Trực thăng tham quan đỉnh Everest gặp nạn, 5 người chết

Trực thăng chở 5 khách Mexico tham quan đỉnh núi cao nhất thế giới gặp nạn ở Nepal, 5 thi thể được phát hiện, một người mất tích.

Trực thăng du lịch mang số hiệu 9NMV của hãng Manang Air mất liên lạc sáng 11/7, khi chở 5 du khách người Mexico tham quan đỉnh Everest. Máy bay gặp nạn khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ thị trấn Surke, Everest, hướng đến thủ đô Kathmandu.

Hãng bay Manang Air lập tức điều một trực thăng khác tìm kiếm. Cảnh sát Nepal sau đó thông báo tìm thấy trực thăng rơi tại biên giới làng Likhu và khu dân cư Lamajura Danda.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và chứng kiến đám cháy tại hiện trường. 5 thi thể được tìm thấy, giới chức đang tìm kiếm người thứ 6.

Manang Air chuyên cung cấp tour tham quan đỉnh Everest bằng trực thăng qua khu cắm trại trên núi, nơi du khách có thể quan sát khu vực Everest rộng lớn.

Mẫu trực thăng của hãng Manang Air chuyên cung cấp dịch vụ tham quan tại Everest. Ảnh: Manang Air

Trong 30 năm qua, gần 30 vụ tai nạn hàng không gây chết người đã xảy ra ở Nepal. Vụ tai nạn mới nhất xảy ra 6 tháng sau thảm kịch máy bay khiến 72 người thiệt mạng ở miền tây nước này.

Quốc gia nằm trên dãy Himalaya có những đường băng hẻo lánh phức tạp nhất thế giới. Nhiều đường bay nằm sát các dãy núi phủ tuyết, thời tiết thay đổi nhanh chóng, khiến ngay cả những phi công giàu kinh nghiệm cũng gặp khó khăn.

Ngành hàng không Nepal cũng bị đánh giá là kém an toàn, do tình trạng đào tạo, công tác bảo trì thiếu chất lượng. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã cấm toàn bộ các hãng hàng không Nepal vào không phận vì lý do này.

Đức Trung (Theo AFP, Hindustan Times)