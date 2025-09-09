Việt Nam vào VCK U23 châu Á lần thứ sáu liên tiếp

Phú ThọTiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn giúp Việt Nam hạ Yemen 1-0, kết thúc vòng loại bảng C U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng.

*Ghi bàn: Thanh Nhàn 70'

Để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng đoàn quân Kim Sang-sik vẫn ghi bàn duy nhất ở phút 70 nhờ công Nguyễn Thanh Nhàn.

Từ đường chuyền của Lê Văn Thuận chạm hậu vệ Yemen đổi hướng, bóng bật ra đúng tầm Thanh Nhàn băng xuống bên phải cấm địa. Anh sút căng vào góc gần, không cho thủ môn Osamah Ali Mokref cơ hội cản phá. Đây cũng là bàn thắng thứ tư của một cầu thủ Việt Nam tại vòng loại, sau Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Viktor và Văn Thuận.

Cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng duy nhất của Thanh Nhàn (số 22) trong trận gặp Yemen ở lượt cuối bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 tối 9/9/2025 trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thủ Khúc

HLV Kim một lần nữa ghi dấu ấn ở khả năng đọc trận đấu, khi Thanh Nhàn và Văn Thuận đều được ông đưa vào sân ở phút 40, bên cạnh Nguyễn Đình Bắc. Hàng công chủ nhà, với Khuất Văn Khang, Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Quốc Việt đá chính nhưng chơi mờ nhạt. Vì thế, HLV người Hàn Quốc quyết định thay ba người ngay trong hiệp một.

Đây cũng là trận đấu khó khăn nhất của Việt Nam tại giải. Yemen nhập cuộc chặt chẽ, không ngại va chạm và chủ động rình rập phản công. Dù giữ bóng nhiều hơn, chủ nhà hiếm khi tạo ra cơ hội rõ ràng. Hiệp một khép lại với tình huống nguy hiểm nhất thuộc về Yemen, khi Ahmed Mahross đánh đầu buộc thủ môn Trần Trung Kiên bay người cứu thua đẹp mắt ở giây cuối. Đến phút 59, đội khách có cơ hội tốt nhưng Mahross sút vọt xà trong gang tấc.

Yemen phung phí cơ hội và phải trả giá với bàn thua ở phút 70. Trùng hợp là ở vòng loại U23 châu Á 2024, Việt Nam cũng chỉ thắng Yemen 1-0 nhờ bàn muộn của tiền đạo Bùi Vĩ Hào, cũng vào tối 9/9 ở Việt Trì. Vĩ Hào và Thanh Nhàn có điểm chung là sinh năm 2003, tại miền Nam.

Thanh Nhàn sinh ra ở Tây Ninh, từng bị cha mẹ từ chối cho ăn tập ở lò PVF khi mới 10 tuổi vì còn quá nhỏ. Sau đó, anh được chọn vào lớp năng khiếu bóng đá Tây Ninh, rồi gia nhập PVF ở tuổi 16. Tiền đạo CLB PVF-CAND đã hai lần giành giải Vua phá lưới hạng Nhất, năm 2022 và 2023, rồi mùa này lên chơi ở V-League.

Thanh Nhàn giúp chủ nhà toàn thắng ba trận, ghi bốn bàn và không thủng lưới lần nào, đứng nhất bảng C với chín điểm tuyệt đối. Đây là lần thứ sáu liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết châu lục.

Pha đi bóng của Thanh Nhàn trong trận đấu. Ảnh: Hoàng Huynh

Dù vậy, màn trình diễn của Việt Nam chưa thực sự thuyết phục người hâm mộ. Cả ba chiến thắng đều có cách biệt không lớn dù đối thủ đều bị đánh giá thấp hơn. Hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội, khiến HLV Kim nhiều lần phải ra sát đường biên hò hét. Tuy nhiên, những bàn thắng như của Thanh Nhàn vẫn làm cầu trường Việt Trì bùng nổ.

Việt Trì tiếp tục là mảnh đất lành của các đội tuyển Việt Nam. Đội bất bại ở SEA Games 31, vòng loại U23 châu Á 2024, 2026 và vô địch AFF Cup 2024 khi thi đấu ở Phú Thọ.

Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra từ 7/1 đến 25/1/2026 tại Arab Saudi, với 16 đội. Việt Nam đã sáu lần góp mặt, lần đầu năm 2016. Thành tích tốt nhất của đội là á quân năm 2018, dưới trướng Park Hang-seo.

Quang Dũng - Hoàng An