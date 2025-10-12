Trực thăng mất lái, lao xuống đường ở Mỹ

Một trực thăng gặp sự cố và lao xuống đất khi bay thấp dọc bãi biển ở thành phố Huntington Beach, bang California, khiến 5 người bị thương.

Giới chức thành phố Huntington Beach, bang California của Mỹ, cho biết trực thăng rơi xuống khu vực cạnh cầu dành cho người đi bộ gần bờ biển vào chiều 11/10 (sáng nay giờ Hà Nội), khi đang trên đường tới sự kiện Cars N' Copters gần đó.

Video được người dân ghi lại cho thấy trực thăng bay thấp, ngay phía trên tán cây trước sự chứng kiến của nhiều người dưới mặt đất. Phi cơ đột ngột mất kiểm soát, xoay nhiều vòng trong lúc hạ độ cao, cánh quạt đuôi bị vỡ thành nhiều mảnh và văng ra xa. Trực thăng rơi xuống rặng cây và hư hỏng nặng, trong khi những người bên dưới bỏ chạy thoát thân.

Trực thăng rơi vào rặng cây, 5 người bị thương Khoảnh khắc trực thăng rơi xuống rặng cây thành phố Huntington Beach, bang California, Mỹ ngày 11/10. Video: Instagram/tf.carll, Facebook/William Captures

Hai người trên trực thăng được đưa ra ngoài an toàn, ba người dưới mặt đất cũng bị thương. Cả 5 người đã được đưa tới bệnh viện, nhưng chưa rõ mức độ thương tích.

"Chúng tôi đang ở bãi biển lướt sóng thì nghe thấy những tiếng động lớn, sau đó thấy trực thăng rơi xuống", một nhân chứng cho biết. Một người khác nói rằng thương vong có thể lớn hơn rất nhiều nếu trực thăng rơi xuống nơi có hàng trăm người đang đứng xem.

Giới chức địa phương đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) chưa bình luận về thông tin. Hệ thống trả lời tự động cho hay hai cơ quan không thể hồi đáp mọi câu hỏi trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa.

Nguyễn Tiến (Theo ABC 7 News, AFP, AP)