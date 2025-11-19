Trục vớt xe đầu kéo bị lũ cuốn ở Quảng Trị

Trưa 19/11, lực lượng chức năng Quảng Trị trục vớt chiếc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn hơn 100 m, đồng thời huy động gần 100 người mở rộng tìm kiếm tài xế mất tích.

Khi nước rút, xe được phát hiện nằm nghiêng trên bãi bồi giữa sông, cách bờ khoảng 50 m. Lực lượng cứu hộ dùng máy múc dựng xe dậy. Lúc này phương tiện hư hỏng nặng, thùng gãy nát, đầu xe biến dạng. Bãi bồi ngổn ngang đất đá khiến việc đưa xe vào bờ khó khăn, buộc cứu hộ phải tháo rời phần đầu và đuôi xe để vận chuyển.

Trục vớt xe đầu kéo bị lũ cuốn Lực lượng cứu hộ trục vớt xe đầu kéo. Video: Minh Phạm

Ông Hồ Văn Hiền, Phó chủ tịch xã La Lay, cho biết trời tiếp tục mưa, nước trên sông đã rút nhưng dòng chảy vẫn rất mạnh. Gần 100 người thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, lực lượng xã và người dân vẫn chia nhóm tìm kiếm tài xế Nguyễn Văn Thành, 48 tuổi, trú Quảng Bình cũ.

Phạm vi tìm kiếm được mở rộng xuống hạ lưu, ca nô quần thảo dưới nước, lực lượng trên bờ men theo hai bên sông. Chính quyền xã La Lay đã thông báo cho các xã Tà Rụt và Đak Rông phối hợp.

Đầu vào đuôi xe được vào bờ. Ảnh: Minh Phạm

Trưa 17/11, ông Thành lái xe đầu kéo chở than trên quốc lộ 15D, cố lách qua cầu tràn A Rông dù nước lũ dâng cao và đã có rào chắn cấm. Khi ra giữa cầu, xe bị dòng nước cuốn. Ông Thành kịp leo lên thùng xe, nhưng khoảng 15 phút sau phương tiện bị lật và trôi dạt, khiến ông mất tích.

Chiều 18/11, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc quần kèm chìa khóa xe của ông Thành, cách vị trí gặp nạn khoảng 4 km về phía hạ lưu.

Đắc Thành