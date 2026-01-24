-
Danh sách thi đấu hai đội
Kỷ luật thép của HLV Puche giúp Trung Quốc thành công
Arab SaudiViệc siết chặt kỷ luật sinh hoạt, nâng cao tinh thần thi đấu cùng phong cách làm việc nghiêm khắc của HLV Antonio Puche được xem là yếu tố then chốt giúp Trung Quốc tạo nên kỳ tích tại U23 châu Á 2026.
Vì sao Việt Nam thua dễ Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026?
Thế trận tổ chức gây áp lực thận trọng của thầy trò Kim Sang-sik gián tiếp giúp Trung Quốc kiểm soát cục diện rồi thắng 0-3 ở bán kết U23 châu Á 2026.