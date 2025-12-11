VnExpress Thể thao

Việt Nam hạ Malaysia, vào bán kết bóng đá nam SEA Games

Thái LanViệt Nam thắng Malaysia 2-0 nhờ công hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc, để đứng đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 33.

  • Diễn biến chính trận đấu

    Việt Nam 2-0 Malaysia
     
     

  • Hết giờ

    Việt Nam thắng Malaysia 2-0 để đứng đầu bảng B, nhiều khả năng gặp Philippines tại bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

  • 90'

    Trợ lý Lee Jung-soo nhận thẻ vàng

    Trợ lý của HLV Kim phản ứng trước một tình huống ném biên của Malaysia, nên phải nhận thẻ vàng.

  • 87'

    Cầu thủ Malaysia đánh nguội

    Abdul Rahman dùng khuỷu tay thúc vào Quốc Cường khi Malaysia chuẩn bị đá phạt góc, khiến trọng tài rút thẻ vàng. Anh vẫn tái phạm, nên bị trọng tài nhắc nhở quyết liệt.

  • 83'

    Malaysia đòi phạt đền

    Haiqal đánh đầu trúng tay Phi Hoàng trong cấm địa Việt Nam, khiến các cầu thủ Malaysia hô hoán đòi phạt đền. Trọng tài Al Hatmi lưỡng lự một lúc, rồi quyết định không thổi còi.

  Pha tranh bóng bổng của Lê Văn Thuận. Ảnh: Hiếu Lương

    Pha tranh bóng bổng của Lê Văn Thuận. Ảnh: Hiếu Lương

  • 80'

    Đình Bắc rời sân

    Tiền đạo số 7 nhường vị trí cho Ngọc Mỹ.

  • 78'

    Việt Nam chơi chậm

    Có nhiều cơ hội phản công nhưng đoàn quân Kim không vội vàng lên bóng nhanh, mà chuyền ngắn để "kéo dài" thời gian. Cầu thủ Malaysia dường như xuống sức, liên tục chuột rút hoặc chấn thương.

  • 73'

    Hiểu Minh truy cản tốt

    Hasim Haiqal dốc bóng nhanh dọc biên phải, rồi định rẽ vào cấm địa, nhưng trung vệ Hiểu Minh rướn người chắn bóng đi hết biên ngang. Trọng tài cho Việt Nam phát bóng lên, thay vì để Malaysia đá phạt góc.

  • 68'

    Việt Nam thay ba người

    Thái Sơn, Viktor và Văn Khang rời sân. Văn Thuận, Công Phương và Xuân Bắc vào thay. Hai cầu thủ đã nhận thẻ vàng của Việt Nam đã được cho ra nghỉ, là Thái Sơn và Văn Khang.

Việt Nam và Malaysia quyết đấu tranh ngôi đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala chiều 11/12/2025. Cả hai cùng có ba điểm sau lượt mở màn, nhưng Malaysia xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn (+3 so với +1). Nếu hòa, cả hai sẽ vào bán kết, còn Indonesia ở bảng C bị loại.

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Ảnh: VFF

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Ảnh: VFF

Malaysia bước vào trận với lực lượng gần như mạnh nhất sau khi trung vệ Ubaidullah Shamsul, hậu vệ Aiman Yusuf và tiền đạo Aliff Izwan được CLB nhả về. Tuy nhiên, họ thiếu vắng Haqimi Azim do tiền đạo này trở về chịu tang bố dượng. Chiến thắng 4-1 trước Lào giúp đội quân của HLV Nafizi Zain thêm tự tin, nhưng mục tiêu của họ vẫn là tránh thất bại để tự quyết tấm vé đi tiếp.

Phía Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sở hữu đầy đủ 23 cầu thủ và giữ quan điểm không chơi cầu hòa. Sau trận thắng Lào 2-1, ông yêu cầu các học trò tiếp cận trận Malaysia như vòng knock-out. Việt Nam có lợi thế đối đầu trong 15 năm qua, với nhiều chiến thắng ở các kỳ SEA Games gần đây.

Ba điểm trước Malaysia sẽ giúp Việt Nam vào bán kết với vị thế của đội dẫn đầu và gặp Philippines tại bán kết. Còn nếu hòa Malaysia, thầy trò Kim sẽ gặp Thái Lan.

Quang Dũng - Hoàng An

