Trục vớt 1.000 đồng xu trị giá 1 triệu USD ngoài khơi Florida

MỹCông ty Mỹ trục vớt 1.000 đồng xu trị giá 1 triệu USD, tại khu vực hạm đội Tây Ban Nha bị đắm ngoài khơi biển Florida từ thế kỷ 18.

NBC News ngày 3/10 dẫn thông cáo từ công ty trục vớt tàu 1715 Fleet - Queens Jewels, cho biết đã trục vớt được kho báu hơn 1.000 đồng xu bạc và vàng nằm rải rác tại một khu vực sâu dưới cát ở đáy biển ngoài khơi vùng đông nam của bang Florida, còn được gọi là "Bờ biển Kho báu".

"Việc tìm thấy 1.000 đồng xu trong một lần trục vớt là điều rất hiếm và phi thường", Sal Guttuso, giám đốc điều hành 1715 Fleet Queens Jewels, nói.

Một số đồng xu bạc được phát hiện và trục vớt ngoài khơi Florida hồi tháng 7. Ảnh: NBC News

Cuộc trục vớt được tiến hành từ tháng 7. Công ty cho biết kho báu mới được tìm thấy là một phần trong số lượng vàng, bạc, trang sức trị giá 400 triệu USD trên hạm đội Tây Ban Nha mất tích trong một cơn bão từ năm 1715.

Số tiền xu có thể đã được cất giữ trong bao tải và rương gỗ. Theo thời gian, bao tải và rương phân hủy, còn lại những đồng xu này.

"Phát hiện không chỉ lớn về giá trị, mà còn ở những câu chuyện. Mỗi đồng xu là một mảnh lịch sử, liên hệ hữu hình với những người đã sống và làm việc trên biển trong thời hoàng kim của đế chế Tây Ban Nha", ông Guttuso nói thêm.

Một số đồng xu vàng được phát hiện và trục vớt ngoài khơi Florida hồi tháng 7. Ảnh: NBC News

Theo công ty 1715 Fleet Queens Jewels, những đồng xu này được đúc tại các thuộc địa Tây Ban Nha ở Mexico, Peru và Bolivia. Nhiều đồng xu vẫn còn rõ ngày tháng và ký hiệu xưởng đúc, khiến chúng trở thành hiện vật quan trọng đối với giới sử học và các nhà sưu tầm.

Ngoài hơn 1.000 đồng xu, một trong những vật phẩm khác được tìm thấy là một con dấu hoàng gia mang huy hiệu riêng của Vua Tây Ban Nha Philip II, trị vì từ giữa đến cuối những năm 1500.

1715 Fleet - Queens Jewels là công ty độc quyền khai thác phần còn lại của hạm đội Tây Ban Nha đắm năm 1715 ngoài khơi Florida. Công ty tuyên bố kho báu mới phát hiện sẽ được bảo quản cẩn thận trước khi trưng bày trước công chúng.

Một viên đá quý và các mảnh sợi chuyền vàng được tìm thấy trong cuộc trục vớt tháng 7. Ảnh: NBC News

Đức Trung (Theo NBC News, CBS News)