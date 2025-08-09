Thứ bảy, 9/8/2025
Siêu cup Quốc gia: Nam Định - Công an Hà Nội

Nam Định và Công an Hà Nội tranh Siêu cup Quốc gia trên sân Thiên Trường hôm nay 9/8. Bóng lăn lúc 18h.

  • Cầu thủ hai đội khởi động

    z6890181416409-2e785c2d38fac0f-6737-9422
    z6890181440430-db0ebeada6a85ae-9069-1840
    z6890182472413-f76923a9a749392-6362-2941
    z6890182363797-75ba463e713c9c6-8075-4325

  • Danh hiệu cho đội thắng

    z6890182072530-f47818931aa37b8-7684-2275

    Chiếc cup cho đội chiến thắng trận đấu hôm nay trên sân Thiên Trường. Ảnh: Hiếu Lương

  • CĐV hai đội trên sân Thiên Trường

    z6890182337266-8624320a9f6335a-7970-1771
    z6890182384476-2c0db5689f59f77-7240-9376
    z6890182467843-724b9976667a1f1-2518-5565
    z6890182516486-c47380104d68ca9-2808-2044
    z6890182523219-4c986569e914d45-8709-3976

  • Đội hình xuất phát hai đội

    Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Caio Cesar, Tuấn Anh, Văn Kiên, Văn Vĩ, Đức Huy, Brenner, Lâm Ti Phông, Romulo, Hoàng Anh.

    Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Việt Anh, Đình Trọng, Adou Minh, Văn Đức, Quang Hải, Vitao, Thành Long, Quang Vinh, Leo Artur, Alan.

    z6890110722911-3f6d26fc831d0f6-5782-8679

    Ba ngoại binh của Nam Định là Brenner, Rumilo và Cesar. Tiền đạo được quan tâm gần đây là Hudlin ngồi dự bị. Về phía Công An Hà Nội, HLV Polking tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ ngôi sao như Quang Vinh, Quang Hải, Filip Nguyễn, Đình Trọng, Việt Anh. Đáng chú ý là sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Adou Minh.

Với tư cách đương kim vô địch V-League 2024-2025, Nam Định được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường, để tiếp CAHN đang giữ Cup Quốc gia. Trận đấu diễn ra lúc 18h00 hôm nay 9/8 cũng đánh dấu mở màn mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.

CAHN chưa từng đoạt Siêu cup, trong khi đó Nam Định đứng trước cơ hội có danh hiệu này mùa thứ hai liên tiếp. Siêu cup Quốc gia đầu tiên diễn ra năm 1999, khi Thể Công hạ Công an TP HCM 3-0. Tính đến nay, Hà Nội FC đoạt nhiều Siêu cup nhất với năm lần (2010, 2018, 2019, 2020, 2022). Xếp sau là SLNA, Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) với bốn lần.

Từ mùa 2022-2023 đến nay, hai đội sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với tổng 3 chức vô địch V-League, 1 Cup quốc gia, 1 Siêu cup Quốc gia. Tại V-League 2024-2025, Nam Định có hàng công và hàng thủ tốt nhất, trong khi Công An Hà Nội có hàng công mạnh thứ nhì và số bàn thua ít thứ ba.

Vy Anh

