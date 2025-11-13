Trực thăng diễn tập cứu nạn ở biên giới Việt Nam – Campuchia

Sáng 13/11, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần hai diễn ra tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên quân y hai nước phối hợp cùng y tế địa phương diễn tập trong tình huống sập đổ công trình sau mưa lũ kéo dài. Nội dung gồm chỉ huy liên hợp, cấp cứu, phân loại, điều trị tại chỗ và vận chuyển nạn nhân về tuyến sau.

Hai trực thăng vận tải cứu hộ cùng nhiều xe cứu thương được huy động, kịp thời đưa người bị nạn đến trạm dã chiến khi giao thông đường bộ và đường thủy bị chia cắt.