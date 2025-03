Indonesia hạ Bahrain, sáng cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup

IndonesiaIndonesia thắng Bahrain 1-0, ở lượt tám vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á.

Indonesia đáng ra thắng đậm hơn, nếu các cầu thủ trên hàng công tận dụng tốt những cơ hội ngon ăn. Dù vậy, tỷ số 1-0 là đủ để đội bóng xứ Vạn đảo bứt lên trên chính đối thủ trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng C.

HLV Kluivert đứng quan sát trận đấu và chỉ đạo học trò trong trận Indonesia thắng Bahrain 1-0, trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, tối 25/3. Ảnh: AJ

Với việc đỉnh bảng Nhật Bản đã chắc chắn giành vé, còn nhì bảng Australia thắng Trung Quốc ở lượt tám để có 13 điểm, Indonesia và Bahrain đều hiểu cơ hội vào thẳng World Cup 2026 qua cửa top 2 gần như không còn. Hai đội có cùng sáu điểm trước cuộc đối đầu tại Gelora Bung Karno và đều phấn đấu cho vị trí thứ ba và thứ tư tại bảng C, đồng nghĩa với tấm vé vào vòng loại bốn.

Đúng như tuyên bố của HLV Patrick Kluivert, các cầu thủ Indonesia không gặp vấn đề tâm lý sau trận thua đậm Australia cách đây ít ngày, và vẫn giữ niềm tin mạnh mẽ. Chủ nhà nhập cuộc quyết tâm từ đầu, đẩy Bahrain lùi sâu về phần sân nhà. Indonesia không giấu ý muốn "phục thù" trận hòa 2-2 ở Riffa tháng 10/2024, khi Bahrain ghi bàn gỡ ở phút 90+9 dù hiệp hai chỉ bù 6 phút.

Khi lợi thế sân nhà không còn, Bahrain trở nên yếu ớt trước dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia. Đội khách chỉ trụ vững đến phút 24, trước khi bị chọc thủng lưới bởi một cái tên họ chưa từng gặp ở lượt đi. Tiền đạo Ole Romeny chỉ mới ra mắt đội tuyển Indonesia cách đây ít ngày, nhưng đã kịp ghi hai bàn qua hai trận. Sau khi giúp đội tuyển có bàn danh dự trên đất Australia, cầu thủ 24 tuổi lại tỏa sáng, khi lập công giúp HLV Patrick Kluivert có chiến thắng đầu tay tại Indonesia.

Đồng đội chia vui với Romeny (thứ hai từ trái sang) sau bàn mở tỷ số trên sân Gelora Bung Karno. Ảnh: AJ

Công đầu ở bàn thắng thuộc về Thom Haye, người chọc khe xuyên tuyến để Marselino Ferdinan thoát xuống và chuyền ngang cho Romeny đặt lòng thành bàn ở pha đối mặt với thủ môn Lutfalla. Đó cũng là dấu ấn tích cực hiếm hoi của Ferdinan trên sân Gelora Bung Karno tối 25/3. Cầu thủ thuần Indonesia hiếm hoi trong đội hình xuất phát của Kluivert được nhớ đến nhiều hơn với pha bỏ lỡ không tưởng đầu hiệp hai, khi anh sút lên trời trong pha đối mặt với Lutfalla từ cự ly hơn năm mét.

Nếu Ferdinan thành công ở tình huống đó, Indonesia đã không phải căng mình phòng ngự trong phần còn lại trận đấu. Bahrain tấn công không quá đặc sắc nhưng cũng vài lần khiến các khán giả chủ nhà thót tim. Người hùng ở hàng thủ chủ nhà là một cầu thủ thuần Indonesia khác, Rizky Ridho. Anh là một trong bốn sự thay đổi của HLV Kluivert trong đội hình xuất phát so với trận thua Australia. Ridho chứng minh niềm tin mà ông thầy Hà Lan trao cho anh là hoàn toàn đúng đắn, khi giải nguy ở hầu hết những pha lên bóng nguy hiểm nhất bên phía đối thủ.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Indonesia là 1,19, vượt trội so với 0,26 của Bahrain. Chủ nhà còn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khác ở cuối trận, khi Eliano Reijnders sút vọt xà từ cự ly gần, sau pha vẩy má kiến tạo của Ricky Kambuaya.

Bahrain cầm bóng tới 63% thời lượng hiệp hai, nhưng không thể thay đổi cục diện. Họ chấp nhận thất bại 0-1, đồng nghĩa với việc tụt lại trong cuộc đua tranh vé đi tiếp tại bảng C. Bahrain cùng có sáu điểm với đội chót bảng Trung Quốc sau tám lượt trận, còn Indonesia có chín điểm, xếp thứ tư. Thầy trò Kluivert chỉ kém một điểm so với đội thứ ba Arab Saudi, và kém bốn điểm so với nhì bảng Australia.

Vy Anh