Đội hình hai độiViệt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Văn Khang, Thái Sơn, Quốc Việt, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Lê Phát, Minh PhúcKyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Arslan Bekberdinov, Datsiev, Merk, Madanov, Mirlan Bekberdinov, Ermekov, Mirzalim Uulu, Murzakhmatov, Almazbekov.
Tại sao Đình Bắc dự bị?
So với trận mở màn thắng U23 Jordan 2-0, HLV Kim Sang-sik có một sự thay đổi ở đội hình xuất phát, khi để tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc ngồi ngoài vì bị căng cơ đùi.
Quốc Việt, người xuất phát thay Đình Bắc, sẽ đá tiền đạo trái, còn Lê Phát chuyển vào đá tiền đạo cắm, trong khi đội trưởng Khuất Văn Khang vẫn đá tiền đạo phải.
Hàng thủ và tuyến giữa Việt Nam vẫn là những cái tên quen thuộc: thủ môn Trung Kiên; bộ ba trung vệ Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức; bốn tiền vệ Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc.
