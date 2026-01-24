Thể thao
Thứ bảy, 24/1/2026, 21:19 (GMT+7)

Nhật Bản hạ Trung Quốc, vô địch U23 châu Á

Arab SaudiNhật Bản thắng Trung Quốc 4-0, qua đó bảo vệ danh hiệu tại giải U23 châu Á.

