Thứ ba, 31/3/2026, 18:16 (GMT+7)

Việt Nam - Malaysia: Xuân Son, Hoàng Hên đá chính

Ninh BìnhViệt Nam và Malaysia kiểm chứng sức mạnh ở lượt trận cuối, sau sự cố gian lận nhập tịch ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Bóng lăn lúc 19h trên sân Thiên Trường.

  • Cầu thủ Việt Nam tập dứt điểm

  • Hoàng Hên sẵn sàng

    Hoàng Hên (số 9), trong lần đầu đá chính cho Việt Nam, khởi động cùng Quang Hải trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. Ảnh: Giang Huy

  • Cầu thủ Việt Nam khởi động trước trận

  • CĐV Việt Nam mang băng rôn chế giễu vụ Malaysia gian lận nhập tịch

  • Đội hình xuất phát Việt Nam

    Khác với trận gặp Bangladesh cách đây ít ngày, HLV Kim Sang-sik để hai cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son đá chính từ đầu trên hàng công. Hoàng Hên sẽ chơi ở vị trí hỗ trợ bên phải còn Xuân Son đá tiền đạo cắm. Nguyễn Hai Long - lựa chọn ưa thích của nhà cầm quân Hàn Quốc - là hộ công còn lại.

    Ở vị trí thủ môn, ông Kim Sang-sik lựa chọn Nguyễn Filip, dù Đặng Văn Lâm mới là người được sử dụng ở trận gặp Bangladesh. Ở hàng hậu vệ, Đỗ Duy Mạnh đá trung vệ lệch phải, Bùi Hoàng Việt Anh chơi ở trung tâm hàng thủ còn Đoàn Văn Hậu đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch trái.

    Cao Pendant Quang Vinh trở lại đội hình xuất phát trong vai trò hậu vệ biên trái sở trường, còn Trương Tiến Anh án ngữ cánh đối diện. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải là hai tiền vệ trung tâm của Việt Nam trận này.

  • CĐV Việt Nam trên sân Thiên Trường

  • Đội hình xuất phát hai đội

    Việt Nam: Nguyễn Filip (1); Đỗ Duy Mạnh (2), Bùi Hoàng Việt Anh (20), Đoàn Văn Hậu (5); Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Quang Hải (19), Nguyễn Hoàng Đức (14), Cao Pendant Quang Vinh (13); Nguyễn Xuân Son (12), Đỗ Hoàng Hên (9), Nguyễn Hai Long (18).

    Malaysia: Syihan Hazmi (6), Matthew Davies (2), Muhammad Ubaidullah (5, Faisal Halim (7), Stuart Uwilkin (8), Nooa Laine (15), Paulo Josue (17, Harith Haiqal (18), Nazmi Faiz (20), Dion Cools (21), Corbin Ong (22).

  • Bóng đá Đông Nam Á hướng đến kỷ lục

    Bóng đá khu vực đứng trước cơ hội có đến 5 đội lọt vào vòng chung kết (VCK) giải vô địch châu Á. Hiện tại, 3 đội Đông Nam Á đã chắc chắn giành suất vào VCK Asian Cup 2027 là Indonesia, Singapore và Việt Nam.

    Tối nay, Đông Nam Á có thể có thêm hai đội nữa giành suất đến VCK Asian Cup, là Thái Lan tại bảng D và Philippines tại bảng A vòng loại. Ở bảng A, Philippines hiện có 13 điểm, tạm xếp thứ hai. Họ bằng điểm với đội đầu bảng Tajikistan, nhưng kém chỉ số phụ. Nếu Philippines thắng Tajiksitan trong trận đấu diễn ra tại Hisar (Tajikistan) hôm nay, họ sẽ ên ngôi đầu bảng A và giành suất vào VCK.

    Tương tự là trường hợp của Thái Lan ở bảng D. Đội bóng xứ sở Chùa vàng có 12 điểm, tạm xếp thứ hai, bằng điểm với đội đầu bảng Turkmenistan, nhưng kém chỉ số phụ. Nếu Thái Lan thắng Turkmenistan trong trận đấu diễn ra tối nay, trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan), họ sẽ chiếm đỉnh bảng đấu.

    Trước đây, kỷ lục cũ về số đội Đông Nam Á tham dự VCK Asian Cup là 4 đội. Đầu tiên là tại Asian Cup 2007. Khi đó, 4 đội Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia đồng loạt dự VCK với tư cách chủ nhà, mỗi đội đăng cai một bảng. Lần thứ hai là tại Asian Cup 2023 (diễn ra đầu năm 2024), khi 4 đội Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia lại xuất hiện ở VCK.

Malaysia, với 7 cầu thủ nhập tịch mới, đè bẹp Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6/2025. Cuộc đại thắng ấy tưởng chừng đã đưa bóng đá Malaysia sang trang mới tươi sáng hơn. Nhưng sau nhiều tranh cãi, ngày 17/3/2026, LĐBĐ châu Á (AFC) quyết định xử Malaysia thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal do các cầu thủ nhập tịch bị phát hiện dùng hồ sơ giả mạo.

Hệ quả, Malaysia gần như mất tất cả, từ đầu bảng F đến suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027, vào tay thầy trò Kim Sang-sik. Mạch không thắng Việt Nam vì vậy tiếp tục nối dài đến năm thứ 12. Lần gần nhất Malaysia được hưởng vị ngọt chiến thắng trước Việt Nam là lượt về bán kết AFF Cup 2014 (nay là ASEAN Cup) trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Vụ gian lận nhập tịch đã phô bày lỗ hổng trong công tác quản lý của LĐBĐ Malaysia (FAM), với những án phạt bổ sung còn lơ lửng trên đầu. Người hâm mộ vừa được tiếp thêm kỳ vọng đã chuyển đánh mất niềm tin và kêu gọi cải tổ lại nền bóng đá. 7 cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng, còn những người đang cống hiến ở đội tuyển hiện tại đau đớn và thất vọng khi mất cơ hội đến giải đấu lớn.

Giữa khó khăn bủa vây, cuộc tái đấu với Việt Nam lại được coi là cơ hội để thầy trò HLV Peter Cklamovski xốc lại tinh thần. Nhà cầm quân người Australia nhiều lần nhắc đến "sự kiểm soát" sau biến cố, hàm ý rằng mọi thứ ở phòng thay đồ và trên sân vẫn nằm trong tầm tay.

Lực lượng Malaysia hiện tại gồm hầu hết cầu thủ quen mặt từng đấu Việt Nam. Họ có 10 người mang dòng máu lai, nổi bật là Dion Cools (gốc Bỉ) đang chơi cho Cerezo Osaka ở J-League 1, hay Nooa Laine (Phần Lan). 3 cầu thủ gốc nước ngoài hoàn toàn là Endrick, Paulo Josue (Brazil) và Sergio Aguero (Argentina).

Việt Nam có sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu sau thời gian dài chấn thương, cùng tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Về tâm lý, các cầu thủ Việt Nam thoải mái hơn khi đã có vé dự Asian Cup 2027.

Vy Anh

