Cầu thủ hai đội khởi động
Danh hiệu cho đội thắng
CĐV hai đội trên sân Thiên Trường
Đội hình xuất phát hai đội
Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Caio Cesar, Tuấn Anh, Văn Kiên, Văn Vĩ, Đức Huy, Brenner, Lâm Ti Phông, Romulo, Hoàng Anh.
Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Việt Anh, Đình Trọng, Adou Minh, Văn Đức, Quang Hải, Vitao, Thành Long, Quang Vinh, Leo Artur, Alan.
Ba ngoại binh của Nam Định là Brenner, Rumilo và Cesar. Tiền đạo được quan tâm gần đây là Hudlin ngồi dự bị. Về phía Công An Hà Nội, HLV Polking tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ ngôi sao như Quang Vinh, Quang Hải, Filip Nguyễn, Đình Trọng, Việt Anh. Đáng chú ý là sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Adou Minh.
