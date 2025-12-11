SEA Games ngày 11/12: Việt Nam bứt phá với thêm 9 HC vàng

Thái LanĐoàn Việt Nam liên tiếp gặt hái HC vàng từ điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, karate và taekwondo, trong khi các đội bóng đá nam nữ cũng thắng tưng bừng để vào bán kết.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 33, đoàn Việt Nam làm nên cú bứt phá ngoạn mục với cơn mưa huy chương từ đầu giờ chiều. Tính đến khi kết thúc thi đấu lúc hơn 20h, các VĐV Việt Nam đã mang về 18 chiếc huy chương, với một nửa trong số đó là vàng, nâng tổng số HC vàng đạt được từ đầu Đại hội lên 39 chiếc, trong đó có 13 HC vàng, 7 bạc và 19 đồng. Đoàn tiếp tục xếp thứ hai chỉ sau Thái Lan - nước chủ nhà dẫn đầu với 71 huy chương (37 vàng - 21 bạc - 13 đồng).

Phạm Thanh Bảo dẫn đầu trong phần thi bơi 100m ếch Nam. Ảnh: Đức Đồng

Điều đáng ghi nhận với thể thao Việt Nam hôm nay là phần lớn nội dung chiến thắng đều nằm ở những bộ môn Olympic, gồm Thể dục Dụng cụ, Điền kinh, Bơi, Taekwondo, Judo và Karate.

Mở đầu buổi chiều, đội kata nữ môn gồm Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc đánh bại Thái Lan trong trận chung kết, giành tấm HC vàng đầu tiên của Karate tại SEA Games 33. Tiếp đó, võ sĩ Taekwondo Nguyễn Hồng Trọng xuất sắc đoạt HC vàng hạng 54kg nam sau khi thắng võ sĩ Tumakaka (Indonesia) với tỷ số cách biệt ở chung kết.

Ở môn Jujitsu, võ sĩ Đặng Đình Tùng cũng mang về một tấm HC vàng quý giá khi đánh bại đối thủ người Philippines Marc Alexander Foronda Lim 5-0 trong trận chung kết hạng 69kg ne-waza. Đây cũng là màn trả nợ ngọt ngào của Đình Tùng, bởi anh từng thua chính Lim trong trận chung kết nội dung này kỳ SEA Games trước tại Campuchia. Cùng lúc, đội tuyển Judo đóng góp thêm HC vàng khi cặp VĐV Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh giành chiến thắng ở nội dung biểu diễn Nage-no-kata.

Võ sĩ Hồng Trọng đá trúng mặt đối thủ Indonesia ghi điểm trong trận chung kết hạng -54kg nam taekwondo. Ảnh: Hiếu Lương

Môn Thể dục Dụng cụ chứng kiến cú đúp HC vàng từ VĐV Đặng Ngọc Xuân Thiện ở nội dung ngựa tay quay với 14,367 điểm, và Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo. Đội tuyển thể dục thậm chí suýt lập hattrick vàng hôm nay, khi Nguyễn Thị Quỳnh Như cao điểm nhất phần thi nhảy chống, nhưng phải ngậm ngùi nhận HC bạc do phía Philippines khiếu nại.

Điền kinh - môn thể thao "nữ hoàng" - mang đến niềm vui lớn vào cuối ngày với hai tấm HC vàng đầu tiên. Hồ Trọng Mạnh Hùng xuất sắc chiến thắng ở nội dung nhảy xa ba bước nam, mở hàng HC vàng cho điền kinh đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33. Ngay sau đó, đường chạy 1.500m nữ chứng kiến chiến thắng tuyệt đối của các cô gái Việt Nam khi Bùi Thị Ngân về nhất đoạt HC vàng và đồng đội Nguyễn Khánh Linh giành HC bạc. Ở nội dung 1.500m nam, VĐV Lương Đức Phước cũng thi đấu nỗ lực và mang về thêm một tấm HC đồng cho điền kinh Việt Nam. Thành công của môn điền kinh trong ngày thi đấu thứ hai đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn Việt Nam, đồng thời khích lệ tinh thần toàn đội cho những ngày tranh tài sắp tới.

Bùi Thị Ngân và Khánh Linh mừng chiến thắng sau phần thi chung kết 1.500m nữ. Ảnh: Đức Đồng

Môn bơi cũng đem tin vui về đoàn, với thêm hai chiếc HC vàng quý giá. Phạm Thành Bảo chứng tỏ anh vẫn là kình ngư số một khu vực khi bảo vệ thành công ngôi vị số một trên đường bơi 100m ếch nam, khi về nhất với 1 phút 1 giây 43, trước hai VĐV Singapore về nhì - ba. Ở phần thi muộn nhất ngày, bộ tứ Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên cũng làm nên chiến thắng ngoạn mục khi ngược dòng về nhất 4x200m tiếp sức tự do nam. Chiến thuật hợp lý với Huy Hoàng bơi lượt thứ hai rồi Hưng Nguyên lượt cuối đã giúp đội lần lượt vượt Singapore và Malaysia.

Ở môn bóng đá, các đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong loạt trận cuối vòng bảng chiều 11/12. Trên sân Rajamangala (Bangkok), đội tuyển U22 Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở trận đấu quyết định của bảng B, qua đó giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Các học trò của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc đầy quyết tâm, sớm áp đảo, mở tỷ số chỉ sau 11 phút nhờ trung vệ Hiểu Minh, rồi ấn định kết quả không lâu sau đó với bàn của một hậu vệ khác - Minh Phúc.

Vững vàng với lợi dẫn hai bàn, U22 Việt Nam làm chủ thế trận và giữ sạch lưới đến hết 90 phút. Kết thúc vòng bảng, U22 Việt Nam đạt 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, hiên ngang vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Tương tự, đội tuyển nữ Việt Nam cũng vào bán kết bóng đá nữ nhờ chiến thắng ấn tượng 2-0 trước tuyển nữ Myanmar ở lượt trận cuối bảng B. Chịu áp lực phải thắng cùng sức ép từ lượng CĐV Myanmar vượt trội trên khán đài, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn chơi đầy bản lĩnh. Chỉ trong 15 phút đầu, Việt Nam ghi liền hai bàn do công của Ngân Thị Vạn Sự (phút 8) và Nguyễn Thị Bích Thùy (phút 14), tạo lợi thế sớm về điểm số.

Đồng đội chia vui với Vạn Sự (giữa) sau bàn mở tỷ số, ở trận gặp Myanmar trên sân Chonburi, Thái Lan hôm 11/12. Ảnh: Đức Đồng

Sau khi dẫn bàn, các cô gái Việt Nam đá chắc, hóa giải mọi nỗ lực tấn công của Myanmar đến hết trận. Thắng lợi 2-0 giúp nữ Việt Nam vượt chính Myanmar để chiếm ngôi nhất bảng B và thẳng tiến vào bán kết. Nhờ đứng đầu bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung tránh được chủ nhà Thái Lan, và chỉ phải tranh vé vào chung kết với Indonesia ngày 14/12.

Dù vẫn còn khoảng cách lớn so với chủ nhà, với màn bứt phá ngoạn mục trong ngày thi đấu thứ hai, đoàn Việt Nam bước đầu khẳng định vị thế. Việc đứng thứ hai trên bảng tổng sắp sẽ tiếp thêm động lực cho các VĐV Việt Nam khi đoàn vẫn còn nhiều nội dung thế mạnh ở các môn điền kinh, bơi lội, bắn súng, võ thuật... trong ít ngày thi đấu tới.

Quang Dũng - Hiếu Lương - Đức Đồng