Trực thăng diễn tập cứu nạn ở biên giới Việt Nam – Campuchia

Quân y Việt Nam vận chuyển nữ nạn nhân giả định lên xe cứu thương để đến nơi chữa trị.
Sau khi được sơ cứu tại chỗ, các nạn nhân được quân y hai nước đánh giá, phân loại; những ca nặng sẽ được chuyển bằng xe cứu thương và trực thăng lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.
Video trực thăng diễn tập đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Hàng chục lều dã chiến của quân đội hai nước được dựng lên để phục vụ buổi diễn tập.
Hồi tháng 5/2022, quân đội hai nước đã lần đầu tổ chức giao lưu hữu nghị tại tỉnh Bình Phước (cũ) và tỉnh Kratie.
Trước buổi diễn tập diễn ra, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đón tiếp đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu.
Sau đó, Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Đại tướng Tea Seiha.
Dự kiến ngày mai, chương trình sẽ chuyển sang tỉnh Svay Rieng (Campuchia), gồm tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh; tô son cột mốc chủ quyền 171.
Đường biên giới Việt Nam – Campuchia bắt đầu từ ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia và kết thúc tại cột mốc số 314 (biên giới Kiên Giang cũ với Kampot). Nơi này địa hình phức tạp, đan xen từ rừng núi hiểm trở đến khu dân cư đông đúc.
