Arab SaudiTrung Quốc và Nhật Bản đối đầu ở trận tranh chức vô địch U23 châu Á 2026. Bóng lăn lúc 22h.

Arab SaudiViệc siết chặt kỷ luật sinh hoạt, nâng cao tinh thần thi đấu cùng phong cách làm việc nghiêm khắc của HLV Antonio Puche được xem là yếu tố then chốt giúp Trung Quốc tạo nên kỳ tích tại U23 châu Á 2026.

Trước bán kết, Trung Quốc chỉ ghi một bàn qua bốn trận, và lối chơi thiên về phòng ngự lúc đó khiến Puche bị xem là bảo thủ. Ở giai đoạn vòng bảng, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chưa từng vượt quá 49%, thậm chí chỉ đạt 29% trong trận gặp Uzbekistan. Những thông số này khiến Puche đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng tổ chức lối chơi tấn công.

Tuy nhiên, trước Việt Nam, HLV người Tây Ban Nha đã trực tiếp phá vỡ hình ảnh thực dụng đó. Ông gây bất ngờ khi thay 6 vị trí đá chính so với trận tứ kết thắng Uzbekistan, chỉ đạo đội nhà đá tấn công, khác hoàn toàn các trận trước, khiến đối thủ bất ngờ và tạo tiền đề cho chiến thắng. Trung Quốc kiểm soát bóng trên 50%, có thời điểm lên tới 65%, dứt điểm 16 lần - nhiều gấp hơn hai lần Việt Nam - để khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Xiang Yuwang (số 7) và Kuai Jiwen (số 11) đều tỏa sáng trong trận gặp Việt Nam, ở bán kết U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 20/1/2026. Ảnh: AFC

Trung Quốc là đội thứ hai giữ sạch lưới 5 trận liền tại vòng chung kết U23 châu Á, sau Uzbekistan năm 2024. Họ sẽ thiết lập kỷ lục mới nếu tiếp tục giữ sạch lưới ở chung kết gặp Nhật Bản hôm nay 24/1.

Trung Quốc lần đầu vào chung kết, còn Nhật Bản từng hai lần đăng quang U23 châu Á vào các năm 2016 và 2024. Năm nay, Nhật Bản chỉ mang đội hình U21 dự giải, nhưng vẫn hiên ngang tiến vào trận đấu cuối cùng.

Hậu vệ đội trưởng, người đóng vai trò quan trọng và cũng là cầu thủ có giá trị nhất trong đội hình U23 Nhật Bản, Rion Ichihara dính chấn thương, không loại trừ khả năng sẽ vắng mặt ở trận chung kết.

