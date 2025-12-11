VnExpress Thể thao

SEA Games ngày 11/12: Việt Nam có thể dự 39 nội dung chung kết

Thái LanViệt Nam có thể giành trên 10 HC vàng trong ngày thi chính thức thứ hai của SEA Games 33, khi "thể thao nữ hoàng" điền kinh bắt đầu.

Giờ Hà Nội (GMT+7)
  • Điền kinh xuất trận

    Các VĐV điền kinh bắt đầu thi đấu hôm nay, với nhiều nội dung chung kết của Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Văn Diện (nhảy ba bước nam) lúc 16h50, Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời (chạy 1.500m nam) lúc 17h30, Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh (chạy 1.500m nữ) lúc 18h05, Lê Thị Cẩm Dung (ném đĩa nữ) lúc 18h15, và hai nội dung chung kết chạy 100m nam và nữ nếu Ngần Ngọc Nghĩa, Hà Thị Thu và Hoàng Dư Ý vượt qua vòng loại.

  • Lịch đấu ngày 11/12 theo môn

    Thời gian Nội dung Vòng Vận động viên
    Bơi - Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok
    09:00 50m ngửa Nam Vòng loại Trịnh Trường Vinh
    09:00 50m tự do Nam Vòng loại Lương Jérémie Loic Nino
    09:00 200m tự do Nữ Vòng loại Nguyễn Khả Nhi
    09:00 100m ếch Nam Vòng loại Phạm Thanh Bảo
    09:00 200m hỗn hợp Nữ Vòng loại Võ Thị Mỹ Tiên
    09:00 200m hỗn hợp Nữ Vòng loại Nguyễn Ngọc Tuyết Hân
    18:00 50m ngửa Nam Chung kết
    18:00 50m ngửa Nữ Chung kết
    18:00 50m tự do Nam Chung kết
    18:00 200m tự do Nữ Chung kết
    18:00 100m ếch Nam Chung kết
    18:00 200m hỗn hợp Nữ Chung kết
    18:00 4 x 200m Tiếp sức tự do Nam Chung kết
    Điền kinh - Suphachalasai Stadium, National Stadium, Bangkok
    16:50 Nhảy 3 bước Nam Chung kết Hồ Trọng Mạnh Hùng
    16:50 Nhảy 3 bước Nam Chung kết Trần Văn Diện
    17:00 100m Nam Vòng loại Ngần Ngọc Nghĩa
    17:25 100m Nữ Vòng loại Hà Thị Thu
    17:25 100m Nữ Vòng loại Hoàng Dư Ý
    17:50 1,500m Nam Chung kết Lương Đức Phước
    17:50 1,500m Nam Chung kết Sầm Văn Đời
    18:05 1,500m Nữ Chung kết Bùi Thị Ngân
    18:05 1,500m Nữ Chung kết Nguyễn Khánh Linh
    18:15 Ném đĩa Nữ Chung kết Lê Thị Cẩm Dung
    100m Nam Chung kết
    100m Nữ Chung kết
    Cầu lông - Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani
    12:00
    13:00
    10:30
    12:00
    14:00
    15:00
    		 Đơn Nam Vòng loại Lê Đức Phát - Indonesia
    Đơn Nam Vòng loại Nguyễn Hải Đăng - Indonesia
    Đơn Nữ Vòng loại Vũ Thị Trang - Thái Lan
    Đơn Nữ Vòng loại Nguyễn Thuỳ Linh - Indonesia
    Đôi Nữ Vòng loại Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh - Myanma
    Đôi Nữ Vòng loại Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang - Thái Lan
    Bóng chày 5 hỗn hợp - Baseball Stadium, Queen Sirikit Sports Center
    12:00 Vòng loại Thái Lan - Việt Nam
    Bóng rổ 3x3 - Nimibutr Stadium, National Stadium, Bangkok
    11:25 Nam Vòng loại Việt Nam - Malaysia
    15:30 Nữ Bán kết Việt Nam - Indonesia
    Boxing - Chulalongkorn University Sports Center, 4 Floor, Bangkok
    14:00 54kg Nữ Vòng loại Võ Thị Kim Ánh - Philipines
    46 - 48kg Nam Vòng loại Philippines - Nguyễn Linh Phụng
    Đua thuyền Kayak và Canoe - The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong
    09:00 Kayak Đôi Nam 200m Vòng loại Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn
    09:20 Canoe Đôi Nam 200m Vòng loại Phạm Hồng Quân, Dương Anh Đức
    09:45 Kayak Đôi Hỗn hợp 200m Vòng loại Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo
    15;00 Kayak Đôi Nam 200m Chung kết
    15:15 Canoe Đôi Nam 200m Chung kết
    15:30 Kayak Đôi Hỗn hợp 200m Chung kết
    Cờ vua - The Bazaar Hotel Bangkok
    09:00 Đồng đội hỗn hợp Vòng loại Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng, Phạm Thanh Phương Thảo
    Xe đạp địa hình - Khao Kheow Open Zoo, Chon Buri
    09:00 Băng đồng Nam Vòng loại Bùi Văn Nhất, Chảo Ông Lủ Phim
    10:30 Băng đồng Nam Chung kết
    Mô tô nước - Jomtien Beach, Pattaya City, Chonburi
    09:30 Ski 1500 stock Vòng loại Nguyễn Thành Trung
    10:10 Runabout 1100 Stock Vòng loại Tạ Bình Nam
    13:40 Runabout stock Vòng loại Chu Đăng Khoa
    13:40 Runabout stock Vòng loại Trương Tiến Dũng
    Bóng đá Nam - Rajamangala National Stadium
    16:00 Vòng bảng Việt Nam - Malaysia
    Bóng đá Nữ - Chonburi Stadium, Chonburi
    16:00 Vòng bảng Việt Nam - Myanmar
    Golf - Siam Country Club Pattaya, Chonburi
    08:00 Đồng đội và đơn Nam Vòng loại Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh
    Thể dục dụng cụ - Gymnasium 5, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani
    14:30 Nhảy chống Nữ Chung kết Nguyễn Thị Quỳnh Như
    14:30 Ngựa vòng Nam Chung kết Đặng Ngọc Xuân Thiện
    14:30 Xà lệch Nữ Chung kết Trần Đoàn Quỳnh Nam
    14:30 Vòng treo Nam Chung kết Nguyễn Văn Khánh Phong
    Bóng ném - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi
    17:00 Nam Vòng bảng Thái Lan - Việt Nam
    Judo - Rajamangala Auditorium, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
    13:00 Nage-no-kata Chung kết Trần Quốc Cường/Phan Minh Hạnh
    13:00 Ju-no-kata Chung kết Mai Thị Bích Trâm/Vũ Hoàng Khánh Ngọc
    Ju-jitsu - Ronnaphakat Building, Navaminda Kasatriyadhiraj Air Force Academy
    09:00 Ne-waza -69kg Nam Chung kết Đặng Đình Tùng; Phạm Trí Dũng
    09:00 Ne-waza -85kg Nam Chung kết Nguyễn Tiến Triển; Phạm Lê Hoàng Linh
    09:00 Ne-waza -48kg Nữ Chung kết Phạm Thị Thu Hà
    09:00 Ne-waza -57kg Nữ Chung kết Trần Hồng Ân
    09:00 Biểu diễn đôi Nam Chung kết Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà; Sái Công Nguyên/Nguyễn Anh Tùng
    09:00 Biểu diễn đôi Nữ Chung kết Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích
    Karate - Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana
    11:00 Team Kata Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên
    11:00 Team Kata Nam Vòng loại Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân
    13:30 Team Kata Nữ Tranh đồng
    13:30 Team Kata Nam Tranh đồng
    15:00 Team Kata Nữ Chung kết
    15:00 Team Kata Nam Chung kết
    Bi sắt - Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
    09:30 Đôi nam Vòng loại Lý Ngọc Tài, Ngô Ron
    09:30 Đôi nữ Vòng loại Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều
    09:30 Đôi hỗn hợp Vòng loại Trần Ngọc Kiệt, Lại Thị Dung
    10:50 Đôi nam Vòng loại Lý Ngọc Tài, Ngô Ron
    10:50 Đôi nữ Vòng loại Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều
    10:50 Đôi hỗn hợp Vòng loại Trần Ngọc Kiệt, Lại Thị Dung
    13:30 Đôi nam Vòng loại
    13:30 Đôi nữ Vòng loại
    13:30 Đôi hỗn hợp Vòng loại
    14:50 Đôi nam Vòng loại
    14:50 Đôi nữ Vòng loại
    14:50 Đôi hỗn hợp Vòng loại
    16:10 Đôi nữ Vòng loại
    Sailing - Samudara Klia Yachting Center, Sattahip, Chonburi
    10:00-17:00
    		 ILCA4 Nam Vòng 2 Phạm Huỳnh Thái Sơn
    ILCA4 Nữ Vòng 2 Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh
    Optimist Nam Vòng 2 Phan Lê Phương Anh
    Optimist Nữ Vòng 2 Thạch Phát
    ILCA7 Nam Vòng 2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
    ILCA6 Nữ Vòng 2 Mai Thanh Nhật
    Hỗn hợp 470 Vòng 2 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc
    Cầu mây - Nakhon Pathom Gymnasium Stadium, Bangkok
    12:00 Nữ Vòng loại Philippines - Việt Nam
    Taekwondo - Island Hall 3rd Floor , Fashion Island Shopping Mall, Bangkok
    10:00 Dưới 46 kg Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Mai - Timor Lester
    10:00 Dưới 58 kg Nam Vòng loại Nguyễn Hồng Trọng - Timor Lester
    15:00 Dưới 46 kg Nữ Chung kết
    15:00 Dưới 58 kg Nam Chung kết
    Quần vợt - National Tennis Development Center, Nonthaburi
    10:00 Đồng đội Nam Vòng loại Việt Nam - Indonesia
    Teqball - The Multipurpose Gymnasium Chonburi Sports School, Chonburi
    10:00 Đơn Nam Vòng loại Bá Trường - Indonesia
    10:30 Đơn Nam Vòng loại Bá Trường - Lào
    11:00 Đơn Nam Vòng loại Bá Trường - Myanma
    12:30 Đơn Nữ Vòng loại Gia Nghi - Myanma
    13:00 Đơn Nữ Vòng loại Gia Nghi - Lào
    13:30 Đơn Nữ Vòng loại Gia Nghi - Indonesia
    15:00 Hỗn hợp Vòng loại Bào Huy, Trà My - Thái Lan
    15:30 Hỗn hợp Vòng loại Bảo Huy, Trà My - Myanma
    Bóng chuyền trong nhà - Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok
    12:30 Nữ Vòng bảng Malaysia - Việt Nam
    MMA - The Mall Ngam Wong Wan, Bangkok
    13:00 Moden -65gkg Nam Chung kết Quàng Văn Minh - Malaysia
    14:30 Moden -60gkg Nam Chung kết Trần Ngọc Lượng - Indonesia
    13:00 Traditional -54kg Nữ Chung kết Dương Thị Thanh Bình - Indonesia

  • Việt Nam giành 4 HC vàng, 4 bạc, 16 đồng ngày 10/12

Hồng Ngọc (đứng) và Ngọc Bích trong bài thi quyền biểu diễn ở Nhà thi đấu Viện Bảo tàng quân đội Thái Lan, Bangkok sáng 10/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Lịch đấu ngày 11/12 theo thứ tự thời gian

Buổi Sáng (08:00 - 11:59)

• 08:00

◦ Golf: Đồng đội và đơn Nam Vòng loại (Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh)

• 09:00

◦ Bơi: Vòng loại các nội dung 50m ngửa Nam, 50m tự do Nam, 200m tự do Nữ, 100m ếch Nam, 200m hỗn hợp Nữ

◦ Đua thuyền (Kayak): Kayak Đôi Nam 200m Vòng loại.

◦ Cờ vua: Đồng đội hỗn hợp Vòng loại.

◦ Xe đạp địa hình: Băng đồng Nam Vòng loại.

◦ Ju-jitsu:

Chung kết Ne-waza -69kg Nam (Đặng Đình Tùng, Phạm Trí Dũng).

Chung kết Ne-waza -85kg Nam (Nguyễn Tiến Triển, Phạm Lê Hoàng Linh).

Chung kết Ne-waza -48kg Nữ (Phạm Thị Thu Hà).

Chung kết Ne-waza -57kg Nữ (Trần Hồng Ân).

Chung kết Biểu diễn đôi Nam (Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà; Sái Công Nguyên/Nguyễn Anh Tùng).

Chung kết Biểu diễn đôi Nữ (Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích).

• 09:20

◦ Đua thuyền (Canoe): Canoe Đôi Nam 200m Vòng loại.

• 09:30

◦ Mô tô nước: Ski 1500 stock Vòng loại (Nguyễn Thành Trung).

◦ Bi sắt: Vòng loại Đôi nam, Đôi nữ, Đôi hỗn hợp.

• 09:45

◦ Đua thuyền (Kayak): Kayak Đôi Hỗn hợp 200m Vòng loại.

• 10:00

◦ Taekwondo: Vòng loại Dưới 46kg Nữ (Nguyễn Thị Mai), Dưới 58kg Nam (Nguyễn Hồng Trọng).

◦ Teqball: Đồng đội Nam Vòng loại (Việt Nam - Indonesia), Đơn Nam Vòng loại (Bá Trường - Indonesia).

◦ Sailing (Đua thuyền buồm): Bắt đầu thi đấu từ 10:00 - 17:00 (các nội dung ILCA, Optimist...).

• 10:10

◦ Mô tô nước: Runabout 1100 Stock Vòng loại (Tạ Bình Nam).

• 10:30

◦ Cầu lông: Đơn Nữ Vòng loại (Vũ Thị Trang).

◦ Xe đạp địa hình: Băng đồng Nam Chung kết.

◦ Teqball: Đơn Nam Vòng loại (Bá Trường - Lào).

• 10:50

◦ Bi sắt: Vòng loại Đôi nam, Đôi nữ, Đôi hỗn hợp (lượt tiếp theo).

• 11:00

◦ Karate: Team Kata Nữ Vòng loại, Team Kata Nam Vòng loại.

◦ Teqball: Đơn Nam Vòng loại (Bá Trường - Myanmar).

• 11:25

◦ Bóng rổ 3x3: Nam Vòng loại (Việt Nam - Malaysia).

Buổi Trưa & Chiều (12:00 - 16:59)

• 12:00

◦ Cầu lông: Đơn Nam Vòng loại (Lê Đức Phát), Đơn Nữ Vòng loại (Nguyễn Thuỳ Linh).

◦ Bóng rổ 3x3: Vòng loại (Thái Lan - Việt Nam).

◦ Cầu mây: Nữ Vòng loại (Philippines - Việt Nam).

• 12:30

◦ Teqball: Đơn Nữ Vòng loại (Gia Nghi - Myanmar).

◦ Môn phối hợp/Đồng đội (chưa rõ môn cụ thể, khả năng là Bóng chuyền nữ hoặc Bóng ném): Nữ Vòng bảng (Malaysia - Việt Nam).

• 13:00

◦ Cầu lông: Đơn Nam Vòng loại (Nguyễn Hải Đăng).

◦ Judo: Nage-no-kata Chung kết, Ju-no-kata Chung kết.

◦ Teqball: Đơn Nữ Vòng loại (Gia Nghi - Lào).

◦ MMA:

Chung kết Moden -65kg Nam (Quàng Văn Minh).

Chung kết Traditional -54kg Nữ (Dương Thị Thanh Bình).

• 13:30

◦ Karate: Tranh huy chương đồng Team Kata Nữ, Team Kata Nam,.

◦ Bi sắt: Vòng loại Đôi nam, Đôi nữ, Đôi hỗn hợp (lượt tiếp theo).

◦ Teqball: Đơn Nữ Vòng loại (Gia Nghi - Indonesia).

• 13:40

◦ Mô tô nước: Runabout stock Vòng loại (Chu Đăng Khoa, Trương Tiến Dũng).

• 14:00

◦ Cầu lông: Đôi Nữ Vòng loại (Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh).

◦ Boxing: Vòng loại 54kg Nữ (Võ Thị Kim Ánh), 46-48kg Nam (Nguyễn Linh Phụng).

• 14:30

◦ Thể dục dụng cụ (TDDC):

Chung kết Nhảy chống (Vault) Nữ (Nguyễn Thị Quỳnh Như).

Chung kết Ngựa tay quay (Pommel Horse) Nam (Đặng Ngọc Xuân Thiện).

Chung kết Xà lệch (Uneven Bars) Nữ (Trần Đoàn Quỳnh Nam).

Chung kết Vòng treo (Rings) Nam (Nguyễn Văn Khánh Phong).

◦ MMA: Chung kết Moden -60kg Nam (Trần Ngọc Lượng).

• 14:50

◦ Bi sắt: Vòng loại Đôi nam, Đôi nữ, Đôi hỗn hợp,.

• 15:00

◦ Cầu lông: Đôi Nữ Vòng loại (Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang).

◦ Đua thuyền (Kayak): Kayak Đôi Nam 200m Chung kết.

◦ Karate: Team Kata Nữ Chung kết, Team Kata Nam Chung kết.

◦ Taekwondo: Chung kết Dưới 46kg Nữ, Chung kết Dưới 58kg Nam.

◦ Teqball: Hỗn hợp Vòng loại (Bảo Huy, Trà My - Thái Lan).

• 15:15

◦ Đua thuyền (Canoe): Canoe Đôi Nam 200m Chung kết.

• 15:30

◦ Bóng rổ 3x3: Nữ Bán kết (Việt Nam - Indonesia).

◦ Đua thuyền (Kayak): Kayak Đôi Hỗn hợp 200m Chung kết.

◦ Teqball: Hỗn hợp Vòng loại (Bảo Huy, Trà My - Myanmar).

• 16:00

◦ Bóng đá nam và nữ: Vòng bảng (Việt Nam - Malaysia) và (Việt Nam - Myanmar).

• 16:10

◦ Bi sắt: Đôi nữ Vòng loại.

• 16:50

◦ Điền kinh: Triple Jump Nam Chung kết (Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Văn Diện).

Buổi Tối (17:00 trở đi)

• 17:00

◦ Điền kinh: 100m Nam Vòng loại (Ngần Ngọc Nghĩa).

◦ Nam Vòng bảng (Khả năng là Bóng ném hoặc Bóng đá): Thái Lan - Việt Nam.

• 17:25

◦ Điền kinh: 100m Nữ Vòng loại (Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý).

• 17:50

◦ Điền kinh: 1,500m Nam Chung kết (Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời).

• 18:00

◦ Bơi: Các nội dung Chung kết: 50m ngửa Nam, 50m ngửa Nữ, 50m tự do Nam, 200m tự do Nữ, 100m ếch Nam, 200m hỗn hợp Nữ, 4x200m Tiếp sức tự do Nam,.

• 18:05

◦ Điền kinh: 1,500m Nữ Chung kết (Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh),.

• 18:15

◦ Điền kinh: Ném đĩa (Discus Throw) Nữ Chung kết (Lê Thị Cẩm Dung).

• (Sau đó)

◦ Điền kinh: 100m Nam Chung kết, 100m Nữ Chung kết (Nếu vượt qua vòng loại).

Các nội dung khác trong ngày (Chưa có giờ cụ thể hoặc thi đấu cả ngày):

• Sailing: Các nội dung ILCA4, Optimist, ILCA7, ILCA6, Hỗn hợp 470 (Vòng 2).

Quang Dũng - Hoàng An

