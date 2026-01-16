-
Đội hình Việt Nam
Thủ môn Trần Trung Kiên tiếp tục bắt chính, sau khi giữ sạch lưới 9 trong 14 trận gần nhất. Bộ ba trung vệ không thay đổi, với Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức.
Khuất Văn Khang (trái) và Phạm Minh Phúc (phải) án ngữ ở hai hành lang biên. Hai tiền vệ trung tâm vẫn là Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Sơn.
Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Ngọc Mỹ đá cắm, ngay trên Nguyễn Lê Phát và Lê Viktor. Đình Bắc dự bị, hứa hẹn tiếp tục tạo ra sự khác biệt trong hiệp hai.
-
Danh sách thi đấu hai đội
-
Ông Đoàn Minh Xương: 'Việt Nam phải thực dụng trước UAE'
Arab SaudiTheo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, Việt Nam cần duy trì lối chơi chặt chẽ, tính toán và đề cao tính hiệu quả nếu muốn vượt qua UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.
Khuất Văn Khang muốn phá dớp ở tứ kết U23 châu Á
Arab SaudiTừng thua ở hai lần gần nhất vào tứ kết U23 châu Á, đội trưởng Khuất Văn Khang muốn đổi vận bằng cách đánh bại UAE ngày mai.
Lê Viktor muốn giải quyết UAE trong 90 phút
Arab SaudiTiền vệ Việt kiều Lê Viktor không muốn Việt Nam phải bước vào hiệp phụ hay luân lưu, khi đối đầu UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.
HLV của UAE: 'Việt Nam là tập thể có thực lực'
Arab SaudiSau khi giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng B, HLV Marcelo Broli tỏ ý đề cao Việt Nam - đối thủ tại tứ kết giải U23 châu Á 2026.
-
Việt Nam tận dụng cơ hội tốt nhất vòng bảng U23 châu Á
Arab SaudiTỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn thắng của Việt Nam đạt 17,9% qua ba trận vòng bảng U23 châu Á 2026, tốt nhất trong 16 đội dự giải.
HLV UAE: 'Không cần kế sách đặc biệt để đối phó Việt Nam'
Arab SaudiTrong họp báo chiều 15/1, HLV Marcelo Broli cho biết UAE sẽ chuẩn bị cho trận tứ kết với Việt Nam như khi gặp bất cứ đối thủ nào khác ở giải U23 châu Á 2026.
Nguyên tắc phòng ngự của U23 Việt Nam thời Kim Sang-sik
Bên cạnh sự xuất sắc của thủ thành Trần Trung Kiên và phần nào là may mắn, thành tích toàn thắng của Việt Nam ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026 đến từ một yếu tố quan trọng là kỷ luật chiến thuật phòng ngự.
Việt Nam chưa từng thắng UAE ở cấp U23
Việt Nam hướng tới lần đầu thắng UAE khi hai đội gặp nhau lần thứ chín, ở tứ kết U23 châu Á 2026.
-
Việt Nam và những điểm tựa trước tứ kết U23 châu Á 2026
Phong thái tự tin, thể lực, trình độ kỹ thuật và tập thể đồng đều là những điểm sáng của Việt Nam kể từ đầu giải U23 châu Á 2026, và cần được tiếp tục phát huy trước UAE hôm nay.
Việt Nam được dự đoán thắng trắng UAE ở tứ kết U23 châu Á
Nhiều trang thể thao quốc tế nhận định Việt Nam sẽ thắng UAE ngay trong hai hiệp chính trận tứ kết U23 châu Á 2026 tối nay.
HLV Kim: 'U23 Việt Nam đã vượt Đông Nam Á, vươn tầm châu lục'
Arab SaudiHLV Kim Sang-sik xem thành tích toàn thắng ở vòng bảng là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam, và tự tin sẽ vượt qua UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.
-
HLV Kim động viên cầu thủ 'nén đau để đấu UAE'
Arab SaudiĐá liên tục từ SEA Games 33 đến U23 châu Á, HLV Kim Sang-sik hiểu cầu thủ Việt Nam đang chịu nhiều thiệt thòi thể lực trước trận tứ kết gặp UAE.