Thái LanViệt Nam có thể giành trên 10 HC vàng trong ngày thi chính thức thứ hai của SEA Games 33, khi "thể thao nữ hoàng" điền kinh bắt đầu.

Có 3 nội dung mới cập nhật

Thái LanViệt Nam đoạt 4 HC vàng từ canoeing, taekwondo, bơi và bi sắt trong ngày thi chính thức đầu tiên tại SEA Games 33.

Lịch đấu ngày 11/12 theo môn

Các VĐV điền kinh bắt đầu thi đấu hôm nay, với nhiều nội dung chung kết của Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Văn Diện (nhảy ba bước nam) lúc 16h50, Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời (chạy 1.500m nam) lúc 17h30, Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh (chạy 1.500m nữ) lúc 18h05, Lê Thị Cẩm Dung (ném đĩa nữ) lúc 18h15, và hai nội dung chung kết chạy 100m nam và nữ nếu Ngần Ngọc Nghĩa, Hà Thị Thu và Hoàng Dư Ý vượt qua vòng loại.

Hồng Ngọc (đứng) và Ngọc Bích trong bài thi quyền biểu diễn ở Nhà thi đấu Viện Bảo tàng quân đội Thái Lan, Bangkok sáng 10/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Lịch đấu ngày 11/12 theo thứ tự thời gian

Buổi Sáng (08:00 - 11:59)

• 08:00

◦ Golf: Đồng đội và đơn Nam Vòng loại (Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh)

• 09:00

◦ Bơi: Vòng loại các nội dung 50m ngửa Nam, 50m tự do Nam, 200m tự do Nữ, 100m ếch Nam, 200m hỗn hợp Nữ

◦ Đua thuyền (Kayak): Kayak Đôi Nam 200m Vòng loại.

◦ Cờ vua: Đồng đội hỗn hợp Vòng loại.

◦ Xe đạp địa hình: Băng đồng Nam Vòng loại.

◦ Ju-jitsu:

Chung kết Ne-waza -69kg Nam (Đặng Đình Tùng, Phạm Trí Dũng).

Chung kết Ne-waza -85kg Nam (Nguyễn Tiến Triển, Phạm Lê Hoàng Linh).

Chung kết Ne-waza -48kg Nữ (Phạm Thị Thu Hà).

Chung kết Ne-waza -57kg Nữ (Trần Hồng Ân).

Chung kết Biểu diễn đôi Nam (Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà; Sái Công Nguyên/Nguyễn Anh Tùng).

Chung kết Biểu diễn đôi Nữ (Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích).

• 09:20

◦ Đua thuyền (Canoe): Canoe Đôi Nam 200m Vòng loại.

• 09:30

◦ Mô tô nước: Ski 1500 stock Vòng loại (Nguyễn Thành Trung).

◦ Bi sắt: Vòng loại Đôi nam, Đôi nữ, Đôi hỗn hợp.

• 09:45

◦ Đua thuyền (Kayak): Kayak Đôi Hỗn hợp 200m Vòng loại.

• 10:00

◦ Taekwondo: Vòng loại Dưới 46kg Nữ (Nguyễn Thị Mai), Dưới 58kg Nam (Nguyễn Hồng Trọng).

◦ Teqball: Đồng đội Nam Vòng loại (Việt Nam - Indonesia), Đơn Nam Vòng loại (Bá Trường - Indonesia).

◦ Sailing (Đua thuyền buồm): Bắt đầu thi đấu từ 10:00 - 17:00 (các nội dung ILCA, Optimist...).

• 10:10

◦ Mô tô nước: Runabout 1100 Stock Vòng loại (Tạ Bình Nam).

• 10:30

◦ Cầu lông: Đơn Nữ Vòng loại (Vũ Thị Trang).

◦ Xe đạp địa hình: Băng đồng Nam Chung kết.

◦ Teqball: Đơn Nam Vòng loại (Bá Trường - Lào).

• 10:50

◦ Bi sắt: Vòng loại Đôi nam, Đôi nữ, Đôi hỗn hợp (lượt tiếp theo).

• 11:00

◦ Karate: Team Kata Nữ Vòng loại, Team Kata Nam Vòng loại.

◦ Teqball: Đơn Nam Vòng loại (Bá Trường - Myanmar).

• 11:25

◦ Bóng rổ 3x3: Nam Vòng loại (Việt Nam - Malaysia).

Buổi Trưa & Chiều (12:00 - 16:59)

• 12:00

◦ Cầu lông: Đơn Nam Vòng loại (Lê Đức Phát), Đơn Nữ Vòng loại (Nguyễn Thuỳ Linh).

◦ Bóng rổ 3x3: Vòng loại (Thái Lan - Việt Nam).

◦ Cầu mây: Nữ Vòng loại (Philippines - Việt Nam).

• 12:30

◦ Teqball: Đơn Nữ Vòng loại (Gia Nghi - Myanmar).

◦ Môn phối hợp/Đồng đội (chưa rõ môn cụ thể, khả năng là Bóng chuyền nữ hoặc Bóng ném): Nữ Vòng bảng (Malaysia - Việt Nam).

• 13:00

◦ Cầu lông: Đơn Nam Vòng loại (Nguyễn Hải Đăng).

◦ Judo: Nage-no-kata Chung kết, Ju-no-kata Chung kết.

◦ Teqball: Đơn Nữ Vòng loại (Gia Nghi - Lào).

◦ MMA:

Chung kết Moden -65kg Nam (Quàng Văn Minh).

Chung kết Traditional -54kg Nữ (Dương Thị Thanh Bình).

• 13:30

◦ Karate: Tranh huy chương đồng Team Kata Nữ, Team Kata Nam,.

◦ Bi sắt: Vòng loại Đôi nam, Đôi nữ, Đôi hỗn hợp (lượt tiếp theo).

◦ Teqball: Đơn Nữ Vòng loại (Gia Nghi - Indonesia).

• 13:40

◦ Mô tô nước: Runabout stock Vòng loại (Chu Đăng Khoa, Trương Tiến Dũng).

• 14:00

◦ Cầu lông: Đôi Nữ Vòng loại (Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh).

◦ Boxing: Vòng loại 54kg Nữ (Võ Thị Kim Ánh), 46-48kg Nam (Nguyễn Linh Phụng).

• 14:30

◦ Thể dục dụng cụ (TDDC):

Chung kết Nhảy chống (Vault) Nữ (Nguyễn Thị Quỳnh Như).

Chung kết Ngựa tay quay (Pommel Horse) Nam (Đặng Ngọc Xuân Thiện).

Chung kết Xà lệch (Uneven Bars) Nữ (Trần Đoàn Quỳnh Nam).

Chung kết Vòng treo (Rings) Nam (Nguyễn Văn Khánh Phong).

◦ MMA: Chung kết Moden -60kg Nam (Trần Ngọc Lượng).

• 14:50

◦ Bi sắt: Vòng loại Đôi nam, Đôi nữ, Đôi hỗn hợp,.

• 15:00

◦ Cầu lông: Đôi Nữ Vòng loại (Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang).

◦ Đua thuyền (Kayak): Kayak Đôi Nam 200m Chung kết.

◦ Karate: Team Kata Nữ Chung kết, Team Kata Nam Chung kết.

◦ Taekwondo: Chung kết Dưới 46kg Nữ, Chung kết Dưới 58kg Nam.

◦ Teqball: Hỗn hợp Vòng loại (Bảo Huy, Trà My - Thái Lan).

• 15:15

◦ Đua thuyền (Canoe): Canoe Đôi Nam 200m Chung kết.

• 15:30

◦ Bóng rổ 3x3: Nữ Bán kết (Việt Nam - Indonesia).

◦ Đua thuyền (Kayak): Kayak Đôi Hỗn hợp 200m Chung kết.

◦ Teqball: Hỗn hợp Vòng loại (Bảo Huy, Trà My - Myanmar).

• 16:00

◦ Bóng đá nam và nữ: Vòng bảng (Việt Nam - Malaysia) và (Việt Nam - Myanmar).

• 16:10

◦ Bi sắt: Đôi nữ Vòng loại.

• 16:50

◦ Điền kinh: Triple Jump Nam Chung kết (Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Văn Diện).

Buổi Tối (17:00 trở đi)

• 17:00

◦ Điền kinh: 100m Nam Vòng loại (Ngần Ngọc Nghĩa).

◦ Nam Vòng bảng (Khả năng là Bóng ném hoặc Bóng đá): Thái Lan - Việt Nam.

• 17:25

◦ Điền kinh: 100m Nữ Vòng loại (Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý).

• 17:50

◦ Điền kinh: 1,500m Nam Chung kết (Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời).

• 18:00

◦ Bơi: Các nội dung Chung kết: 50m ngửa Nam, 50m ngửa Nữ, 50m tự do Nam, 200m tự do Nữ, 100m ếch Nam, 200m hỗn hợp Nữ, 4x200m Tiếp sức tự do Nam,.

• 18:05

◦ Điền kinh: 1,500m Nữ Chung kết (Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh),.

• 18:15

◦ Điền kinh: Ném đĩa (Discus Throw) Nữ Chung kết (Lê Thị Cẩm Dung).

• (Sau đó)

◦ Điền kinh: 100m Nam Chung kết, 100m Nữ Chung kết (Nếu vượt qua vòng loại).

Các nội dung khác trong ngày (Chưa có giờ cụ thể hoặc thi đấu cả ngày):

• Sailing: Các nội dung ILCA4, Optimist, ILCA7, ILCA6, Hỗn hợp 470 (Vòng 2).

Quang Dũng - Hoàng An