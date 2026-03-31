Việt Nam - Malaysia: Xuân Son, Hoàng Hên đá chính

Cầu thủ Việt Nam tập dứt điểm
Hoàng Hên sẵn sàng
Cầu thủ Việt Nam khởi động trước trận
CĐV Việt Nam mang băng rôn chế giễu vụ Malaysia gian lận nhập tịch
Đội hình xuất phát Việt Nam
Khác với trận gặp Bangladesh cách đây ít ngày, HLV Kim Sang-sik để hai cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son đá chính từ đầu trên hàng công. Hoàng Hên sẽ chơi ở vị trí hỗ trợ bên phải còn Xuân Son đá tiền đạo cắm. Nguyễn Hai Long - lựa chọn ưa thích của nhà cầm quân Hàn Quốc - là hộ công còn lại.
Ở vị trí thủ môn, ông Kim Sang-sik lựa chọn Nguyễn Filip, dù Đặng Văn Lâm mới là người được sử dụng ở trận gặp Bangladesh. Ở hàng hậu vệ, Đỗ Duy Mạnh đá trung vệ lệch phải, Bùi Hoàng Việt Anh chơi ở trung tâm hàng thủ còn Đoàn Văn Hậu đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch trái.
Cao Pendant Quang Vinh trở lại đội hình xuất phát trong vai trò hậu vệ biên trái sở trường, còn Trương Tiến Anh án ngữ cánh đối diện. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải là hai tiền vệ trung tâm của Việt Nam trận này.
CĐV Việt Nam trên sân Thiên Trường
Đội hình xuất phát hai đội
Việt Nam: Nguyễn Filip (1); Đỗ Duy Mạnh (2), Bùi Hoàng Việt Anh (20), Đoàn Văn Hậu (5); Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Quang Hải (19), Nguyễn Hoàng Đức (14), Cao Pendant Quang Vinh (13); Nguyễn Xuân Son (12), Đỗ Hoàng Hên (9), Nguyễn Hai Long (18).
Malaysia: Syihan Hazmi (6), Matthew Davies (2), Muhammad Ubaidullah (5, Faisal Halim (7), Stuart Uwilkin (8), Nooa Laine (15), Paulo Josue (17, Harith Haiqal (18), Nazmi Faiz (20), Dion Cools (21), Corbin Ong (22).
Vị khách đặc biệt đến thăm tuyển Malaysia
Ninh BìnhHLV Hà Nội FC Harry Kewell bất ngờ có mặt trong buổi tập của đội tuyển Malaysia tại sân Thiên Trường, chiều 30/3.
Xuân Son sẵn sàng trước ngày đại chiến Malaysia
Ninh BìnhTiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son tỏ ra sung mãn, đặt mục tiêu ghi bàn giúp Việt Nam thắng Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Bóng đá Đông Nam Á hướng đến kỷ lục
Bóng đá khu vực đứng trước cơ hội có đến 5 đội lọt vào vòng chung kết (VCK) giải vô địch châu Á. Hiện tại, 3 đội Đông Nam Á đã chắc chắn giành suất vào VCK Asian Cup 2027 là Indonesia, Singapore và Việt Nam.
Tối nay, Đông Nam Á có thể có thêm hai đội nữa giành suất đến VCK Asian Cup, là Thái Lan tại bảng D và Philippines tại bảng A vòng loại. Ở bảng A, Philippines hiện có 13 điểm, tạm xếp thứ hai. Họ bằng điểm với đội đầu bảng Tajikistan, nhưng kém chỉ số phụ. Nếu Philippines thắng Tajiksitan trong trận đấu diễn ra tại Hisar (Tajikistan) hôm nay, họ sẽ ên ngôi đầu bảng A và giành suất vào VCK.
Tương tự là trường hợp của Thái Lan ở bảng D. Đội bóng xứ sở Chùa vàng có 12 điểm, tạm xếp thứ hai, bằng điểm với đội đầu bảng Turkmenistan, nhưng kém chỉ số phụ. Nếu Thái Lan thắng Turkmenistan trong trận đấu diễn ra tối nay, trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan), họ sẽ chiếm đỉnh bảng đấu.
Trước đây, kỷ lục cũ về số đội Đông Nam Á tham dự VCK Asian Cup là 4 đội. Đầu tiên là tại Asian Cup 2007. Khi đó, 4 đội Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia đồng loạt dự VCK với tư cách chủ nhà, mỗi đội đăng cai một bảng. Lần thứ hai là tại Asian Cup 2023 (diễn ra đầu năm 2024), khi 4 đội Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia lại xuất hiện ở VCK.
