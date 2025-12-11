-
Điền kinh xuất trận
Các VĐV điền kinh bắt đầu thi đấu hôm nay, với nhiều nội dung chung kết của Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Văn Diện (nhảy ba bước nam) lúc 16h50, Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời (chạy 1.500m nam) lúc 17h30, Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh (chạy 1.500m nữ) lúc 18h05, Lê Thị Cẩm Dung (ném đĩa nữ) lúc 18h15, và hai nội dung chung kết chạy 100m nam và nữ nếu Ngần Ngọc Nghĩa, Hà Thị Thu và Hoàng Dư Ý vượt qua vòng loại.
Lịch đấu ngày 11/12 theo môn
Thời gian Nội dung Vòng Vận động viên Bơi - Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok 09:00 50m ngửa Nam Vòng loại Trịnh Trường Vinh 09:00 50m tự do Nam Vòng loại Lương Jérémie Loic Nino 09:00 200m tự do Nữ Vòng loại Nguyễn Khả Nhi 09:00 100m ếch Nam Vòng loại Phạm Thanh Bảo 09:00 200m hỗn hợp Nữ Vòng loại Võ Thị Mỹ Tiên 09:00 200m hỗn hợp Nữ Vòng loại Nguyễn Ngọc Tuyết Hân 18:00 50m ngửa Nam Chung kết 18:00 50m ngửa Nữ Chung kết 18:00 50m tự do Nam Chung kết 18:00 200m tự do Nữ Chung kết 18:00 100m ếch Nam Chung kết 18:00 200m hỗn hợp Nữ Chung kết 18:00 4 x 200m Tiếp sức tự do Nam Chung kết Điền kinh - Suphachalasai Stadium, National Stadium, Bangkok 16:50 Nhảy 3 bước Nam Chung kết Hồ Trọng Mạnh Hùng 16:50 Nhảy 3 bước Nam Chung kết Trần Văn Diện 17:00 100m Nam Vòng loại Ngần Ngọc Nghĩa 17:25 100m Nữ Vòng loại Hà Thị Thu 17:25 100m Nữ Vòng loại Hoàng Dư Ý 17:50 1,500m Nam Chung kết Lương Đức Phước 17:50 1,500m Nam Chung kết Sầm Văn Đời 18:05 1,500m Nữ Chung kết Bùi Thị Ngân 18:05 1,500m Nữ Chung kết Nguyễn Khánh Linh 18:15 Ném đĩa Nữ Chung kết Lê Thị Cẩm Dung 100m Nam Chung kết 100m Nữ Chung kết Cầu lông - Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani12:00
Đơn Nam Vòng loại Lê Đức Phát - Indonesia Đơn Nam Vòng loại Nguyễn Hải Đăng - Indonesia Đơn Nữ Vòng loại Vũ Thị Trang - Thái Lan Đơn Nữ Vòng loại Nguyễn Thuỳ Linh - Indonesia Đôi Nữ Vòng loại Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh - Myanma Đôi Nữ Vòng loại Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang - Thái Lan Bóng chày 5 hỗn hợp - Baseball Stadium, Queen Sirikit Sports Center 12:00 Vòng loại Thái Lan - Việt Nam Bóng rổ 3x3 - Nimibutr Stadium, National Stadium, Bangkok 11:25 Nam Vòng loại Việt Nam - Malaysia 15:30 Nữ Bán kết Việt Nam - Indonesia Boxing - Chulalongkorn University Sports Center, 4 Floor, Bangkok 14:00 54kg Nữ Vòng loại Võ Thị Kim Ánh - Philipines 46 - 48kg Nam Vòng loại Philippines - Nguyễn Linh Phụng Đua thuyền Kayak và Canoe - The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong 09:00 Kayak Đôi Nam 200m Vòng loại Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn 09:20 Canoe Đôi Nam 200m Vòng loại Phạm Hồng Quân, Dương Anh Đức 09:45 Kayak Đôi Hỗn hợp 200m Vòng loại Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo 15;00 Kayak Đôi Nam 200m Chung kết 15:15 Canoe Đôi Nam 200m Chung kết 15:30 Kayak Đôi Hỗn hợp 200m Chung kết Cờ vua - The Bazaar Hotel Bangkok 09:00 Đồng đội hỗn hợp Vòng loại Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng, Phạm Thanh Phương Thảo Xe đạp địa hình - Khao Kheow Open Zoo, Chon Buri 09:00 Băng đồng Nam Vòng loại Bùi Văn Nhất, Chảo Ông Lủ Phim 10:30 Băng đồng Nam Chung kết Mô tô nước - Jomtien Beach, Pattaya City, Chonburi 09:30 Ski 1500 stock Vòng loại Nguyễn Thành Trung 10:10 Runabout 1100 Stock Vòng loại Tạ Bình Nam 13:40 Runabout stock Vòng loại Chu Đăng Khoa 13:40 Runabout stock Vòng loại Trương Tiến Dũng Bóng đá Nam - Rajamangala National Stadium 16:00 Vòng bảng Việt Nam - Malaysia Bóng đá Nữ - Chonburi Stadium, Chonburi 16:00 Vòng bảng Việt Nam - Myanmar Golf - Siam Country Club Pattaya, Chonburi 08:00 Đồng đội và đơn Nam Vòng loại Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh Thể dục dụng cụ - Gymnasium 5, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani 14:30 Nhảy chống Nữ Chung kết Nguyễn Thị Quỳnh Như 14:30 Ngựa vòng Nam Chung kết Đặng Ngọc Xuân Thiện 14:30 Xà lệch Nữ Chung kết Trần Đoàn Quỳnh Nam 14:30 Vòng treo Nam Chung kết Nguyễn Văn Khánh Phong Bóng ném - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi 17:00 Nam Vòng bảng Thái Lan - Việt Nam Judo - Rajamangala Auditorium, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 13:00 Nage-no-kata Chung kết Trần Quốc Cường/Phan Minh Hạnh 13:00 Ju-no-kata Chung kết Mai Thị Bích Trâm/Vũ Hoàng Khánh Ngọc Ju-jitsu - Ronnaphakat Building, Navaminda Kasatriyadhiraj Air Force Academy 09:00 Ne-waza -69kg Nam Chung kết Đặng Đình Tùng; Phạm Trí Dũng 09:00 Ne-waza -85kg Nam Chung kết Nguyễn Tiến Triển; Phạm Lê Hoàng Linh 09:00 Ne-waza -48kg Nữ Chung kết Phạm Thị Thu Hà 09:00 Ne-waza -57kg Nữ Chung kết Trần Hồng Ân 09:00 Biểu diễn đôi Nam Chung kết Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà; Sái Công Nguyên/Nguyễn Anh Tùng 09:00 Biểu diễn đôi Nữ Chung kết Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích Karate - Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana 11:00 Team Kata Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên 11:00 Team Kata Nam Vòng loại Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân 13:30 Team Kata Nữ Tranh đồng 13:30 Team Kata Nam Tranh đồng 15:00 Team Kata Nữ Chung kết 15:00 Team Kata Nam Chung kết Bi sắt - Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 09:30 Đôi nam Vòng loại Lý Ngọc Tài, Ngô Ron 09:30 Đôi nữ Vòng loại Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều 09:30 Đôi hỗn hợp Vòng loại Trần Ngọc Kiệt, Lại Thị Dung 10:50 Đôi nam Vòng loại Lý Ngọc Tài, Ngô Ron 10:50 Đôi nữ Vòng loại Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều 10:50 Đôi hỗn hợp Vòng loại Trần Ngọc Kiệt, Lại Thị Dung 13:30 Đôi nam Vòng loại 13:30 Đôi nữ Vòng loại 13:30 Đôi hỗn hợp Vòng loại 14:50 Đôi nam Vòng loại 14:50 Đôi nữ Vòng loại 14:50 Đôi hỗn hợp Vòng loại 16:10 Đôi nữ Vòng loại Sailing - Samudara Klia Yachting Center, Sattahip, Chonburi10:00-17:00 ILCA4 Nam Vòng 2 Phạm Huỳnh Thái Sơn ILCA4 Nữ Vòng 2 Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh Optimist Nam Vòng 2 Phan Lê Phương Anh Optimist Nữ Vòng 2 Thạch Phát ILCA7 Nam Vòng 2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ILCA6 Nữ Vòng 2 Mai Thanh Nhật Hỗn hợp 470 Vòng 2 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc Cầu mây - Nakhon Pathom Gymnasium Stadium, Bangkok 12:00 Nữ Vòng loại Philippines - Việt Nam Taekwondo - Island Hall 3rd Floor , Fashion Island Shopping Mall, Bangkok 10:00 Dưới 46 kg Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Mai - Timor Lester 10:00 Dưới 58 kg Nam Vòng loại Nguyễn Hồng Trọng - Timor Lester 15:00 Dưới 46 kg Nữ Chung kết 15:00 Dưới 58 kg Nam Chung kết Quần vợt - National Tennis Development Center, Nonthaburi 10:00 Đồng đội Nam Vòng loại Việt Nam - Indonesia Teqball - The Multipurpose Gymnasium Chonburi Sports School, Chonburi 10:00 Đơn Nam Vòng loại Bá Trường - Indonesia 10:30 Đơn Nam Vòng loại Bá Trường - Lào 11:00 Đơn Nam Vòng loại Bá Trường - Myanma 12:30 Đơn Nữ Vòng loại Gia Nghi - Myanma 13:00 Đơn Nữ Vòng loại Gia Nghi - Lào 13:30 Đơn Nữ Vòng loại Gia Nghi - Indonesia 15:00 Hỗn hợp Vòng loại Bào Huy, Trà My - Thái Lan 15:30 Hỗn hợp Vòng loại Bảo Huy, Trà My - Myanma Bóng chuyền trong nhà - Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok 12:30 Nữ Vòng bảng Malaysia - Việt Nam MMA - The Mall Ngam Wong Wan, Bangkok 13:00 Moden -65gkg Nam Chung kết Quàng Văn Minh - Malaysia 14:30 Moden -60gkg Nam Chung kết Trần Ngọc Lượng - Indonesia 13:00 Traditional -54kg Nữ Chung kết Dương Thị Thanh Bình - Indonesia
Việt Nam giành 4 HC vàng, 4 bạc, 16 đồng ngày 10/12
Việt Nam giành 4 HC vàng trong ngày đầu SEA Games
Thái LanViệt Nam đoạt 4 HC vàng từ canoeing, taekwondo, bơi và bi sắt trong ngày thi chính thức đầu tiên tại SEA Games 33.