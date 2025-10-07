Trực thăng cứu thương rơi xuống cao tốc ở Mỹ

Trực thăng cứu thương rơi xuống cao tốc ở bang California khiến ba người bị thương nặng, chưa rõ nguyên nhân tai nạn.

Sở cứu hỏa thành phố Sacramento, bang California của Mỹ, cho biết tai nạn xảy ra trên làn đường hướng đông của quốc lộ 50 vài tối 6/10. Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, trực thăng hạ độ cao và hướng đến đường cao tốc rồi lao xuống mặt đất, bốc khói trắng dày đặc.

Trực thăng rơi xuống cao tốc ở Mỹ, ba người bị thương nặng Trực thăng cứu thương rơi xuống đường cao tốc ở thành phố Sacramento, bang California, Mỹ ngày 6/10. Video: TikTok/Vladmallco

Sự cố khiến ba người bị thương nặng. Làn hướng đông của quốc lộ 50 đã bị phong tỏa sau đó.

Hình ảnh hiện trường cho thấy trực thăng màu đỏ bị lật ngửa, xung quanh có nhiều mảnh vỡ.

Chưa rõ trực thăng khi đó đang hướng đến bệnh viện trong khu vực hay rời đi, cũng như có tổng cộng bao nhiêu người trên phi cơ. Giới chức địa phương đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Chiếc trực thăng bị lật trên cao tốc thành phố Sacramento, bang California, Mỹ ngày 6/10. Ảnh: CBS News

Huyền Lê (Theo CBS News, Reuters)