Trực thăng quân sự Philippines rơi khi cứu trợ bão Kalmaegi

Trực thăng UH-1H Philippines được triển khai thực hiện công tác cứu trợ sau bão Kalmaegi gặp nạn tại đảo Mindanao, chưa rõ thương vong.

Bộ Tư lệnh Đông Mindanao hôm nay cho biết trực thăng UH-1H Super Huey gặp nạn khi đang trên đường đến thành phố ven biển Butuan để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa sau bão Kalmaegi.

Phát ngôn viên Không quân Philippines Christina Basco cho biết lực lượng này mất liên lạc với chiếc trực thăng khi nó hoạt động gần căn cứ tiểu đoàn bộ binh 60 ở Loreto, tỉnh Agusan del Sur, đông bắc đảo Mindanao.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành. Giới chức không nêu rõ trên trực thăng có bao nhiêu người và tình trạng của họ ra sao. Người dân cho biết có một số thi thể tại hiện trường, nhưng quân đội Philippines chưa xác nhận thông tin này.

Theo không quân Philippines, trực thăng gặp nạn thuộc nhóm 4 trực thăng khởi hành từ Davao đến Butuan để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nhanh thiệt hại và phân tích nhu cầu sau bão. Một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để xác định tình huống và nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ rơi trực thăng ở đảo Mindanao, Philippines ngày 4/11. Ảnh: ABS-CBN

Bão Kalmaegi với sức gió 150 km/h, giật 205 km/h đổ bộ vào đảo Dinagat của Philippines lúc gần nửa đêm qua, gây ra mưa lớn. Trong đêm qua và sáng nay, bão di chuyển về phía tây qua các đảo Cebu và Negros, với sức gió 150 km/h, giật 185 km/h, làm đổ cây cối và đứt đường dây điện.

Gần 400.000 người phải di dời trước khi bão đổ bộ, nhưng nhiều người vẫn mắc kẹt khi mưa lớn khiến nước dâng nhanh, gây ngập lụt diện rộng, nhấn chìm cả một số trung tâm được dùng làm nơi sơ tán ở Cebu. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng do bão.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Chuyên gia thời tiết Charmaine Varilla cho biết Kalmaegi là cơn bão thứ 20 ảnh hưởng đến Phillippines trong năm nay và còn ít nhất "3-5" cơn bão có thể xuất hiện vào cuối tháng 12.

Huyền Lê (Theo AFP, ABS-CBN)