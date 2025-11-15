'Trùm' bán lẻ Walmart thay CEO

Doug McMillon, nhà điều hành xuất sắc nhất của gã khổng lồ bán lẻ kể từ thời nhà sáng lập Sam Walton, sẽ rời vị trí CEO Walmart đầu năm tới.

Reuters thông tin việc CEO Walmart từ nhiệm ngày 15/11, chấm dứt sự nghiệp lãnh đạo kéo dài hơn một thập kỷ của Doug McMillon tại tập đoàn bán lẻ Mỹ. Vị trí của McMillon (59 tuổi) sẽ được thay thế bởi John Furner (51 tuổi), Tổng giám đốc Walmart tại Mỹ, vào ngày 31/1/2026.

Một cửa hàng Walmart tại Oceanside, California, Mỹ, ngày 15/5. Ảnh: Reuters

Chuck Grom, chuyên gia phân tích tại Công ty tư vấn Gordon Haskett, nói thông báo thay CEO trên có thể khiến cổ đông lo lắng, bởi McMillon là CEO xuất sắc nhất Walmart kể từ thời nhà sáng lập Sam Walton.

Trong khi đó, phía Walmart khẳng định việc thay vị trí lãnh đạo cao nhất đã được lên kế hoạch.

McMillon gia nhập Walmart vào năm 1984, với vị trí cộng tác viên theo giờ. Ông đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo tại cả ba bộ phận của Walmart gồm thị trường Mỹ, quốc tế và Sam's Club (chuỗi bán lẻ dành cho khách hàng có thẻ thành viên). Ông thăng tiến qua nhiều cấp bậc để trở thành CEO Walmart đầu năm 2014, khi công ty bán lẻ đang nỗ lực đuổi theo gã khổng lồ Amazon trước nhu cầu thương mại điện tử bùng nổ.

McMillon đã tận dụng mạng lưới cửa hàng rộng lớn sẵn có để tăng tốc độ giao hàng, tích hợp công nghệ tự động hóa tại các nhà kho, mở rộng kinh doanh thương mại điện tử và hoạt động quảng cáo để tăng doanh thu.

Kể từ khi ông nhậm chức, thị giá của Walmart tăng hơn gấp ba lần, lên mức 817 tỷ USD. Doanh số thương mại điện tử toàn cầu tăng nhanh nhất, từ 10 tỷ USD năm 2014 lên hơn 120 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua.

McMillon sẽ tiếp tục làm cố vấn tại Walmart đến ngày 31/1/2027. Cổ phiếu của nhà bán lẻ Mỹ này đã tăng 323% kể từ khi ông tiếp quản, vượt trội so với chỉ số S&P 500 (chỉ số thị trường chứng khoán dựa trên 500 công ty vốn hóa thị trường lớn nhất nước Mỹ).

Mức tăng của giá cổ phiếu Walmart và chỉ số S&P 500 trong giai đoạn McMillon giữ vị trí CEO. Nguồn: Reuters, LESG

Theo giới phân tích, John Furner là lựa chọn kế nhiệm phù hợp về văn hóa doanh nghiệp, với lộ trình thăng tiến tương tự Doug. Furner gia nhập Walmart năm 1993, cũng bắt đầu với vị trí cộng tác viên theo giờ, sau đó điều hành Sam's Club và Walmart Mỹ. Ông lên nắm quyền điều hành cao nhất trong bối cảnh Walmart bắt đầu áp dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), công cụ thay đổi cách các nhà bán lẻ vận hành và tương tác với khách hàng.

McMillon nhận xét người kế nhiệm "có khả năng đặc biệt để dẫn dắt công ty vượt qua giai đoạn chuyển đổi tiếp theo được thúc đẩy bởi AI".

Walmart được thành lập năm 1962, với các CEO gắn bó lâu dài. Furner là CEO thế hệ thứ sáu.

Nhìn toàn ngành, doanh nghiệp bán lẻ Mỹ đối mặt với áp lực thuế quan, kinh tế bất ổn và chi tiêu tiêu dùng bấp bênh. Trong năm nay, nhiều doanh nghiệp gồm Kohl's, Kroger và Target đã bổ nhiệm CEO mới.

Bảo Bảo (theo Reuters)