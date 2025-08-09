Nam Định và Công an Hà Nội tranh Siêu cup Quốc gia trên sân Thiên Trường hôm nay 9/8. Bóng lăn lúc 18h.

Ba ngoại binh của Nam Định là Brenner, Rumilo và Cesar. Tiền đạo được quan tâm gần đây là Hudlin ngồi dự bị. Về phía Công An Hà Nội, HLV Polking tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ ngôi sao như Quang Vinh, Quang Hải, Filip Nguyễn, Đình Trọng, Việt Anh. Đáng chú ý là sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Adou Minh.

Với tư cách đương kim vô địch V-League 2024-2025, Nam Định được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường, để tiếp CAHN đang giữ Cup Quốc gia. Trận đấu diễn ra lúc 18h00 hôm nay 9/8 cũng đánh dấu mở màn mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.

CAHN chưa từng đoạt Siêu cup, trong khi đó Nam Định đứng trước cơ hội có danh hiệu này mùa thứ hai liên tiếp. Siêu cup Quốc gia đầu tiên diễn ra năm 1999, khi Thể Công hạ Công an TP HCM 3-0. Tính đến nay, Hà Nội FC đoạt nhiều Siêu cup nhất với năm lần (2010, 2018, 2019, 2020, 2022). Xếp sau là SLNA, Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) với bốn lần.

Từ mùa 2022-2023 đến nay, hai đội sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với tổng 3 chức vô địch V-League, 1 Cup quốc gia, 1 Siêu cup Quốc gia. Tại V-League 2024-2025, Nam Định có hàng công và hàng thủ tốt nhất, trong khi Công An Hà Nội có hàng công mạnh thứ nhì và số bàn thua ít thứ ba.

Vy Anh