Hải PhòngThầy trò Mai Đức Chung đứng trước thách thức mang tên Australia ở bán kết ASEAN Cup nữ 2025. Bóng lăn lúc 20h.

Hải PhòngChủ nhà Việt Nam khởi đầu hành trình tìm lại ngôi hậu bằng chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Campuchia ở trận ra quân bảng A, tối 6/8.

Hải PhòngHLV Mai Đức Chung không khen ngợi nhưng cũng không chê các học trò sau khi Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 để đứng nhất bảng A ASEAN Cup nữ 2025.

Hải PhòngThái Lan thua Myanmar 1-2 ở bán kết ASEAN Cup nữ 2025, qua đó lần đầu lỡ chung kết sau năm kỳ giải.

Australia dự ASEAN Cup nữ 2025 với lực lượng U23. Ở trận ra quân bảng B, do chưa làm quen khí hậu nắng nóng, Australia bất ngờ thua Myanmar 1-2. Nhưng khi mọi thứ đã đi vào guồng, đội bóng xứ chuột túi đánh bại ĐKVĐ Philippines 1-0 rồi hủy diệt Timor Leste 9-0 để vào bán kết. Việt Nam thì thắng cả ba trận vòng bảng, ghi 14 bàn và không thủng lưới bàn nào.

Qua 13 kỳ ASEAN Cup nữ, Việt Nam vô địch ba lần, xếp sau Thái Lan (bốn). Nhưng sau khi vô địch 2019, Việt Nam bị Philippines soán ngôi năm 2022. Lứa cầu thủ từng vô địch năm 2019 như Kim Thanh, Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung... vẫn là trụ cột tại giải năm nay. Thậm chí, trrong 23 cầu thủ Việt Nam đăng ký dự giải, có đến 15 người từ 30 tuổi trở lên.

Trước cuộc đại chiến ở sân Lạch Tray, Hải Phòng hôm nay, hai đội chưa từng gặp nhau, dù U23 Australia từng một lần vô địch ASEAN Cup năm 2008. Đội thắng ở trận đấu tối nay sẽ vào chung kết gặp Myanmar hôm 19/8.

Vy Anh