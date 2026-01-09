Arab SaudiViệt Nam hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng A VCK U23 châu Á, khi đấu Kyrgyzstan. Bóng lăn lúc 21h hôm nay.

Arab SaudiThua chủ nhà Arab Saudi ngày ra quân, nhưng tân binh Kyrgyzstan cho thấy họ không dễ bị bắt nạt và hứa hẹn thách thức Việt Nam ở lượt hai bảng A U23 châu Á 2026 hôm nay.

Ở trận gặp Kyrgyzstan, lượt hai bảng A VCK U23 châu Á 2026 tối nay, Việt Nam có cơ hội lần đầu thắng một đại diện Trung Á tại giải.

Hàng thủ và tuyến giữa Việt Nam vẫn là những cái tên quen thuộc: thủ môn Trung Kiên; bộ ba trung vệ Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức; bốn tiền vệ Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc.

Quốc Việt, người xuất phát thay Đình Bắc, sẽ đá tiền đạo trái, còn Lê Phát chuyển vào đá tiền đạo cắm, trong khi đội trưởng Khuất Văn Khang vẫn đá tiền đạo phải.

So với trận mở màn thắng U23 Jordan 2-0, HLV Kim Sang-sik có một sự thay đổi ở đội hình xuất phát, khi để tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc ngồi ngoài vì bị căng cơ đùi.

Việt Nam có bề dày thành tích hơn hẳn Kyrgyzstan, với sáu lần liền dự vòng chung kết U23 châu Á. Đội là á quân kỳ giải 2018, và hai lần liền vào tứ kết 2022 và 2024. Trong khi đó, Kyrgyzstan, cùng Lebanon, là tân binh ở giải đấu tại Arab Saudi.

Tính cả giao hữu, Việt Nam đã gặp Kyrgyzstan ba trận. Ngoài chiến thắng ở Asiad 17 kể trên, đội còn thắng Kyrgyzstan 3-0 trong trận giao hữu ở UAE ngày 17/10/2021, trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022. Nhưng ở cuộc đối đầu gần nhất, tại giải giao hữu Doha Cup ngày 28/3/2023, hai đội hòa 0-0 rồi Việt Nam thua 4-5 trên loạt đá luân lưu.

Trong trận ra quân U23 châu Á 2026, Kyrgyzstan chơi thiếu người từ sớm vì thẻ đỏ của tiền vệ Arsen Sharshenbekov ở phút 34, nhưng chỉ thua chủ nhà Arab Saudi 0-1 ở phút 88. Việt Nam thì là đội khởi đầu thuyết phục nhất bảng A, khi thắng Jordan 2-0.

Cầu thủ Việt Nam mừng bàn mở tỷ số của Đình Bắc trong trận thắng Jordan ở lượt đầu bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2026. Ảnh: AFC

Việt Nam có lợi thế hơn khi chỉ cần hòa vẫn sáng cửa đi tiếp. Nhưng về mặt lực lượng, đội cũng có nỗi lo. Theo LĐBĐ châu Á (AFC), ngoài Nguyễn Thanh Nhàn, Việt Nam có ba cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang.

Bên kia chiến tuyến, tiền vệ số 10 Sharshenbekov vắng mặt hai trận tới vì treo giò là mất mát lớn với Kyrgyzstan. Tuy nhiên, bộ khung của họ vẫn có thể hoạt động tốt, với thủ môn Nurlanbekov, trung vệ Khristiyan Brauzman và hậu vệ trái đội trưởng Said Datsiev ở hàng thủ. Tuyến giữa có Beknaz Almazbekov đang thi đấu cho Rukh Lviv ở Ukraine, và đã chơi 15 trận cho đội tuyển quốc gia. Tiền vệ sáng tạo Kim Merk, trưởng thành từ lò đào tạo Kaiserlautern của Đức, cũng là cái tên hàng thủ Việt Nam cần để tâm.

Quang Dũng - Vy Anh