ngày 1/10, Patricia Bullrich, Bộ trưởng An ninh quốc gia Argentina, cho biết cảnh sát truy dấu Tony đến khu nghỉ mát bãi biển Pucusana vì hắn vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại di động.

Bà Bullrich chia sẻ bức ảnh chụp cảnh bắt giữ Tony trên mạng xã hội và khen ngợi các sĩ quan điều tra: "Các cảnh sát chống ma túy đã bắt giữ Little J ở Pucusana, cho thấy khi chúng ta làm việc quyết đoán và phối hợp tốt, bọn tội phạm sẽ không có nơi nào để trốn". Bà kết thúc thông điệp bằng câu: "Gieo nhân nào gặt quả nấy".

Người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Peru cho biết Tony bị cáo buộc có liên quan đến các mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế và được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau vụ sát hại ba cô gái. Chính quyền Peru đang phối hợp chuyển giao Tony và Matías cho cơ quan tư pháp Argentina.

Báo động tình trạng sát hại phụ nữ

Theo Viện Bình đẳng giới châu Âu, "giết phụ nữ được định nghĩa rộng rãi là hành vi sát hại phụ nữ và trẻ em gái vì giới tính của họ và có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, như bạo lực từ bạn tình, tra tấn và sát hại do kỳ thị phụ nữ, giết phụ nữ vì "danh dự"...

BBC đưa tin, theo một nhóm theo dõi nạn giết phụ nữ ở Argentina, cứ 36 giờ lại có một phụ nữ bị đàn ông giết hại ở nước này.

Theo Guardian, tội giết phụ nữ đã được thêm vào bộ luật hình sự của Argentina như một yếu tố tăng nặng tội giết người vào năm 2012 và có thể bị phạt tù chung thân.

Tuy nhiên, đầu năm nay, Tổng thống Argentina Javier Milei tuyên bố muốn loại bỏ khái niệm "giết phụ nữ" khỏi bộ luật hình sự của nước này. Ông Milei lập luận rằng điều này thúc đẩy quan điểm cho rằng "mạng sống của phụ nữ có giá trị hơn mạng sống của đàn ông".

