Trực thăng vượt bão, đưa người bệnh từ 3 đảo về đất liền

Giữa đêm mưa bão, trực thăng EC-225 của Binh đoàn 18 đã vượt sóng gió, lần lượt hạ cánh tại 3 đảo thuộc quần đảo Trường Sa để đưa ba người bệnh nguy kịch về Bệnh viện Quân y 175 an toàn.

Chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất chiều 30/9, kéo dài nhiều giờ trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế do ảnh hưởng bão. Trực thăng lần lượt dừng tại đảo Tiên Nữ, đảo Phan Vinh và Trung tâm Y tế đặc khu Trường Sa để tiếp nhận bệnh nhân.

Các bệnh nhân được chăm sóc y tế trên trưc thăng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người bệnh đầu tiên 49 tuổi ở đảo Tiên Nữ, hôn mê, có dấu hiệu rối loạn đa cơ quan do nghi lao màng não, viêm màng não mủ giai đoạn muộn. Người thứ hai, 53 tuổi, ở đảo Phan Vinh, bị đột quỵ não, yếu nửa người bên phải, nguy cơ tổn thương não tiến triển. Bệnh nhân còn lại là nam thanh niên 20 tuổi tại Trung tâm Y tế đặc khu Trường Sa, mắc hội chứng thận hư, phù toàn thân nặng, có nguy cơ suy tim, suy hô hấp.

Trung úy, bác sĩ Nguyễn Văn Sang, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Quân y 175, cho biết trong một chuyến bay phải tiếp nhận liên tiếp ba người bệnh tại 3 đảo khác nhau, cường độ làm việc dồn dập và áp lực vô cùng lớn. Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân lao màng não rất nặng, bất kỳ thay đổi áp suất trong khoang bay cũng có thể làm áp lực nội sọ tăng lên, gây nguy hiểm tính mạng.

"Mỗi phút trên không đều căng thẳng, chúng tôi phải trao đổi kỹ với tổ bay, thống nhất bay ở độ cao thấp nhất có thể để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, chấp nhận chuyến bay kéo dài hơn", bác sĩ nói.

Người bệnh được vận chuyển từ trực thăng xuống Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Rạng sáng 1/10, trực thăng hạ cánh xuống sân đỗ Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175. Cả ba bệnh nhân ngay sau đó được chuyển vào Khoa Cấp cứu để kiểm tra, hội chẩn và tiếp tục điều trị.

Lê Phương