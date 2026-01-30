Trực thăng bay đêm cấp cứu bệnh nhân Trường Sa

Trực thăng EC225 bay xuyên đêm 29/1 vượt biển đón bệnh nhân nguy kịch tại đảo Trường Sa, đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

18h ngày 29/1, tổ bay của Công ty Trực thăng Miền Nam, Binh đoàn 18, điều khiển trực thăng EC225 số hiệu VN-8619 cất cánh từ sân bay Vũng Tàu. Máy bay sau đó hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón tổ cấp cứu chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 175 rồi tiếp tục hành trình ra quần đảo Trường Sa trong điều kiện bay đêm trên biển.

Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) bay cấp cứu bằng trực thăng EC225 đưa bệnh nhân nguy kịch từ đảo Trường Sa về đất liền điều trị. Ảnh: Hoàng Phong

Sau vài giờ, trực thăng hạ cánh an toàn xuống đảo Trường Sa để tiếp nhận bệnh nhân Hồ Đức Quyền, sinh năm 1985, làm việc tại khu vực quần đảo. Trước đó anh được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp giờ thứ 55, đã phẫu thuật lau rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu tại Bệnh xá đảo Trường Sa nhưng diễn biến phức tạp.

Hội chẩn từ đất liền xác định bệnh nhân có tiên lượng nặng, nguy cơ viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn huyết cao do vị trí ruột thừa bất thường sau manh tràng, dưới gan. Phương án vận chuyển bằng tàu biển không bảo đảm thời gian cấp cứu.

Tại đảo, các y bác sĩ ổn định chỉ số sinh tồn, bàn giao và đưa bệnh nhân lên máy bay, duy trì chăm sóc tích cực suốt chuyến bay. Khoảng 1h ngày 30/1, trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được chuyển xuống khu cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hà Huy