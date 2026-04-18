Trục ven sông mở không gian phát triển đô thị Đông Bắc TP HCM

Ven sông Sài Gòn trở thành khu vực phát triển đô thị mới, nơi kết hợp không gian sống, tiện ích và kết nối thuận tiện, đáp ứng nhu cầu ở thực tại khu Đông Bắc TP HCM.

Trong bối cảnh đô thị mở rộng và quỹ đất trung tâm dần hạn chế, khu vực ven sông trở thành lựa chọn phù hợp cho phát triển nhà ở. Những khu vực này thường có môi trường sống thoáng hơn, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng kết nối với trung tâm. Xu hướng này đang hình thành rõ tại các thành phố lớn, trong đó có khu vực ven sông Sài Gòn tại Thuận An, khu Đông Bắc TP HCM.

Phối cảnh dự án Bcons Newsky gần trục ven sông Sài Gòn. Ảnh: Tập đoàn Bcons

Theo nghiên cứu về phát triển cảnh quan đô thị ven sông tại Lái Thiêu do Trường Đại học Thủ Dầu Một thực hiện năm 2025, khu vực ven sông giữ vai trò tổ chức không gian đô thị. Các yếu tố như giao thông, cảnh quan, không gian công cộng và nhà ở được kết hợp trong cùng cấu trúc. Cách phát triển trên góp phần hình thành các khu dân cư có điều kiện sống tốt hơn. Như vậy, trong quy hoạch hiện đại, sông không chỉ là yếu tố tự nhiên, còn tham gia định hình cấu trúc đô thị.

Định hướng này cũng thể hiện trong quy hoạch TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Hành lang dọc sông Sài Gòn được xác định phát triển theo mô hình đô thị kết hợp công viên, không gian xanh, thương mại dịch vụ và nhà ở. Việc tăng diện tích không gian công cộng và kết nối với các trục giao thông chính giúp khu vực ven sông trở thành một phần của cấu trúc đô thị trong tương lai.

Song song đó, các chuyên gia đánh giá xu hướng lựa chọn nơi ở đang có sự thay đổi, khi trung tâm ngày càng đông và giá nhà tăng, nhiều người chuyển sang các đô thị giáp ranh TP HCM. Các khu vực này cho phép di chuyển về trung tâm trong thời gian hợp lý, đồng thời mang lại môi trường sống thoáng hơn. Khu Đông Bắc TP HCM, nơi kết nối TP HCM và Bình Dương (cũ), đang thu hút nhu cầu ở thực.

Căn hộ hai phòng ngủ được thiết kế tối ưu công năng, phù hợp cho gia đình trẻ hoặc chuyên gia làm việc tại TP HCM - Bình Dương cũ. Ảnh: Tập đoàn Bcons

Nhằm đáp ứng nhu cầu trên, chủ đầu tư Bcons phát triển dự án Bcons NewSky tại khu Đông Bắc TP HCM, gần khu vực ven sông Sài Gòn. Dự án hưởng lợi từ vị trí kết nối liên vùng và môi trường sống tương đối thoáng.

Trong tổng thể dự án, Block B là khu căn hộ nằm trực diện khu tiện ích nội khu như hồ bơi, công viên và khu thể thao đa năng, đồng thời nằm gần khu thương mại và tòa nhà văn phòng của dự án. Vị trí dự án có lợi thế về không gian sống, môi trường sống và khả năng khai thác trong dài hạn.

Ngoài hệ tiện ích nội khu, dự án còn nằm trong khu vực đã hình thành hệ tiện ích ngoại khu đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mua sắm và chăm sóc sức khỏe của cư dân. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển đến Aeon Mall Bình Dương, Lotte Mart Bình Dương và Bệnh viện Hạnh Phúc trong khoảng 10 phút; đến Vincom Plaza Dĩ An và Bệnh viện Quốc tế Becamex trong khoảng 15 phút. Cư dân có thể di chuyển về TP Thủ Đức (cũ) - TP HCM trong khoảng 20-25 phút thông qua quốc lộ 13. Việc khu vực đã có sẵn các tiện ích quan trọng giúp cuộc sống hàng ngày thuận tiện hơn, tạo nên nhu cầu ở thực tại khu vực.

Dự án Bcons NewSky đang triển khai các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký sớm như trải nghiệm 6 tháng sống chuẩn tiện nghi tại căn hộ Bcons. Chủ đầu tư tặng 2,5 chỉ vàng cho khách hàng đăng ký tư vấn thành công.

Dự kiến ngày 19/4, Bcons NewSky sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu Block B, đánh dấu việc bổ sung nguồn cung căn hộ trong giai đoạn thị trường đang ghi nhận nhu cầu ở thực ổn định. Sự kiện kỳ vọng mang đến thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đồng thời giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận trực tiếp các lựa chọn căn hộ trong giai đoạn mới.

Hoàng Đan