Trực thăng bay xuyên đêm cứu chàng trai hôn mê ở Trường Sa

Nam thanh niên 20 tuổi sốt cao, co giật rồi hôn mê sâu tại đảo Sinh Tồn, được trực thăng đưa về Bệnh viện Quân y 175 sau hành trình bay thấp để bảo vệ não.

Chuyến bay cấp cứu hạ cánh an toàn xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) vào buổi trưa 15/1. Ngay lập tức, êkíp y tế chuyển bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu trong điều kiện cách ly nghiêm ngặt, khẩn trương xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để xác định nguyên nhân.

Các bác sĩ theo dõi sát người bệnh trong quá trình vận chuyển trên trực thăng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, Trưởng kíp cấp cứu đường không, cho biết tổ bay tiếp cận bệnh nhân tại đảo Sinh Tồn lúc 0h30 cùng ngày. Thời điểm đó, chàng trai đã hôn mê sâu, suy hô hấp nặng. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho thở máy để duy trì sự sống suốt chặng bay về đất liền.

Do bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương não, phi công buộc phải điều chỉnh độ cao bay thấp hơn bình thường nhằm giảm thiểu chênh lệch áp suất. Kỹ thuật bay này giúp hạn chế tác động xấu lên não bộ người bệnh nhưng khiến hành trình kéo dài hơn dự kiến. Mọi quy trình phòng chống lây nhiễm cũng được kíp bay tuân thủ tuyệt đối.

Trước đó, chiều 14/1, bệnh xá đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Chàng trai xuất hiện các cơn co giật, sốt cao, rối loạn ý thức và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Qua hệ thống hội chẩn từ xa (Telemedicine), các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 nhận định bệnh nhân bị rối loạn ý thức cấp tính, nghi ngờ nhiễm trùng thần kinh trung ương mức độ nặng. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp tại tuyến y tế chuyên sâu, do đó bệnh viện quyết định kích hoạt phương án cấp cứu đường không khẩn cấp.

Theo các chuyên gia y tế, nhiễm trùng thần kinh trung ương như viêm não, viêm màng não là bệnh lý đặc biệt nguy hiểm với tốc độ diễn tiến rất nhanh. Bệnh thường khởi phát đột ngột sau các đợt nhiễm trùng đường hô hấp hoặc tiêu hóa, do virus hoặc vi khuẩn tấn công hệ miễn dịch. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong cao hoặc chịu di chứng thần kinh nặng nề.

Lê Phương