Việt Nam - Malaysia: Xuân Son, Hoàng Hên đá chính

Đội hình xuất phát Việt Nam

Khác với trận gặp Bangladesh cách đây ít ngày, HLV Kim Sang-sik để hai cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son đá chính từ đầu trên hàng công. Hoàng Hên sẽ chơi ở vị trí hỗ trợ bên phải còn Xuân Son đá tiền đạo cắm. Nguyễn Hai Long - lựa chọn ưa thích của nhà cầm quân Hàn Quốc - là hộ công còn lại.

Ở vị trí thủ môn, ông Kim Sang-sik lựa chọn Nguyễn Filip, dù Đặng Văn Lâm mới là người được sử dụng ở trận gặp Bangladesh. Ở hàng hậu vệ, Đỗ Duy Mạnh đá trung vệ lệch phải, Bùi Hoàng Việt Anh chơi ở trung tâm hàng thủ còn Đoàn Văn Hậu đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch trái.

Cao Pendant Quang Vinh trở lại đội hình xuất phát trong vai trò hậu vệ biên trái sở trường, còn Trương Tiến Anh án ngữ cánh đối diện. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải là hai tiền vệ trung tâm của Việt Nam trận này.