Đội hình Việt Nam

Thủ môn Trần Trung Kiên tiếp tục bắt chính, sau khi giữ sạch lưới 9 trong 14 trận gần nhất. Bộ ba trung vệ không thay đổi, với Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức.

Khuất Văn Khang (trái) và Phạm Minh Phúc (phải) án ngữ ở hai hành lang biên. Hai tiền vệ trung tâm vẫn là Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Sơn.

Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Ngọc Mỹ đá cắm, ngay trên Nguyễn Lê Phát và Lê Viktor. Đình Bắc dự bị, hứa hẹn tiếp tục tạo ra sự khác biệt trong hiệp hai.