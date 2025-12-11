-
Diễn biến chính trận đấu
Hết giờ
Việt Nam thắng Malaysia 2-0 để đứng đầu bảng B, nhiều khả năng gặp Philippines tại bán kết bóng đá nam SEA Games 33.
90'
Trợ lý Lee Jung-soo nhận thẻ vàng
Trợ lý của HLV Kim phản ứng trước một tình huống ném biên của Malaysia, nên phải nhận thẻ vàng.
87'
Cầu thủ Malaysia đánh nguội
Abdul Rahman dùng khuỷu tay thúc vào Quốc Cường khi Malaysia chuẩn bị đá phạt góc, khiến trọng tài rút thẻ vàng. Anh vẫn tái phạm, nên bị trọng tài nhắc nhở quyết liệt.
83'
Malaysia đòi phạt đền
Haiqal đánh đầu trúng tay Phi Hoàng trong cấm địa Việt Nam, khiến các cầu thủ Malaysia hô hoán đòi phạt đền. Trọng tài Al Hatmi lưỡng lự một lúc, rồi quyết định không thổi còi.
80'
Đình Bắc rời sân
Tiền đạo số 7 nhường vị trí cho Ngọc Mỹ.
78'
Việt Nam chơi chậm
Có nhiều cơ hội phản công nhưng đoàn quân Kim không vội vàng lên bóng nhanh, mà chuyền ngắn để "kéo dài" thời gian. Cầu thủ Malaysia dường như xuống sức, liên tục chuột rút hoặc chấn thương.
73'
Hiểu Minh truy cản tốt
Hasim Haiqal dốc bóng nhanh dọc biên phải, rồi định rẽ vào cấm địa, nhưng trung vệ Hiểu Minh rướn người chắn bóng đi hết biên ngang. Trọng tài cho Việt Nam phát bóng lên, thay vì để Malaysia đá phạt góc.
68'
Việt Nam thay ba người
Thái Sơn, Viktor và Văn Khang rời sân. Văn Thuận, Công Phương và Xuân Bắc vào thay. Hai cầu thủ đã nhận thẻ vàng của Việt Nam đã được cho ra nghỉ, là Thái Sơn và Văn Khang.