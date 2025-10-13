Trực thăng hạ cánh trên nóc bệnh viện 1.000 giường

TP HCMTrực thăng Sư đoàn 370 hạ cánh an toàn trên nóc tòa nhà 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175 trong chuyến bay kiểm tra, nghiệm thu bãi đáp trực thăng thứ hai.

Chương trình bay thử nghiệm sáng 13/10 do bệnh viện phối hợp Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân, tổ chức, dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là bãi đáp trực thăng thứ hai tại Bệnh viện Quân y 175. Bãi đáp trực thăng đầu tiên của bệnh viện được xây dựng trên nóc Viện Chấn thương chỉnh hình, hoạt động 5 năm qua đón hơn 100 chuyến bay cấp cứu đưa bệnh nhân nguy kịch từ các vùng biển, đảo về đất liền.

Trực thăng đáp xuống nóc tòa nhà Bệnh viện Quân y 175 (1.000 giường), sáng 13/10. Ảnh: Tuấn Việt

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết chuyến bay kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện chất lượng kỹ thuật, khả năng vận hành thực tế của bãi đáp, làm cơ sở đề xuất Bộ Quốc phòng cho phép đưa vào khai thác chính thức. Trong gần một giờ, trực thăng thực hiện các bài bay treo, cất - hạ cánh, điều phối không lưu, đảm bảo an toàn theo quy trình. Kết quả cho thấy bãi đáp trên nóc tòa nhà K2 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, sẵn sàng phục vụ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân.

Tòa nhà 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175 khánh thành ngày 26/5, được xây dựng trên diện tích 21 ha, thiết kế hiện đại theo chuẩn quốc tế, với hệ thống phòng mổ, cấp cứu và bãi đáp trực thăng kết nối trực tiếp. Công trình giúp rút ngắn thời gian tiếp cận, xử trí bệnh nhân nặng được vận chuyển từ vùng biển, đảo phía Nam, bảo đảm hoạt động cấp cứu thông suốt trong mọi điều kiện.

Trực thăng thử nghiệm đáp hạ cánh trên nóc bệnh viện 1.000 giường Trực thăng thử nghiệm hạ và cất cánh trên bãi đáp ở nóc tòa nhà bệnh viện 175, sáng 13/10. Video: Tuấn Việt

Theo thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, việc đưa sân đáp trực thăng vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong công tác cấp cứu đường không, nhất là trong "giờ vàng, phút vàng, giây vàng" để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Bệnh viện 175 là cơ sở y tế duy nhất Việt Nam có hai bãi đáp trực thăng, vừa phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng vừa bảo đảm cấp cứu dân sinh. Nơi này được vinh danh là một trong 50 công trình làm thay đổi diện mạo TP HCM năm 2025.

Lê Phương