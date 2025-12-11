Thái LanViệt Nam thắng Malaysia 2-0 nhờ công hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc, để đứng đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 33.

Thái Sơn, Viktor và Văn Khang rời sân. Văn Thuận, Công Phương và Xuân Bắc vào thay. Hai cầu thủ đã nhận thẻ vàng của Việt Nam đã được cho ra nghỉ, là Thái Sơn và Văn Khang.

Hasim Haiqal dốc bóng nhanh dọc biên phải, rồi định rẽ vào cấm địa, nhưng trung vệ Hiểu Minh rướn người chắn bóng đi hết biên ngang. Trọng tài cho Việt Nam phát bóng lên, thay vì để Malaysia đá phạt góc.

Có nhiều cơ hội phản công nhưng đoàn quân Kim không vội vàng lên bóng nhanh, mà chuyền ngắn để "kéo dài" thời gian. Cầu thủ Malaysia dường như xuống sức, liên tục chuột rút hoặc chấn thương.

Haiqal đánh đầu trúng tay Phi Hoàng trong cấm địa Việt Nam, khiến các cầu thủ Malaysia hô hoán đòi phạt đền. Trọng tài Al Hatmi lưỡng lự một lúc, rồi quyết định không thổi còi.

Abdul Rahman dùng khuỷu tay thúc vào Quốc Cường khi Malaysia chuẩn bị đá phạt góc, khiến trọng tài rút thẻ vàng. Anh vẫn tái phạm, nên bị trọng tài nhắc nhở quyết liệt.

Trợ lý của HLV Kim phản ứng trước một tình huống ném biên của Malaysia, nên phải nhận thẻ vàng.

Việt Nam và Malaysia quyết đấu tranh ngôi đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala chiều 11/12/2025. Cả hai cùng có ba điểm sau lượt mở màn, nhưng Malaysia xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn (+3 so với +1). Nếu hòa, cả hai sẽ vào bán kết, còn Indonesia ở bảng C bị loại.

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Ảnh: VFF

Malaysia bước vào trận với lực lượng gần như mạnh nhất sau khi trung vệ Ubaidullah Shamsul, hậu vệ Aiman Yusuf và tiền đạo Aliff Izwan được CLB nhả về. Tuy nhiên, họ thiếu vắng Haqimi Azim do tiền đạo này trở về chịu tang bố dượng. Chiến thắng 4-1 trước Lào giúp đội quân của HLV Nafizi Zain thêm tự tin, nhưng mục tiêu của họ vẫn là tránh thất bại để tự quyết tấm vé đi tiếp.

Phía Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sở hữu đầy đủ 23 cầu thủ và giữ quan điểm không chơi cầu hòa. Sau trận thắng Lào 2-1, ông yêu cầu các học trò tiếp cận trận Malaysia như vòng knock-out. Việt Nam có lợi thế đối đầu trong 15 năm qua, với nhiều chiến thắng ở các kỳ SEA Games gần đây.

Ba điểm trước Malaysia sẽ giúp Việt Nam vào bán kết với vị thế của đội dẫn đầu và gặp Philippines tại bán kết. Còn nếu hòa Malaysia, thầy trò Kim sẽ gặp Thái Lan.

Quang Dũng - Hoàng An