Trực thăng bay thấp 14 giờ, đưa 2 người nguy kịch từ Trường Sa về đất liền

Chuyến bay dài 14 giờ đưa sản phụ 34 tuổi bị băng huyết do thai lưu và nam bệnh nhân chấn thương sọ não từ quần đảo Trường Sa về TP HCM điều trị.

19h30 tối 22/12, trực thăng EC225 của Binh đoàn 18 đáp xuống sân đỗ nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175. Ngay lập tức, êkíp y tế chia làm hai mũi, đưa sản phụ từ đảo Sinh Tồn và nam bệnh nhân từ đảo Trường Sa Lớn vào khu vực cấp cứu chuyên sâu.

Trước đó, chiều 21/12, nữ bệnh nhân sinh sống tại đảo Sinh Tồn nhập bệnh xá đảo trong tình trạng đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo. Dù được xử trí chống co thắt và cầm máu, đến khuya, tình trạng người bệnh xấu dần. Cổ tử cung mở, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu và siêu âm không thấy tim thai.

Qua hội chẩn Telemedicine (trực tuyến), các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 xác định thai nhi 20 tuần đã lưu, bệnh nhân đối diện nguy cơ sốc mất máu và băng huyết, đe dọa tính mạng. Phương án đưa tổ cấp cứu đường không ra đảo được kích hoạt khẩn cấp.

Hai bệnh nhân được vận chuyển chung trên trực thăng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáng 22/12, trực thăng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo kíp bác sĩ chuyên khoa sản, hồi sức cùng lượng lớn máu, huyết tương và trang thiết bị phẫu thuật dã chiến. Tiếp cận đảo Sinh Tồn vào buổi trưa, các bác sĩ quyết định xử trí ngay tại chỗ thay vì vận chuyển ngay. Êkíp lấy thai lưu, kiểm soát buồng tử cung, truyền máu và bù dịch. Sau hơn một giờ can thiệp, huyết động bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện bay về đất liền.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Hữu, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là ca cấp cứu đặc biệt do sản phụ mang thai lớn, nguy cơ băng huyết cao trong khi đảo không có xét nghiệm và chế phẩm máu. Kíp cấp cứu đã mang sẵn hồng cầu và huyết tương để sẵn sàng truyền máu ngay tại đảo nếu cần.

Quá trình bay ra cấp cứu bệnh nhân trên, tổ cấp cứu đường không nhận được thông tin từ Bệnh xá Đảo Trường Sa Lớn về bệnh nhân 33 tuổi bị chấn thương sọ não. Sau hội chẩn, kíp y tế quyết định vận chuyển đồng thời cả hai bệnh nhân trên cùng chuyến bay.

Đại úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch cho biết do bệnh nhân chấn thương sọ não cần bay thấp để bảo đảm an toàn, thời gian bay kéo dài gần 14 giờ, gấp đôi bình thường. Đến 19h30 ngày 22/12, trực thăng hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175, hai bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Trực thăng hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175 tối 22/12. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, chuyến bay cấp cứu diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, tiếp tục cho thấy vai trò của y tế quân đội trong bảo vệ sức khỏe quân và dân nơi biển đảo, sẵn sàng xử trí những tình huống nguy kịch trong điều kiện đặc biệt.

