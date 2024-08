Man City gặp PSG, Inter, Juventus ở Champions League

MonacoMan City gặp PSG và Inter, Liverpool đấu Real Madrid và Milan, còn Bayern đụng Barca và PSG là những trận đấu đáng chú ý tại vòng đầu Champions League.

*Tiếp tục cập nhật

Khi danh sách tám đối thủ của PSG hiện lên trên màn hình từ lựa chọn ngẫu nhiên của máy tính, chủ tịch CLB, ông Nasser Al Khelaifi mở to mắt, hơi giật người ra phía sau. Lãnh đạo PSG có lý do để hoảng hốt, khi đội phải gặp Man City, Atletico Madrid, PSV Eindhoven và Girona trên sân nhà Parc des Princes, và đấu với Bayern Munich, Arsenal, Salzburg và Stuttgart trên sân đối thủ. "PSG phải gặp những đối thủ khó chơi nhất trong kết quả bốc thăm lần này", báo Mỹ New York Times bình luận.

Man City, Atletico, Bayern và Arsenal dĩ nhiên luôn là những đối thủ khó chơi với PSG, trong đó cuộc đấu trí giữa Pep Guardiola và Luis Enrique được chờ đợi. Stuttgart vừa về nhì Bundesliga mùa trước, còn Girona lần đầu dự giải nhưng dù sao cũng là đại diện Bundesliga. PSV vào vòng knock-out mùa trước, còn Salzburg cũng từng vượt qua vòng bảng mùa 2021-2022.

Trong khi đó, chuyên trang Goal nhận định Bayern và Arsenal gặp những đối thủ dễ chịu nhất, nếu so với những "ông lớn" khác. "Hùm Xám" chỉ gặp ba đối thủ thuộc Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là PSG, Barca và Aston Villa. Còn "Pháo Thủ" chỉ phải gặp một cựu vương tại giải là Inter, bên cạnh những đối thủ khó lường như PSG và Atalanta.

Đương kim vô địch Real Madrid sẽ tái ngộ bại tướng của họ tại chung kết mùa trước, Dortmund, cũng như đối thủ nhiều duyên nợ Liverpool. Có tới bảy trên tám đối thủ của thầy trò Carlo Ancelotti thuộc Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, ngoại trừ Salzburg.

Kết quả bốc thăm của Man City dễ thở hơn, khi thầy trò Guardiola gặp Inter, Club Brugge, Feyenoord và Sparta Prague trên sân nhà Etihad, làm khách tại PSG, Juventus, Sporting Lisbon và Slovan Bratislava.

Lễ bốc thăm kéo dài khoảng 35 phút.

Hoàng An